Памирский герой Великой Отечественной Гульмамад Гулямшаев

00:59 09.05.2022 Памирский герой Великой Отечественной



Хуршед Юсуфбеков

05.05.2022



В книге 1981 года "Очерки по истории Советского Бадахшана" есть цитата из известного заявления Гульмамада Гулямшаева (1909–1970):



"ПРОШУ ОТПРАВИТЬ МЕНЯ НА ФРОНТ СРАЖАТЬСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГЕРМАНО-ФАШИСТСКОЙ БАНДЫ, ПОСЯГНУВШЕЙ НА НАШУ РОДИНУ. […] ГОТОВ ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ".



Жители Памира, или Горно-Бадахшанской автономной области, участвовали в боях с первых часов войны. К 1941 году в рядах Красной армии было много памирцев - они служили в западных военных округах и в пограничных частях. С началом войны в Таджикской ССР появлялись новые армейские соединения - горцы часто записывались туда добровольцами. Один из них, Гульмамад Гулямшаев, прошел боевую выучку в 104-й горно-кавалерийской дивизии. На войне он сражался в рядах 49-й механизированной бригады, участвовал в решающих прорывах, окружениях и разгромах фашистов.



За боевые заслуги гвардии старший лейтенант Гульмамад Гулямшаев был награжден медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Получил ордена Красного Знамени и Красной Звезды (оба - дважды), Отечественной войны I степени. "За захват с группой разведчиков стратегически важного моста (через реку Нейсе), что обеспечило дальнейшее продвижение войск" фронтовик был удостоен высшей награды - звания Героя Советского Союза.



Материал подготовил Хуршед Худоерович Юсуфбеков - автор более 50 исторических статей в русскоязычной "Википедии". Специально для VATNIKSTAN он продолжает рассказывать о Памире и его героях. Ранее мы узнали об истории отношений Памира с Российской империей в конце XIX века, о мирных подвигах русских военачальников, о научных исследованиях природы Памира, об офицере и ученом Андрее Станишевском. В этот раз расскажем о герое Великой Отечественной Гульмамаде Гулямшаеве.



Наградной лист с описанием боевого подвига Гульмамада Гулямшаева. За проявленное мужество командир 49-й бригады, гвардии полковник Николай Яковлевич Селиванчик представил памирца к званию Героя Советского Союза. 21 февраля 1945 года



Краткая биография памирского героя



Гульмамад Гулямшаев родился в 1909 году в кишлаке Хорог Ферганской области Российской империи. Его отец Гулямшо Ашурмамадов (18??-19??) служил председателем Хорогского ревкома в 1920-е, мать Назарбахт Шамирова (18??-194?) была родом из афганского Бадахшана. В их семье родились 11 детей: сыновья Нурмамад (1895–19??), Дустмамад, Ашурмамад, Нисормамад, Одинамамад (1899–1957), Бекмамад, Гульмамад, Ермамад (1914–19??), Назримамад, дочери Захробегим и Тазарф (1915–1973).



Дочери Гульмамада Гулямшаева, слева направо: Озодамо (1932–2016), Зебидамо (1935–2020) и его первая жена - Ерасенова Муминамо (1914–2008)



Слева направо в первом ряду: Клавдия Арсентьевна с мужем Гульмамадом Гулямшаевым (во втором браке), его братья Нурмамад и Бекмамад. Во втором: их племянник Давлат Ашурмамадов, Захробегим, Одинамамад, их сестра Тазарф и вторая жена Бекмамада - Мойрамо Шакармадова



В 1916 году Гульмамад поступил в первую светскую русскую школу, созданную для коренных горцев Памирским отрядом со штаб-квартирой на Хорогском посту. После победы советской власти глава семьи Гулямшо Ашурмамадов отдал сына в Хорогский интернат - первую государственную школу на Памире. Он надеялся, что сын станет образованным человеком. В 1926 году Гульмамад поступил в Институт просвещения в Ташкенте и вступил в комсомол, а в 1930-м окончил учебу.



С детства он дружил с Камбаром Шабдоловым - начиная с тех пор, когда в маленьком Хороге было всего семь домов. Гульмамад и Камбар будут вместе учиться в Ташкенте и останутся друзьями на всю жизнь. С первой половины 1930-х Шабдолов служил в СВР СССР. Советский разведчик-нелегал (псевдоним Витас) выполнял задания Центра в Королевстве Афганистан, пресекал подрывные акции на южных рубежах Советского Союза в Великую Отечественную и после нее. В дальнейшем он стал спецсотрудником Комитета информации при МИД СССР. В гражданской жизни Шабдолов проявил себя как незаурядный хозяйственный и государственный деятель. Он героически погиб за границей в 1951 году, выполняя задачи, возложенные родиной.



