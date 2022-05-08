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ТаджПогранвойска привели в состояние полной боеготовности. Афганские джихадисты рвутся в Ходжа-гор
21:27 08.05.2022

Таджикские Погранвойска привели в состояние полной боеготовности из-за перестрелки в афганском приграничье
08.05.22

Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана приведены в состояние полной боевой готовности после боестолкновения между боевиками "Талибана"* и террористической организации "Исламское государство"* (ИГИЛ*), произошедшего 7 мая в приграничном районе Ходжа-Гор афганской провинции Тахар. Об этом сообщил пресс-центр Погранвойск ГКНБ РТ, передает ИА "Ховар".

По официальной информации представителя пограничных сил талибов, на которую ссылаются в ГКНБ, бой начался в 11:45 дня и продолжался полтора часа. Во время столкновения "пули случайно попали" на территорию Таджикистана. Обошлось без человеческих жертв и материального ущерба, утверждают в ведомстве.

"В настоящее время соответствующими структурами "Талибана" принимаются меры по выявлению и обезвреживанию террористических группировок в районе Ходжа-Гор. Ситуация на таджикско-афганской госгранице оценивается как стабильная и находится под контролем таджикских пограничников", - говорится в сообщении.
О боестолкновениях на границе Афганистана и Таджикистана накануне сообщали афганские СМИ и источники в соцсетях. Писали, что неизвестные боевики выпустили в направлении Таджикистана несколько ракет из автомобиля Toyota, после чего скрылись. Источники предполагали, что обстрел устроили боевики ИГИЛ. Sputnik-Таджикистан со ссылкой на свой источник в Погранвойсках сообщил, что в сторону республики были выпущены 7 снарядов, 4 из которых упали в реку Амударья, еще 3 - в лесистую зону близ границы.

Сегодня ИГИЛ на своих ресурсах подтвердило ответственность за обстрел территории Таджикистана семью реактивными снарядами. Террористы сообщили, что они были выпущены с пусковой установки на автомобиле в направлении Вооруженных сил РТ, расположенных неподалеку от города Куляба. После обстрела таджикские пограничники открыли огонь по джихадистам, но им удалось скрыться.

Отметим, что 18 апреля появились сообщения о том, что боевики ИГИЛ обстреляли ракетами территорию Узбекистана в районе города Термеза, однако власти республики отрицали, что подобный инцидент имел место. Позже, 4 мая, МИД РУ опроверг разошедшуюся в соцсетях информацию о перестрелке на границе с Афганистаном, во время которой, как утверждалось, погиб военнослужащий узбекской армии.

Источник - fergana.site
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