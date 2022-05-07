 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.05.2022
01:21  Ждет ли Европу новый Brexit?
01:17  Твердый хребет Байконура
01:14  Россияне массово скупают брендовые вещи в ТРЦ Нур-Султана и Алматы
01:11  В Самарканде появился хоккейный клуб Sherdor ("Шердор")
01:09  Кому теперь Эрдоган вгонит нож в спину: Турция между Западом и Востоком
01:07  Байден отправил на Украину свою жену с секретным визитом
00:59  Памирский герой Великой Отечественной Гульмамад Гулямшаев

00:57  "Ласковый май" Ташкентской художницы Маргариты Шуваловой
Воскресенье, 08.05.2022
22:45  Федоровку в Теректи. В Западном Казахстане продолжается истребление русской топонимики
21:27  ТаджПогранвойска привели в состояние полной боеготовности. Афганские джихадисты рвутся в Ходжа-гор
18:13  Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти. Но не указали - когда
14:13  Казахстан ждет новый День Победы
14:11  Украина обнажила кризис на Западе. Он на краю гибели, - "Хуанцю шибао"
14:10  Они уплыли: У России отбирают танкеры, а чиновники молчат
14:08  Протесты в Армении. Дело идет к "сносу" Пашиняна
14:05  В Казахстане чествуют ветеранов и чтят День Победы, - Алма Бектенова
14:01  РосБоксер Бивол отлупил хваленого Сауля Альвареса (видео)
12:24  Казпиарщики страдальчески выдумывают НЭП для Токаева
10:44  Херои Азова - комбриг 36-й Баранюк и его начштаба воскресли и дают показания в рос-плену
10:36  Казпевица Молдир Ауелбекова запретила сыну говорить по русски. Чем и гордится
10:30  О войне, которая не война, - Данияр Ашимбаев
09:17  В Кыргызстане планируют разрабатывать законсервированные угольные месторождения
07:51  Армия "О" взяла ключевой укрепрайон укров - Попасную
01:36  Сто дней Алматы-акима Досаева: тише едешь – дальше будешь? - А.Омирбек
01:00  Такер Карлсон: Байден втянул США в бессмысленную войну с Россией (видео)
00:49  Талибы ввели обязательное ношение хиджабов в Афганистане
00:43  Ну кто так читает... Кырпрез Жапаров поссорился с манасчи-рекордсменом Доолотом Сыдыковым
00:35  Рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту, - Боян Димитриевич
00:33  Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламентKZ и какими будут их результаты?
00:24  "Бессмертный полк": почему казахстанцы разделились на два лагеря
00:14  Канадский горе-супер-снайпер Вали воскрес и взялся разоблачать своих работодателей
00:09  Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта
00:08  Американцы отказались от ленд-лиза для Украины
Суббота, 07.05.2022
22:58  Кыргызстан и Узбекистан провели первую(?!) встречу по вопросам демаркации границ, - 24.kg
22:52  Главы ДНР и ЛНР назначили послов в Москве
14:25  Как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей
14:21  История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы своим приемным детям, а потом отобрал ее
14:18  Почему нейтралитет Кыргызстана работает только на стороне НПО?
14:16  Зайнидин Курманов: Я равнялся на Александра Македонского
14:04  На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти
13:50  Хотели наказать таджиков, наказываем себя, - К.Нурматов
13:43  Казахстанские тайны. Записки неравнодушного VI, - К.Сыроежкин
13:24  Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение, - В.Катасонов
13:22  Сговор олигархов? Почему российские ракеты облетают лучшие укроборонзаводы? - "СП"
13:20  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина
12:28  Скончался бывший первый зампредседателя ГКНБ Кыргызстана генерал Абдыжалил Джамалов
11:12  Семито-нацисты. Израильские власти раздули гипер-скандал из-за еврейства Зеленского и Гитлера
10:50  РосГазпром продолжает качать газик через Украину. Миллер на войне
09:32  Распад глобального мира: геополитика и безопасность, - А.Школьников
09:17  Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане
09:15  Посмертно издан труд экс-муфтия Казахстана А.Дербисали - "Забытые мыслители Великой степи"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден отправил на Украину свою жену с секретным визитом
01:07 09.05.2022

Первая леди США добралась до Ужгорода через Словакию

Неожиданный визит нанесла на Украину жена президента США Джилл Байден, встретившаяся с украинской "первой леди" Еленой Зеленской. Впрочем, супруга главы Белого дома до Киева не доехала, ограничившись посещением Западной Украины.

Первая леди США Джилл Байден совершила необъявленный визит в западную Украину в воскресенье, проведя неожиданную встречу в честь Дня матери со своей украинской "коллегой" Еленой Зеленской, пишет The Guardian

Сам президент США Джо Байден не посещал Украину, хотя и выразил подобное желание, когда побывал в Польше этой весной. Он намекнул, что его советники по безопасности удержали его от визита на украинскую территорию.

Джилл Байден путешествовала под покровом секретности, став последним высокопоставленным американцем, посетившим Украину во время 10-недельного конфликта с Россией, пишет The Guardian. Среди тех, кто успел нанести визиты в Киев – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Другие западные лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.

"Я хотела приехать на День матери", - сообщила Джилл Байден Елене Зеленской в ​​воскресенье, добавив, что "народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины". Со своей стороны, Зеленская поблагодарила Джилл Байден за ее "мужественный поступок".

Как сообщает CNN, Джилл Байден, находящаяся в поездке по Европе, чтобы провести время с семьями украинских беженцев в Румынии и Словакии, проехала около 15 миль по западной Украине со словацкой территории до Ужгорода.

Согласно сообщениям прессы, американская первая леди отправилась на автомобиле в закарпатский город Ужгород, находящийся примерно в 10 минутах езды от словацкого села, граничащего с Украиной.

Ранее в словацком приграничном селе Вышне Немецке жена президента США посетила пограничный пункт обработки документов, ознакомившись с операциями, организованными Организацией Объединенных Наций и другими организациями по оказанию помощи для оказания помощи украинцам, ищущим убежища. Джилл Байден присутствовала на богослужении в палатке, переоборудованной под часовню, где священник провозгласил: "Мы молимся за народ Украины".

Перед этим в словацком городе Кошице Джилл Байден встретилась и предложила поддержку украинским матерям, находящимся в Словакии.

Потом, уже в Закарпатье две первые леди – американская и украинская – собрались вместе в небольшом классе, сели друг напротив друга за стол и поговорили перед журналистами, прежде чем встретиться наедине. Школа, в которой они встретились, превратилась в временное жилье для украинских переселенцев из других уголков страны. Как пишет The Guardian, Елена Зеленская и ее дети находились в неизвестном месте в целях их безопасности.

По словам официальных лиц США, встреча между двумя первыми леди состоялась после того, как они обменялись сообщениями в ​​​​недавние недели. Джилл Байден проехала по Ужгороду, и встреча женщин длилась около часа.

Как отмечает CNN, приезд Джилл Байден на Украину - это первый визит первой леди США в "горячую точку" с тех пор, как Лора Буш совершила секретный 10-часовой визит в Афганистан в 2008 году. Сама же Джилл Байден в качестве "второй леди" Америки в 2010 году сопровождала тогдашнего вице-президента Джо Байдена в его поездке в Багдад на праздник по случаю Дня независимости.

Белый дом еще на прошлой неделе заявил, что президент США "хотел бы посетить" Украину, но в настоящее время у него нет планов на это. В воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо также посетил Украину с неожиданным визитом и должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652047620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  