Твердый хребет Байконура

01:17 09.05.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ



"Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!"



Нынешний День Победы в Казахстане совпал с резкой эскалацией местной русофобской публики, начавшей примерять на свои головы украинские кастрюли и исполнять ритуальные "ктонескачет". Их даже Рамадан не угомонил.



Помимо интенсивного сбора гуманитарной помощи "для Украины", казахстанские соцсети накалились от желающих выразить презрение к России и пожелать ей военного поражения.



Блестящая операция сил ОДКБ во время январского мятежа в Казахстане шокировала местных нацпатов, а отчасти испугала их. Однако русские ушли, а отдышавшиеся джигиты восприняли начало спецоперации на Украине и ее первые неудачи как шанс на реванш, развернув состязания национал-оголтелости с демонстрацией скудного интеллекта. Сегодня казахи уже требуют перевооружить их по натовскому стандарту, а стране подать заявку в альянс, предварительно хлопнув дверью в ОДКБ и ШОС…



И вот пришло время праздновать общую с русскими Победу, которую одни нацпаты предлагают забыть и вспоминать лишь шакалов из Туркестанского легиона вермахта, а другие – перечеркнуть общесоюзный смысл праздника, придав ему автономный характер. Мол, "русские присвоили победу", "мы победили сами". Шаблоны при этом берутся украинские.



День Победы для большинства жителей РК праздник непростой. Со времен правления Кунаева 9 мая стало праздником культовым и по сей день желающих праздновать общую Победу куда больше тех, что считают себя наследниками пораженцев.



Это понимают и власти, ближайшей целью которых является правильное проведение референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Голоса нужны с обеих сторон. Поэтому одних убеждают, что постепенно отказываются от "колониального наследия", другим не отказывают в инициативах празднования и чествования ветеранов. Иногда даже возглавляют и организуют такие инициативы. Токаев наградил трех казахстанцев посмертно "за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", как сказано в указе главы РК. Так что война еще "Великая Отечественная", а не советско-германская и не Вторая мировая…



Абдыбекову Тулеугали – снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии; Несмиянову Александру – командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии и Сулейменову Ибраиму – снайперу 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады посмертно присвоены звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".



Сегодня часто вспоминают 500 фронтовиков-казахстанцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, и, конечно же, легендарных Талгата Бильгетдинова, Сергея Луганского, Алию Молдагулову, Маншук Маметову, летчицу Хиуаз Доспанову. Портреты их и других героев войны установлены по всей республике.



Гордость Казахстана – решение властей выплатить живым ветеранам в честь Дня Победы по 1 млн тенге. Кроме того, им предоставляют бесплатный проезд в купейных вагонах поездов в пределах СНГ. Помощь деньгами и льготами будет оказана также труженикам тыла и участникам трудового фронта, которые родились не позднее 31 декабря 1935 года.



Во взаимодействии с россиянами работают поисковые отряды. Недавно в урочище Гайтолово Ленинградской области российский поисковый отряд "Мужество" обнаружил останки пропавшего без вести бойца РККА Ивана Калиновича Хиза, уроженца Северо-Казахстанской области, а участники Павлодарского отряда "Майдан жолы" нашли внучку бойца Ирину Худякову, что живет в Усть-Каменогорске.



Чиновники высшего эшелона лично поздравляют ветеранов. Так, премьер-министр РК Алихан Смаилов, приехав в Петропавловск, поздравил с Днем Победы 100-летнюю ветерана Великой Отечественной Валентину Волкодав, прошедшую войну от Волги до Берлина в мостостроительном батальоне.



И тем не менее у казахстанцев есть вопросы к организаторам праздника. Если отказ от воинского парада и праздничного салюта 9 мая объясняют фразой "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", а отмену школьных линеек в честь Дня победы – опасностью ковида (?), то ситуация с проведением акции "Бессмертный полк" выглядит мутно. Если акция ранее носила название "Жаужүрек полк" (Бессмертный полк), то ныне это "Батырларға тағзым" (Поклонимся героям). Под таким названием акцию проведут в Алма-Ате, не меняя ее смыслов. Проект тихо отдаляется от его инициаторов в России.



Акиматы ряда городов отказались легализовать шествие. В Актау опасаются провокаций, так как украинствующие казахи обещали сорвать праздник. Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин объяснил отказ тем, что "место проведения мирного собрания не соответствует определенным ранее специализированным местам для организации и проведения мирных собраний".



Георгиевскую ленточку еще не запрещают и за ее ношение не убивают, как в стране "95-го квартала", но давно и официально (с 2015 года) существует "Жеңіс лентасы" (Ленточка Победы).



Городам Казахстана предложен формат онлайн-шествия на портале "Тенгриньюз". Обоснование: "С целью обеспечить безопасность участников, недопущение провокаций в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах". Не припомню, отменял ли свои традиционные праздники Казахстан во время обострения геополитической ситуации в Афганистане, Югославии, во время баткенских событий?



В столице поступают по-восточному хитро, запрещая одно, разрешая другое. Так, анонсированы церемония возложения цветов к монументу "Отан қорғаушы" (Защитник Отечества) с участием президента, ряд концертов и праздничных мероприятий, как, собственно, во всех населенных пунктах. 7 мая в столицу из Москвы в рамках акции "Огонь памяти" доставили частицу Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата у Московского Кремля.



Алмаатинский "Бессмертный полк", пусть и под другим названием, пройдет сравнительно коротким маршрутом до Парка 28 гвардейцев-панфиловцев, где по многолетней традиции состоятся возложение цветов к мемориалу и масса праздничных мероприятий от угощения солдатской кашей до концертов.



Один из организаторов акции Мурат Абдушкуров просит не политизировать праздник и не устраивать провокаций. "9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам – всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили нам мир и стабильность в нашем Казахстане", – говорит Абдушкуров.



С твердым хребтом оказался город Байконур, живущий, правда, в условиях аренды Россией, но насчитывающий тысячи граждан Казахстана. Здесь пройдут "Бессмертный полк" и акция памяти "Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!".



Можно не сомневаться, в этом году праздник пройдет достойно. Однако что ждет его дальше?