Слева направо: старший брат Нурмамад, Камбар Шабдолов и Гульмамад в начале 1930-х годов



Гульмамад же сначала работал в сфере образования, а потом в комсомоле. Он отлично владел русским языком, лучше многих памирцев. Знание языка и организаторские способности сильно помогли ему в карьере. Уже в 1932-м Гулямшаеву предложат работу в столице Таджикской ССР Сталинабаде (с 1961-го город вернул название Душанбе). Его назначают замсекретаря комсомольского горкома, потом он трудился в аппарате ЦК комсомола Таджикистана и в сфере народного просвещения. С 1951 года Гулямшаев работал в Управлении делами Совета Министров Таджикской ССР, затем избирался членом Верховного Совета Таджикской ССР (5-го созыва, 1959–1962 годы). В 1962 году по состоянию здоровья вышел на пенсию.



Один из близких друзей Гульмамада, известный таджикский журналист, главный редактор "Вечернего Душанбе", а позже писатель Яков Исаакович Нальский оставил о Гулямшаеве воспоминания. В 1985 году они будут опубликованы журналом ЦК Таджикской компартии "Агитатор Таджикистана" - в статье "Разведчик Гулямшоев". Нальский пишет:



"С ГУЛЬМАМАДОМ ГУЛЯМШАЕВЫМ МЫ БЫЛИ ЗНАКОМЫ С 1933 ГОДА. ТОГДА ОН ТОЛЬКО ЧТО ПРИЕХАЛ С ПАМИРА В ДУШАНБЕ (В ТЕ ГОДЫ СТАЛИНАБАД) И БЫЛ ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ СЕКРЕТАРЯ СТОЛИЧНОГО ГОРКОМА КОМСОМОЛА. У МЕНЯ СОХРАНИЛСЯ В ПАМЯТИ ГУЛЬМАМАД […] [НА] СЕРЬЕЗНОМ МОЛОДОМ ЛИЦЕ ВЫДЕЛЯЛИСЬ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЕ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА. ПО-РУССКИ ГОВОРИЛ ОН ПОЧТИ БЕЗ АКЦЕНТА […] СРЕДИ ТАДЖИКОВ ЭТО БЫЛО РЕДКОСТЬЮ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕМ, КАК О ЗАСТЕНЧИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ИЗМЕНИЛОСЬ, КОГДА Я УСЛЫШАЛ ЕГО […] ПОЛНУЮ СТРАСТИ РЕЧЬ, ПРИЗЫВАВШУЮ МОЛОДЕЖЬ ВЗЯТЬСЯ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЦЫ. […] ОН ВМЕСТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ВЫСАЖИВАЛ ДЕРЕВЬЯ ПО ПРОСПЕКТУ ИМЕНИ ЛЕНИНА И В ПЕРВОМ ГОРОДСКОМ ПАРКЕ".



Призыв и участие в отправке и управлении эшелонами на фронт



О начале войны Гулямшаев услышал, когда гулял в парке имени Ленина в Сталинабаде. Он тогда задержался у тополя, который считал "своим" - потому что сам принес его из питомника. Неожиданно раздался голос из репродуктора, передавший тревожное сообщение: "Внимание, говорит Москва!.. От Советского информбюро… Работают все радиостанции Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра…"



Гулямшаев сразу идет в городской военкомат, но ему отвечают: наступит время - призовем. Так придется ходить несколько раз. Наконец, Сталинабадский городской военный комиссариат призвал Гульмамада на службу - после поданного заявления, о котором мы говорили выше. В документах военкомата отмечено, что жил Гулямшаев на улице Шота Руставели, дом 3, квартира 5: "Место призыва: Сталинабадский ГВК, Таджикская ССР, Сталинабадская область, город Сталинабад".



Гульмамад Гулямшаев перед отправкой на фронт



В начале Великой Отечественной в Таджикской ССР создавались новые войсковые части и дивизии - по распоряжению Народного комиссариата обороны СССР. Среди них оказались четыре национальных горно-кавалерийских дивизии - 20-я, 61-я, 63-я и 104-я. Последнюю из них Совет народных комиссаров Таджикской ССР сформировал в августе 1941 года. В ряды 104-й дивизии вступали трудящиеся добровольцы республики - позже она участвовала в обороне городов-героев Москвы и Сталинграда.



