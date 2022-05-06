Федоровку в Теректи. В Западном Казахстане продолжается истребление русской топонимики

22:45 08.05.2022

В Западно-Казахстанской области в двух районах переименовали десятки населенных пунктов. Свои названия сменили 8 сел и 4 сельских округа.

В Байтерек и Теректинском районе Западно-Казахстанской области переименовали административно-территориальные единицы. Решение о переименованиях принималось на основании заключения областной ономастической комиссии, а также с учетом мнения населения, передает Экспресс К со ссылкой на Adilet.zan.kz.



В районе Байтерек названия сменят:



Красновский сельский округ - на сельский округ Бейбітшілік;



село Погодаево Красновского сельского округа - на село Бейбітшілік;



село Котельниково Красновского сельского округа - на село Сырым батыр;



Железновский сельский округ - на сельский округ Атамекен;



село Железново Железновского сельского округа - на село Атамекен;



село Новенькое Железновского сельского округа - на село Қайнар;



Чеботаревский сельский округ - на сельский округ Құрманғазы;



село Чеботарево Чеботаревского сельского округа - на село Құрманғазы;



село Хамино Чеботаревского сельского округа - на село Аманат;



село Карпово сельского округа Шалғай - на село Тыңдала;



В Теректинском районе названия сменят:



Федоровский сельский округ - на сельский округ Теректі;



село Федоровка Федоровского сельского округа - на село Теректі.