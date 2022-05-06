Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти. Но не указали - когда

18:13 08.05.2022

Белый дом распространил в воскресенье справку о намерениях США и ЕС совместно применять против России дополнительные ограничения. В документе отмечается, что страны G7 взяли на себя обязательство поэтапно отказаться от импорта российской нефти.



"Большая семерка" также намерена снизить зависимость от российских энергоносителей. При этом США уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля.



"Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны", - утверждает в документе Белого дома.



Венгрия заблокировала запрет в ЕС на импорт российской нефти



"Группа семи" намерена работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей.



Арсений Томин