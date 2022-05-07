Россияне массово скупают брендовые вещи в ТРЦ Нур-Султана и Алматы

01:14 09.05.2022

Алан ИСАЕВ



Гости из соседней страны приезжают в Казахстан и тратят много денег. Об этом Экспресс К поведали работники торговли.



Один из излюбленных ТРЦ Нур-Султана у россиян - "Хан-Шатыр".



Я всегда думала, что наши казахстанцы богаты и любят потратиться. Но россияне просто сказочно богаты. Они покупают все и очень много. Они вообще не смотрят на ценники. А еще у них неприлично много кэша,

- поведала сотрудница ТРЦ.



Аналогичная ситуация наблюдается и в Алматы, где россияне облюбовали Esentai Mall.



Заботливые граждане создали telegram-чат "Россияне в Казахстане", где жители братской страны помогают друг другу в обустройстве. В частности, скидывают адреса банкоматов, которые обслуживают карточки "Мир".



Также организуются встречи соотечественников в ТРЦ столицы для знакомства и веселого времяпрепровождения.



Тем временем, по данным Росстата, с начала года в Казахстан выехало более 200 тысяч человек.