Лейтенанта Гульмамада Гулямшаева назначили командиром 1-го эскадрона 286-го полка. Несколько месяцев он проходил военную подготовку. В начале августа первый эшелон 104-й кавдивизии под командованием Гулямшаева выехал из Сталинабада. Месяц спустя Гульмамад прибыл на фронт в Саратов вместе с дивизионным штабом.



В 2015 году вышел сборник "Великая Отечественная война. 1941–1945. Документы и материалы. Т. III. Национальные формирования Красной армии. Под общей редакцией Героя России генерала армии С. К. Шойгу". Там представлены рассекреченные материалы о судьбе таджикских частей:



"ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ […] СТАЛО ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ И ЗНАЧИМЫХ […] ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА. […] ОСУЩЕСТВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ ЛЮДСКИХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ […] В КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ ДЛЯ СТРАНЫ ВРЕМЯ. МНОГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ ВНЕСЛИ СВОЙ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ. […] КАВАЛЕРИЙСКИЕ ДИВИЗИИ […] БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ В ТАДЖИКСКОЙ ССР. ЭТО 20-Я ГОРНО-КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ […] НАГРАЖДЕНА ОРДЕНАМИ ЛЕНИНА И КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. ВПОСЛЕДСТВИИ […] ПРЕОБРАЗОВАНА В 17-Ю ГВАРДЕЙСКУЮ […] К ДВУМ ИМЕВШИМСЯ ОРДЕНАМ БЫЛИ ПРИКРЕПЛЕНЫ ЕЩЕ ДВА - ОРДЕНА СУВОРОВА И КУТУЗОВА. […] СОЗДАНА ТАКЖЕ 104-Я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ…"



На фронтах Великой Отечественной войны



В боевых действиях Гулямшаев участвовал с 1942 года. Из Саратова лейтенанта отправили на Брянский фронт в новой должности - командира взвода автоматчиков 49-й механизированной бригады. Она тоже прибыла из Таджикской ССР. С 1 ноября 1942 года бригада попала в состав 5-го механизированного корпуса Брянского фронта. Какое-то время она находилась в резерве, а с 26 ноября выступает на Юго-Западном фронте, где Гулямшаев участвует в контрнаступлении под Сталинградом.



В скором времени он опять в новой должности - Гульмамада назначили командиром взвода разведки в танковом подразделении 49-й бригады. Сама же бригада с апреля 1943 года вошла в состав 6-го гвардейского мехкорпуса 4-й танковой армии. Она будет участвовать в боях на Курской дуге в июле-августе 1943 года.



После неудавшегося наступления немецкие части под сокрушительными ударами Красной армии откатывались на запад. Враг огрызался, оставляя сильные заслоны, а бывало, и закреплялся на заранее оборудованных позициях:



"…НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ НАСТУПЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВИЛОСЬ. ВРАГ УПОРНО ОБОРОНЯЛСЯ. НУЖНЫ БЫЛИ ДАННЫЕ О ЕГО ДИСЛОКАЦИИ, РЕЗЕРВАХ, А ЭТО МОГ ДАТЬ ТОЛЬКО "ЯЗЫК". […] ЗАХВАТ ПОРУЧИЛИ ВЗВОДУ ГУЛЯМШАЕВА. […] КОМАНДИР ОТОБРАЛ ГРУППУ НАДЕЖНЫХ БОЙЦОВ, […] ОНИ ИЗУЧИЛИ ПОДХОДЫ К ВРАЖЕСКИМ ПОЗИЦИЯМ, ОТРАБОТАЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СИГНАЛЫ. […] ЧТОБЫ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ, НУЖЕН БЫЛ ПЛОТ. ИЗГОТОВИТЬ ЕГО ПОРУЧИЛИ БОЙЦУ ФИЛИМОНОВУ. ТОТ, НЕДОЛГО ДУМАЯ, НАЧАЛ РУБИТЬ ДЕРЕВО.



ГУЛЯМШАЕВ ОСТАНОВИЛ ЕГО.



- ЗАЧЕМ ОГОЛЯТЬ ЗЕМЛЮ, ЕСЛИ В ТОМ НЕТ НУЖДЫ. ВОН СКОЛЬКО БРЕВЕН И ДОСОК, - УКАЗАЛ ОФИЦЕР НА РАЗВАЛИНУ БЛИНДАЖА.



