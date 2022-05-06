|Федоровку в Теректи. В Западном Казахстане продолжается истребление русской топонимики
22:45 08.05.2022
В Западно-Казахстанской области в двух районах переименовали десятки населенных пунктов. Свои названия сменили 8 сел и 4 сельских округа.
В Байтерек и Теректинском районе Западно-Казахстанской области переименовали административно-территориальные единицы. Решение о переименованиях принималось на основании заключения областной ономастической комиссии, а также с учетом мнения населения, передает Экспресс К со ссылкой на Adilet.zan.kz.
В районе Байтерек названия сменят:
Красновский сельский округ - на сельский округ Бейбітшілік;
село Погодаево Красновского сельского округа - на село Бейбітшілік;
село Котельниково Красновского сельского округа - на село Сырым батыр;
Железновский сельский округ - на сельский округ Атамекен;
село Железново Железновского сельского округа - на село Атамекен;
село Новенькое Железновского сельского округа - на село Қайнар;
Чеботаревский сельский округ - на сельский округ Құрманғазы;
село Чеботарево Чеботаревского сельского округа - на село Құрманғазы;
село Хамино Чеботаревского сельского округа - на село Аманат;
село Карпово сельского округа Шалғай - на село Тыңдала;
В Теректинском районе названия сменят:
Федоровский сельский округ - на сельский округ Теректі;
село Федоровка Федоровского сельского округа - на село Теректі.