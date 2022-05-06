Украина обнажила кризис на Западе. Он на краю гибели, - "Хуанцю шибао"

14:11 08.05.2022

Кризис западной цивилизации в условиях конфликта между Россией и Украиной



Наблюдая за ситуацией на Украине и другими конфликтами, к котором Америка приложила руку, становится понятно, что западной цивилизации угрожает упадок, пишет "Хуаньцю шибао". Авторы статьи призывают Запад перестать искать противников и переосмыслить концепцию существования за счет создания себе врагов.



На первый взгляд развивающийся между Россией и Украиной конфликт – это просто конфронтация двух стран. На самом же деле данная ситуация отражает кризис экспансии западной цивилизации. Этот кризис берет начало из присущей западной цивилизации двойственности. Так называемая двойственность проявляется в том, что Запад принимает лишь свое однородное существование, а неоднородные объекты либо ассимилируются, либо расцениваются как противники, которых необходимо устранить.



Образ России как противника в значительной степени формируется Соединенными Штатами и Западом в целом в ходе расширения НАТО на восток. Часть причин этого кроется в православной вере россиян, бывшей коммунистической идеологии, многонациональности, обширной географической территории страны и так далее. Эти особенности ограничивают ассимиляцию, поэтому Россия и ощущается Западом как противник.



Абсурдность двойственности западной цивилизации заключается в том, что критерии однородности могут быть изменены, но суть потребности в противниках остается прежней. Эта особенность часто и приводит к тому, что конфликты становятся необходимостью. НАТО представляет собой военную организацию, созданную для противостояния Советскому Союзу. Ее целью было "держать русских вне Европы, американцев – в Европе, а немцев - под контролем Европы". Однако после распада СССР Североатлантический Альянс, потерявший свое значение, продолжил поглощать бывшие советские республики. Само по себе такое поведение считается провокацией в отношении России.



После распада Советского Союза Россия провела реформы по демократизации и стала заниматься улучшением своего имиджа на международном уровне для того, чтобы открыто не считаться противником НАТО. Североатлантический альянс, утративший главного условного противника, сосредоточился на таких проблемах, как терроризм, энергетическая безопасность, кибератаки и распространение оружия массового уничтожения. Однако из-за отсутствия постоянного условного противника членов внутри НАТО было довольно трудно объединить, и влияние альянса стало постепенно снижаться.



Эскалация конфликта между Россией и Украиной, несомненно, дала ему силы для поддержания существования. На первый взгляд, украинский кризис – это результат последствий распада Советского Союза и проблем, оставшихся после холодной войны. На самом деле истоки конфликта также можно проследить еще до начала новой истории международных отношений, здесь переплетаются старые и новые, только назревающие, культурные противоречия.



Логической отправной точкой западной теории международных отношений стала Тридцатилетняя война (1618-1648), в результате которой протестантизм победил католицизм, и была установлена система суверенных государств, то есть Вестфальская система международных отношений. История международных отношений и мировая история демонстрируют разные оценочные суждения в отношении этой системы. Согласно исследованиям всемирной истории, распространенным заблуждением является то, что Вестфальский мирный договор несет мир посредством исключения религии из политики. Хотя данный договор в долгосрочной перспективе способствовал секуляризации, сам по себе он не является всеобъемлющим мирным договором. Священная Римская империя остается священной только в христианском смысле, терпимость распространяется только на кальвинистов. Православные, иудеи и мусульмане были лишены аналогичных конституционных прав. Как писал британский историк Питер Уилсон в книге "Тридцатилетняя война: трагедия Европы": "Вместо секуляризации политики Тридцатилетняя война дискредитировала практику достижения сектантских или политических целей внутри империи силой".



Теория международных отношений полностью подтвердила Вестфальский мирный договор с положительной стороны. Впоследствии просто перестали говорить о его христианском происхождении, так как международные отношения стали результатом экспансии христианской цивилизации – с религиозными противниками не сталкивались, передача власти осуществлялась только внутри христианского мира с интерпретацией войны и мира. После окончания холодной войны американский ученый Самюэль Хантингтон выдвинул теорию "Столкновения цивилизаций", в которой выразил опасения по поводу угрозы возрождения конфуцианской и исламской цивилизаций и столкновения их с христианской.



Вполне возможно, что в дальнейшем западная цивилизация будет снова и снова создавать конфликты из-за своей потребности в противниках. В частности, Соединенные Штаты, в ДНК которых встроены протестантский фундаментализм и идеология превосходства белой расы, исходя из логики беспорядочной экспансии капитала и поклонения технологиям, будут продолжать перекладывать кризис на других и создавать противоречия, придерживаясь бинарного нарратива "конфронтации демократии и автократии", вместо того чтобы реформироваться и приспосабливаться к великим переменам.



Каким бы сильным ни было государство, любовь к войнам неизбежно приведет к гибели. Цивилизация, которая существует за счет создания внешних врагов и развивается в ходе столкновения с ними, в конечном итоге придет в упадок под воздействием внутренних противоречий. Это мы видим все отчетливее, наблюдая за текущей ситуацией на Украине и другими конфликтами, к которым Америка приложила свою руку.



Авторы: Ван Ивэй (王义桅) – проректор Института идеологии социализма с китайской спецификой новой эпохи Си Цзиньпина Китайского народного университета, профессор института международных отношений

Ляо Хуань (廖欢) – докторант Института международных отношений