[…] ВЕЧЕРОМ ГУЛЯМШАЕВ РАССКАЗЫВАЛ БОЙЦАМ, КАК НА ЕГО РОДИНЕ (НА ПАМИРЕ) ОБЕРЕГАЮТ ЗЕЛЕНЬ. СРУБИТЬ ДЕРЕВО - ЗНАЧИТ ОКРУЖИТЬ СЕБЯ НЕНАВИСТЬЮ ОДНОСЕЛЬЧАН.



[…] ДЕРЕВО, […] ГЛАВНОЕ - ОНО УКРАШАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ…



В ПОЛНОЧЬ БОЙЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЗАДАНИЕ. […] ЧТОБЫ НЕ ОБНАРУЖИТЬ СЕБЯ, ИМ ПРИШЛОСЬ ПОЛЗТИ ПО-ПЛАСТУНСКИ, […] НАКОНЕЦ, И ПРОВОЛОЧНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ. САПЕРЫ БЫСТРО ПРОДЕЛАЛИ ПРОХОД. ГУЛЬМАМАД С ГРУППОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯЛ ПОЗИЦИЮ […] А ГРУППА ЗАХВАТА, МИНОВАВ ПРОВОЛОЧНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ […] ВДОЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ТРАНШЕИ ПРОХАЖИВАЕТСЯ ОДИН ЧАСОВОЙ. […] СЕРЖАНТ Б. ШЕПИЛОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ХВАТКОЙ СДАВИЛ ЕГО ГОРЛО И СБИЛ С НОГ. А ФИЛИМОНОВ ВОТКНУЛ КЛЯП ФАШИСТУ В РОТ. РАЗВЕДЧИКИ СВЯЗАЛИ "ЯЗЫКА", ВЫТАЩИЛИ ЗА КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ. […] ВРАГ, ОБНАРУЖИВ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЧАСОВОГО, ОТКРЫЛ ОГОНЬ. […] С "ЯЗЫКОМ" БЫЛИ УЖЕ У СВОИХ. ПЛЕННЫЙ ЕФРЕЙТОР ДАЛ ЦЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ. ИСПОЛЬЗУЯ ИХ, КОМАНДОВАНИЕ НАПРАВИЛО В ОБХОД ВРАЖЕСКОЙ ОБОРОНЫ ТАНКИ И С ТЫЛА РАЗГРОМИЛО ГРУППИРОВКУ ВРАГА. И ТАК БЫВАЛО НЕ РАЗ. ГУЛЯМШАЕВ СО СВОИМИ РАЗВЕДЧИКАМИ ЧАСТО ХОДИЛ В ТЫЛ ПРОТИВНИКА, ПРИВОДИЛ "ЯЗЫКОВ", ДОБЫВАЛ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



[…] ОСЕНЬ НА УКРАИНЕ ВСТУПИЛА В СВОИ ПРАВА. ОТ ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ ДОРОГИ РАЗВЕЗЛО.



[…] ТЯЖЕЛО В ПЕХОТЕ. ТОЛЬКО ТАНКИ НАСТУПАЮТ ВРАГУ НА ПЯТКИ. НА ПУТИ НАШИХ ВОЙСК РАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА И СЕЛА. ВРАГ, ОТСТУПАЯ, В СЛЕПОЙ ЯРОСТИ УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ.



- МНОГО Я ЧИТАЛ КНИГ О ЗВЕРСТВАХ ЧИНГИСХАНА, БАТЫЯ И ДРУГИЕ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ… НО ТО, ЧТО ДЕЛАЮТ ФАШИСТЫ, - УМУ НЕПОСТИЖИМО, - НЕ РАЗ ГОВАРИВАЛ ЛЕЙТЕНАНТ СВОИМ БОЙЦАМ. ВОИНЫ ЛЮБИЛИ СВОЕГО ОТВАЖНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО КОМАНДИРА. […] РАДОВАЛИСЬ, КОГДА ЗА БОИ НА КУРСКОЙ ДУГЕ ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ".



Гвардии старший лейтенант Гульмамад Гулямшаев



В составе 4-й танковой армии Гулямшаев участвовал в жестоких боях за освобождение Болхова в июле и Орла в августе 1943 года (и здесь же вступил в компартию). Эти события известны как Орловская наступательная операция с кодовым названием "Кутузов":



"В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ГОРОДОВ ОРЕЛ И БЕЛГОРОД В МОСКВЕ 5 АВГУСТА 1943 ГОДА БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ САЛЮТ В ЧЕСТЬ ДОБЛЕСТНЫХ ВОИНОВ БРЯНСКОГО, ЗАПАДНОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО, СТЕПНОГО И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ. С ТЕХ ПОР ТОРЖЕСТВЕННЫЕ САЛЮТЫ В ЧЕСТЬ НАШИХ ПОБЕД СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ ДО КОНЦА ВОЙНЫ".



