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Воскресенье, 08.05.2022
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Суббота, 07.05.2022
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Пятница, 06.05.2022
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Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти. Но не указали - когда
18:13 08.05.2022

Белый дом распространил в воскресенье справку о намерениях США и ЕС совместно применять против России дополнительные ограничения. В документе отмечается, что страны G7 взяли на себя обязательство поэтапно отказаться от импорта российской нефти.

"Большая семерка" также намерена снизить зависимость от российских энергоносителей. При этом США уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля.

"Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны", - утверждает в документе Белого дома.

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"Группа семи" намерена работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей.

Арсений Томин

Источник - московский комсомолец
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