Кому теперь Эрдоган вгонит нож в спину: Турция между Западом и Востоком

01:09 09.05.2022

Турецкий лидер усилил антизападные настроения в последние годы. Теперь он изменил курс



Ихсан Даги



С момента начала украино-российского конфликта турецкое правительство во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом было занято попытками восстановить свой союз с Западом после периода разногласий, последовавшего за приобретением им российских ракет С-400. Появившись на саммите НАТО в Брюсселе и приняв у себя ряд западных лидеров в Анкаре после этого вторжения, Эрдоган, похоже, стремится вернуться к обычным делам с западными союзниками Турции. Однако турецкая общественность не так быстро, как ее президент, который до недавнего времени разжигал антизападничество, перестраивает свою позицию по отношению к Западу.



Опрос, проведенный Metropoll в январе, показывает, что Россия и Китай превзошли США и ЕС в завоевании симпатий простых турок. В то время как 37,5% респондентов считают, что Турция должна уделять приоритетное внимание ЕС и США в своих внешних делах, 39,4% отдают предпочтение России и Китаю. Даже после начала спецоперации России на Украине, согласно мартовскому опросу Metropoll, 29,5% турок по-прежнему считают, что отношениям с Россией и Китаем следует уделять приоритетное внимание. Похоже, что в последние годы ориентация внешней политики Турции на восток получила значительное признание в стране-члене НАТО и кандидате в ЕС. Опрос также показывает, что не только избиратели Партии справедливости и развития Эрдогана, но и большинство оппозиционных партий отдают предпочтение России и Китаю.



Западный скептицизм проявляется даже в контексте российской операции на Украине. Недавний опрос показал, что только 33,7% турок считают Россию ответственной за конфликт, в то время как 48,3% считают, что это ответственность США и НАТО.



Антизападничество в Турции



Эти цифры отражают глубоко укоренившееся антизападничество среди турецкого народа, которое было вызвано правлением Партии справедливости и развития. Масштабы антизападничества поднимают вопросы о перспективах Турции как союзника Запада в долгосрочной перспективе. Учитывая преобладающий скептицизм по отношению к Западу и растущую симпатию к России и Китаю, надежды на восстановление союза с Западом могут быть делом слишком оптимистичным - даже в пост-эрдогановской Турции.



В то время как правительство Эрдогана представляло Запад как "мать всех зол", замышлявшую заговор против экономики, суверенитета и безопасности Турции до самого недавнего времени, влияние антизападных высказываний ПСР могло бы оставаться ограниченным, если бы оно не создало пропагандистскую сеть, контролирующую все каналы коммуникации, кроме социальных сетей. Турецкая общественность никогда не сталкивалась с такими непрерывными и организованными рассказами о том, как Запад строил заговоры против Турции. ПСР установила дискурсивную гегемонию, эффективно делегитимизирующую любое выражение благоприятных взглядов о Западе.



Поскольку пропагандистская машина Эрдогана манипулировала массами, оппозиционные партии также оказались в ловушке, эхом повторяя преобладающее негативное восприятие Запада, эффективно превращая в норму и еще больше популяризируя антизападный нарратив ПСР.



Сила евразийства



Кроме того, растущие антизападные настроения в Турции также можно объяснить успешными усилиями небольшой, но находчивой евразийской группировки, особенно сильной среди отставных военных, с которыми правительство Эрдогана заключило политический союз после попытки государственного переворота 2016 года.



С конца 1990-х годов они последовательно призывают к стратегическому шагу - отходу от Запада и принятию Востока. Воодушевленные растущими стратегическими связями Турции с Россией и Китаем, а также став партнерами правящей партии, евразийцы получили новую позицию влияния в общественных дебатах по вопросу о направлении Турции на Запад либо на Восток. Часто появляясь в контролируемых правительством средствах массовой информации, евразийцы превратили антизападную риторику правящей партии в благоприятные взгляды в отношении России и Китая.



В то время как антизападные нарративы доминировали в общественных дебатах, не было ни одного значимого политического деятеля, идеологической или социальной группы, которые защищали бы западное предназначение Турции.



Турецкие левые всегда критически относились к Западу и понимали его как рассадник империализма. Эта позиция помогла распространить и еще больше узаконить антизападную позицию ПСР, особенно среди секуляристов. Секуляристы, в свою очередь, с их левыми и правыми вариантами, развили сильное отвращение к Западу, несмотря на их явно западный образ жизни. Они склонны полагать, что западные державы проводили политику "зеленого пояса" в годы холодной войны, работая вместе с исламистами по всему Ближнему Востоку, а в последнее время поддерживали умеренных исламистов, включая ПСР в Турции.



Наконец, среди турок широко распространено мнение, что западные государства и организации оказывают помощь сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции и ее детищу - Отрядам народной самообороны (YPG), в Сирии. Это подстегнуло и укрепило антизападничество по всему политическому спектру.



Может ли сотрудничество с Западом процветать?



Несмотря на недавний разворот президента Эрдогана, во внешней политике Турции публичную пропаганду западного мировоззрения встретить можно крайне редко. Те, кто по-прежнему привержен традиционной ориентированной на Запад внешней политике Турции, представляют собой молчаливую группу без политического и интеллектуального представительства или институциональной поддержки военных, когда-то убежденных защитников западного направления движения Турции. В общественных дебатах по-прежнему доминируют антизападные и евразийские личности и идеи.



По мере развития украинского кризиса президент Турции делает предложения западным союзникам Турции. Но антизападничество, которое он посеял среди турецкого народа, остается препятствием на пути к началу новой эры сотрудничества.



Автор: Ихсан Даги - İhsan Dağı - в настоящее время является профессором международных отношений в Ближневосточном техническом университете (Анкара/Турция), а ранее был приглашенным стипендиатом программы Фулбрайта в Джорджтаунском университете (2001−2002) и Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса (2013−2014), стипендиатом по правам человека Совета Карнеги по этике и международным делам (2002−2003) и главным редактором ежеквартального журнала Insight Turkey (2007−2013).



Перевод Сергея Духанова