Позже 49-я мехбригада Гульмамада Гулямшаева участвовала в операциях 1-го Украинского фронта. Особенно отличились танкисты в Проскуровско-Черновицкой операции, которая шла с 4 марта по 17 апреля 1944 года. 49-я бригада вместе с другими частями освободила города Скалат и Каменец-Подольский (21 и 26 марта).



Немного предыстории. Каменец-Подольский был важной опорной точкой в обороне фашистов на Днестре. 11 марта 1944 года Ставка уточнила задачу 1-му Украинскому фронту - нужно было главными силами с ходу форсировать Днестр, овладеть Черновцами и выйти на государственную границу СССР. Левое крыло армии должно было наступать на Каменец-Подольский. В ходе этого наступления разведрота Гульмамада Гулямшаева обеспечивала командование информацией, доставляла "языков". Разведчики и сами вступали в сражения. Так, бойцы роты подожгли большую колонну немецких машин с боеприпасами, что ехала в Каменец-Подольский.



За участие в операции гвардии лейтенант Гулямшаев был награжден орденом Красной Звезды. Об этом свидетельствует рассекреченный документ из архива Красной армии и Военно-морского флота. Его фотокопия представлена ниже.



Приказ по 49-й механизированной Каменец-Подольской бригаде 6-го гвардейского механизированного Краснознаменного корпуса 1-го Украинского фронта от 6 мая 1944 года, № 08/н



По итогам наступательной операции бригада, где служил Гулямшаев, получила почетное название "49-я механизированная Каменец-Подольская орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова бригада". 17 марта 1945 года ее преобразуют в гвардейскую.



"26 МАРТА 1944 ГОДА ГОРОД (КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ) БЫЛ ОСВОБОЖДЕН, И 49-Я МЕХАНИЗИРОВАННАЯ БРИГАДА ПОЛУЧИЛА ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ „КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЙ", И В ЭТОТ 1009-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ ВОЙСКА 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ВЫШЛИ НА РЕКЕ ПРУТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ СССР С РУМЫНИЕЙ. С ЭТОГО ДНЯ КРАСНАЯ АРМИЯ ПРИСТУПИЛА К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ - ОСВОБОЖДЕНИЮ НАРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ".



Рота разведки Гульмамада Гулямшаева также участвовала в Львовско-Сандомирской операции июля 1944 года, показала себя в боях за освобождение Львова. Танкисты, умело маневрируя, обходили крупные узлы обороны противника, уничтожали мелкие вражеские группы, упорно продвигались к городу с юга. Их глазами и ушами были разведчики Гулямшаева, безупречно выполнявшие задачи командования:



"СТАРШИЕ КОМАНДИРЫ, СТАВЯ ЗАДАНИЕ НА РАЗВЕДКУ, НАПУТСТВОВАЛИ ГУЛЯМШАЕВА:



- НАДЕЕМСЯ НА ТЕБЯ, ПАМИРЕЦ, УВЕРЕНЫ…"



Львов был освобожден от фашистов 27 июля 1944 года. Затем Красная армия развернула бои в Силезии. Так начиналось полное освобождение Польши.



Освобождение польских земель



И вот новое задание Гулямшаева. Советские войска, форсируя реку Сан, остановились. Немцы занимали господствующую высоту, простреливая все подходы. Левый склон реки был ограничен топкими болотами, а правый - огромным лесным массивом, где стояли советские танки. Нужно было выявить огневую систему немцев, подавить ее, оттеснить противника с высоты, чтобы помочь советской армии развить наступление. Целью был город Санок, стратегически важный для обороны противника.



По холмистой местности, то взбираясь на гребни высоток, то спускаясь в лощины, шел наш бронетранспортер. Немцы открыли по нему необузданный огонь, чего и ждал Гулямшаев. Он засекал огневые точки фашистов и наносил их на карту. Это был рискованный поединок с отлично замаскированным врагом. Сержант Зазуля мастерски вел боевую машину: она то замирала на месте, то неожиданно скатывалась в лощину, лавировала между разрывами мин и снарядов. В скором времени у командования была точная схема огневых средств немцев. Однако атака нашего стрелкового батальона, поддержанного танками и артиллерией, успеха не имела: противник слишком основательно укрепился.



