В Самарканде появился хоккейный клуб Sherdor ("Шердор")

01:11 09.05.2022

Участники церемонии открытия. Фото "Ферганы"



На ледовой арене Ice Arena в ТЦ Family Park в Самарканде состоялась церемония открытия хоккейного клуба Sherdor ("Шердор"). Об этом сообщает корреспондент "Ферганы".



Открыл церемонию приветственной речью генеральный секретарь Федерации хоккея Узбекистана Шукурулло Каримов. Затем состоялся товарищеский матч между ташкентскими юниорскими командами "Бунедкор" и "Хумо".



В перерывах между периодами прошли розыгрыши призов с участием зрителей, которым предложили отправить шайбу в пустые ворота от синей линии.



Состав команды "Шердор" будет формироваться на базе школы клуба, в которую объявлен набор. Тренировать молодых хоккеистов будут российские специалисты Владимир Марчинский и Антон Марчинский.



Федерация хоккея Узбекистана была основана в марте 2018 года. Первый полноценный чемпионат страны с участием четырех клубов из Ташкента состоялся весной 2019 года. Тем же летом клуб "Хумо" был заявлен для участия во второй по силе российской лиге, Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а "Хумо-2" – в чемпионате Казахстана.



В сентябре 2019 года Узбекистан был принят в ИИХФ (международная федерация хоккея на льду). Однако "Хумо" так и не удалось завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Клуб был вынужден сняться с турнира на стадии четвертьфинала плей-офф.