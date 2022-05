Байден отправил на Украину свою жену с секретным визитом

01:07 09.05.2022

Первая леди США добралась до Ужгорода через Словакию



Неожиданный визит нанесла на Украину жена президента США Джилл Байден, встретившаяся с украинской "первой леди" Еленой Зеленской. Впрочем, супруга главы Белого дома до Киева не доехала, ограничившись посещением Западной Украины.



Первая леди США Джилл Байден совершила необъявленный визит в западную Украину в воскресенье, проведя неожиданную встречу в честь Дня матери со своей украинской "коллегой" Еленой Зеленской, пишет The Guardian



Сам президент США Джо Байден не посещал Украину, хотя и выразил подобное желание, когда побывал в Польше этой весной. Он намекнул, что его советники по безопасности удержали его от визита на украинскую территорию.



Джилл Байден путешествовала под покровом секретности, став последним высокопоставленным американцем, посетившим Украину во время 10-недельного конфликта с Россией, пишет The Guardian. Среди тех, кто успел нанести визиты в Киев – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Другие западные лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.



"Я хотела приехать на День матери", - сообщила Джилл Байден Елене Зеленской в ​​воскресенье, добавив, что "народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины". Со своей стороны, Зеленская поблагодарила Джилл Байден за ее "мужественный поступок".



Как сообщает CNN, Джилл Байден, находящаяся в поездке по Европе, чтобы провести время с семьями украинских беженцев в Румынии и Словакии, проехала около 15 миль по западной Украине со словацкой территории до Ужгорода.



Согласно сообщениям прессы, американская первая леди отправилась на автомобиле в закарпатский город Ужгород, находящийся примерно в 10 минутах езды от словацкого села, граничащего с Украиной.



Ранее в словацком приграничном селе Вышне Немецке жена президента США посетила пограничный пункт обработки документов, ознакомившись с операциями, организованными Организацией Объединенных Наций и другими организациями по оказанию помощи для оказания помощи украинцам, ищущим убежища. Джилл Байден присутствовала на богослужении в палатке, переоборудованной под часовню, где священник провозгласил: "Мы молимся за народ Украины".



Перед этим в словацком городе Кошице Джилл Байден встретилась и предложила поддержку украинским матерям, находящимся в Словакии.



Потом, уже в Закарпатье две первые леди – американская и украинская – собрались вместе в небольшом классе, сели друг напротив друга за стол и поговорили перед журналистами, прежде чем встретиться наедине. Школа, в которой они встретились, превратилась в временное жилье для украинских переселенцев из других уголков страны. Как пишет The Guardian, Елена Зеленская и ее дети находились в неизвестном месте в целях их безопасности.



По словам официальных лиц США, встреча между двумя первыми леди состоялась после того, как они обменялись сообщениями в ​​​​недавние недели. Джилл Байден проехала по Ужгороду, и встреча женщин длилась около часа.



Как отмечает CNN, приезд Джилл Байден на Украину - это первый визит первой леди США в "горячую точку" с тех пор, как Лора Буш совершила секретный 10-часовой визит в Афганистан в 2008 году. Сама же Джилл Байден в качестве "второй леди" Америки в 2010 году сопровождала тогдашнего вице-президента Джо Байдена в его поездке в Багдад на праздник по случаю Дня независимости.



Белый дом еще на прошлой неделе заявил, что президент США "хотел бы посетить" Украину, но в настоящее время у него нет планов на это. В воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо также посетил Украину с неожиданным визитом и должен был встретиться с Владимиром Зеленским.



Андрей Яшлавский