В полночь разведчики покинули землянку, бесшумно двигаясь по дну оврага. Дозоры, следовавшие справа и слева от основной группы, докладывали Гулямшаеву: все спокойно, враг не обнаружен - и скрытно вышли в тыл фашистов. У опушки леса бойцы обнаружили замаскированные батареи, и вдруг в нескольких шагах от Гулямшаева из темноты показался человек. Увидев офицера, тот сразу не разобрался, кто это - свой или чужой. Разведчик опередил и выстрелил первым: выпустив автомат из рук, фашист упал. Грянул дружный огонь разведроты, уничтожающей артиллерию врага. Засевшие на высоте всполошились, у них в тылу шел бой - немцы решили, что их окружают. Они спешно начали покидать окопы и отходить, высота была взята. Танкисты с пехотой на броне стремительно устремились в прорыв на Санок.



Боевые действия в районе города Острува



Настал январь 1945 года. Часто шел снег, на дорогах была непролазная грязь. Тыловое обеспечение отставало, танки порой останавливались. Но невзирая ни на что наступление продолжалось.



Гулямшаев к тому времени возглавил свою разведроту. Разведчики теперь участвовали в ожесточенных боях близ Острувы. Пришел приказ выйти в тыл врага и разведать дороги, по которым противник подбрасывал резервы. Получив танк Т-34 и бронетранспортер с девятью бойцами, Гулямшаев двинулся в дорогу. Сплошной обороны у врага не было, разведчики без труда вышли в тыл. Чтобы лучше видеть пространство, Гулямшаев пристроился на броне танка.



"ГУСАК, КОМАНДИР ТАНКА, НЕ РАЗ КРИЧАЛ ГУЛЬМАМАДУ:

- СМОТРИ НЕ ЗАМЕРЗНИ, ЮЖАНИН!

- ДАВАЙ ВПЕРЕД, - ОТВЕЧАЛ КОМАНДИР РОТЫ. - И НА ПАМИРЕ МОРОЗЫ БЫВАЮТ!"

[ЖУРНАЛ "АГИТАТОР ТАДЖИКИСТАНА" ЗА 1985 ГОД, № 3]



В ночном небе гудели самолеты, изредка вспыхивали ракеты, и снова наступала густая темнота. В это время боевые машины подошли к небольшой деревушке, где разведчики шли по проселочной дороге. Та сливалась с основной трассой, по которой оборонявшиеся в Оструве фашисты получали подкрепления.



Гульмамад, спрыгнув с танка, прислушался. Из темноты доносился гул моторов, немецкая колонна приближалась к перекрестку. Впереди автомашин шел бронетранспортер, пропуская пешую колонну. Гулямшаев просигналил карманным фонарем Гусаку, взревел мотор "тридцатьчетверки" - и танк врезался в колонну гитлеровцев, давя гусеницами и расстреливая врага из пулемета. В бой дружно включились солдаты с бронетранспортера, и фашистский батальон, шедший на подмогу гарнизону Острува, был разгромлен.



Вот как описаны факты боевых подвигов гвардии старшего лейтенанта Гульмамада Гулямшаева в представлении к награждению:



"В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЯХ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 1945 ГОДА НА 1-М УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ УМЕЛО И МУЖЕСТВЕННО РУКОВОДИЛ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТОЙ, НЕПРЕРЫВНО ВЕЛ РАЗВЕДКУ ПРОТИВНИКА, ВСКРЫВАЛ ЕГО ГРУППИРОВКИ, ПРОТИВОСТОЯЩИЕ БРИГАДЕ, ЛИЧНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И ЗАХВАТОМ ПЛЕННЫХ ДАВАЛ ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ КОМАНДОВАНИЮ О ПРОТИВНИКЕ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ВНЕЗАПНОГО НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА И ЧАСТИ БРИГАДЫ УСПЕШНО ПРОДВИГАЛИСЬ ВПЕРЕД.



ЛИЧНО РУКОВОДЯ РАЗВЕДГРУППАМИ, НЕОДНОКРАТНО ПРИНИМАЛ БОЙ С ПЕРЕДОВЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРОТИВНИКА, НАНОСЯ ИМ БОЛЬШОЙ УРОН В ЖИВОЙ СИЛЕ И ТЕХНИКЕ.



15.1.45 ГОДА, РУКОВОДЯ РАЗВЕДДОЗОРОМ В РАЙОНЕ СЕЛА ДЬМИНЬ (РАЙОН ГОРОДА КЕЛЬЦЕ), РАЗВЕДКОЙ БОЕМ УСТАНОВИЛ ГРУППИРОВКУ ПРОТИВНИКА, УНИЧТОЖИВ ПРИ ЭТОМ 30 СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ПРОТИВНИКА, И ДЕСЯТЬ - ВЗЯЛ В ПЛЕН, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЙОРА, КОТОРЫЙ ДАЛ ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ.



16.1.45 ГОДА, НАХОДЯСЬ В ЗАСАДЕ С ШЕСТЬЮ ТАНКАМИ, ЧЕТЫРЬМЯ 76-МИЛЛИМЕТРОВЫМИ ОРУДИЯМИ И ОДНИМ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОМ В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ МНЮВ КЕЛЕЦКОГО ВОЕВОДСТВА, ЛИЧНО С СЕМЬЮ РАЗВЕДЧИКАМИ, НАХОДЯСЬ В РАЗВЕДКЕ В НАПРАВЛЕНИИ ДЕРЕВНИ ГУМЛЕР, ОБНАРУЖИЛ КОЛОННУ ПРОТИВНИКА, ПЫТАВШУЮСЯ ПРОРВАТЬСЯ ИЗ РАЙОНА КЕЛЬЦЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, И, ВОЗГЛАВИВ РУКОВОДСТВО ЗАСАДОЙ, ЗАВЯЗАЛ БОЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ, ТРИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА, 15 АВТОМАШИН, БОЛЕЕ 100 СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ПРОТИВНИКА, ЗАХВАТИЛ 30 ПЛЕННЫХ.



23.1.45 ГОДА В БОЮ ЗА ГОРОД ОСТРУВ (ПОЛЬША), НАХОДЯСЬ В РАЗВЕДДОЗОРЕ, В СОСТАВЕ ДВУХ ТАНКОВ С ДЕСАНТОМ АВТОМАТЧИКОВ, ОДНОГО БРОНЕТРАНСПОРТЕРА, ОДНОЙ БРОНЕМАШИНЫ, ВНЕЗАПНЫМ НАЛЕТОМ НА КОЛОННУ ПРОТИВНИКА СОЗДАЛ ПАНИКУ, УНИЧТОЖИВ ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ



150 ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ ПРОТИВНИКА, БОЛЕЕ 30 АВТОМАШИН, ВОСЬМИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ; ЗАХВАЧЕНО 20 ПЛЕННЫХ, ПРОТИВНИК ОСТАВИЛ БОЛЕЕ 50 АВТОМАШИН С ГРУЗАМИ И БОЕПРИПАСАМИ. БЛАГОДАРЯ УСПЕШНЫМ ДЕЙСТВИЯМ РАЗВЕДДОЗОРА, ЧАСТИ БРИГАДЫ УСПЕШНО ПОШЛИ ВПЕРЕД И ЗАНЯЛИ ГОРОД ОСТРУВ. В ЭТОМ БОЮ ТОВАРИЩ ГУЛЯМШАЕВ, НЕСМОТРЯ НА ПОЛУЧЕННОЕ СЕРЬЕЗНОЕ РАНЕНИЕ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЭВАКУАЦИИ, ПРОДОЛЖАЛ РУКОВОДИТЬ БОЕМ.



ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАЗВЕДКУ ПРОТИВНИКА, ВСКРЫТИЕ ГРУППИРОВОК И ИХ НАМЕРЕНИЙ, …"



Продолжение текста было вырезано - видимо, только этот фрагмент первоначально прилагался к документам о награждении Гулямшаева звездой Героя Советского Союза.



Оценку командования, представившего Гульмамада к награде, подтверждают рассекреченные архивные документы.



Описание подвига Гульмамада Гулямшаева. ЦАМО. Фонд 33. Опись 690306. Единица хранения 1775



Приказ № 09 от 1 марта 1945 года по 6-му гвардейскому механизированному Львовскому Краснознаменному корпусу 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта



Участие в Нижнесилезской операции



Наступательная операция 1-го Украинского фронта проходила в начале февраля 1945 года. Советская армия нанесла мощный удар с Одерского плацдарма на город Коттбус, прорвала долговременные укрепления и окружила крупные гарнизоны противника. Был разгромлен город-крепость Глогау (Глогув), где к 1 апреля 1945 года были убиты около 18 тысяч вражеских солдат. Также советские войска заняли город-крепость Лигниц (Легница).



К 24 февраля 1945 года 4-я танковая армия под командованием генерала Дмитрия Лелюшенко вышла к на реке Нейсе, встав на одну линию с войсками 1-го Белорусского фронта. Были заняты выгодные позиции для завершающего удара по логову фашистов в Берлине. Плацдарм был удачным и для удара по верхнесилезской (оппельнской) группировке противника. С 17 марта 1945 года 4-я танковая армия, в которой состоял Гульмамад, была преобразована в гвардейскую.



Враг усиливал сопротивление. В мареве закатов клубился и поднимался столбами к небу дым пожарищ и горящих танков. Стоял несмолкаемый грохот боя. Рота разведчиков Гульмамада Гулямшаева постоянно была на боевых заданиях. Круглые сутки отдельные группы и взводы разведчиков проникали в тыл противника, наводили штурмовую авиацию на уничтожение огневых средств и живой силы врага, корректировали огонь артиллерии и бомбардировщиков.



Свидетельство боевых заслуг Гульмамада в Нижнесилезской операции - рассекреченный фотодокумент из архива Красной армии и Военно-морского флота: "Приказ войскам 4-й танковой армии от 14 марта 1945 года, за № 0106/н […] Орденом Красного Знамени […] Гвардии старшего лейтенанта Гулямшаева Гульмамада […] Командир разведывательной роты (штат № 010/42649) механизированной Каменец-Подольской ордена Суворова Богдана Хмельницкого бригады" (дата совершенного подвига - 14.02.1945–15.02.1945)".



Приказ войскам 4-й танковой армии от 14 марта 1945 года, № 0106/н



17 апреля 1945 года на линии 1-го Украинского фронта по узкому коридору, пробитому войсками 3-й, 5-й и 13-й гвардейских армий, на запад направились 3-я и 4-я танковые армии. В конце апреля 1945 года рота Гулямшаева подошла к Цоссенскому оборонительному рубежу, прикрывавшему подступы к Берлину. Завязались тяжелые бои. Гульмамад Гулямшаев, дважды раненный, все равно оставался в строю. Он участвовал в штурме Берлина, а потом и Праги. Берлинская операция была проведена армиями 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Она привела к полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.



В ходе Пражской наступательной операции были ликвидированы немецкая группа армий "Центр" и часть сил группы "Юг". Свой боевой путь в Великой Отечественной войне Гульмамад Гулямшаев завершил в Чехословакии:



"ОДНИМ ИЗ ТЕХ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, КОТОРЫЕ С ТАНКОВЫМИ АРМИЯМИ ПОСПЕШИЛИ В ПРАГУ ИЗ-ПОД БЕРЛИНА, БЫЛ И ГУЛЬМАМАД ГУЛЯМШАЕВ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОН (ПОСЛАНЕЦ ПАМИРА) ВСТРЕТИЛ В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ СЕЛЕ РАХУВНИК (НЕДАЛЕКО ОТ КАРЛОВЫХ ВАР)".



В его характеристике, выданной командованием, записано:



"В БОЯХ СМЕЛ И ОТВАЖЕН. БЫСТРО ОРИЕНТИРУЕТСЯ В ОБСТАНОВКЕ, ПРИНИМАЕТ ГРАМОТНЫЕ РЕШЕНИЯ" [ЖУРНАЛ "АГИТАТОР ТАДЖИКИСТАНА" ЗА 1985 ГОД, № 3].



После Великой Отечественной войны и завершения службы в Вооруженных Силах СССР



Гульмамад Гулямшаев завершил военную службу в звании капитана в 1946 году. После ухода из армии он вернулся домой в Сталинабад, в мирную жизнь. Его плодотворный труд был отмечен орденом "Знак почета". Правительственная награда за трудовые дела - подлинное свидетельство тому, что и в мирные дни храбрый воин всегда шел впереди:



"ГУЛЯМШОЕВА УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ. НО ВОЗЛЕ ДОМА, ГДЕ ОН ЖИЛ, СЕРЕБРЯТСЯ ТОПОЛЯ. ИХ ВЫРАСТИЛ БЫВШИЙ ТАНКИСТ-РАЗВЕДЧИК. И КАЖДЫЙ ТОПОЛЬ НОСИТ ИМЯ ОДНОГО ИЗ БЛИЗКИХ ЕМУ ТОВАРИЩЕЙ, ПОГИБШИХ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ" [ЖУРНАЛ "АГИТАТОР ТАДЖИКИСТАНА" ЗА 1985 ГОД, № 3].



Автор посвящает этот биографический материал 77-й годовщине Великой Победы и подкрепляет им обращение в Министерство обороны Российской Федерации по вопросу о присуждении Гулямшаеву Гульмамаду звания Героя Советского Союза. Источник - vatnikstan.ru

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