Ждет ли Европу новый Brexit?

01:21 09.05.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Параллельно с битвой санкций в схватку вступили желание избавиться от "диктата Брюсселя" и надежда сохранить все блага, которые дает членство в ЕС.



Отмена принципа солидарного принятия важнейших решений в Евросоюзе станет одной из самых глубоких реформ этой организации.



Будапешт не поддержит предложения о санкциях в отношении религиозных деятелей, пишет Reuters со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана. Речь о призывах внести в санкционные списки главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Многие представители украинских властей и европейские политики обвиняют РПЦ в идеологической поддержке и обосновании российских действий на территории Украины, при том, что крупнейшая церковь там - Украинская православная (УПЦ МА) также подчиняется Московскому патриархату.



Эти противоречия внутри Евросоюза возникли параллельно со спорами вокруг еще одного - стратегически важного - пункта шестого пакета санкций, которые Евросоюз собирается в ближайшие дни ввести против России, с целью снизить ее возможности к ведению боевых действий за пределами страны. Речь о так называемом "нефтяном эмбарго", то есть добровольном отказе стран ЕС приобретать у России этот вид топлива. При этом предполагается ввести строгий запрет для компаний из этих стран на покупку нефти и нефтепродуктов российского происхождения.



Три страны ЕС утверждают сейчас, что пойти на это не смогут, и для них должно быть сделано исключение. Это Венгрия, Словакия и Чехия, которые получают из России примерно 90% необходимой им сырой нефти. Венгрия, вдобавок, является крупнейшим переработчиком и продавцом нефтепродуктов в Центральной Европе.



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Евросоюз готов дать им отсрочку от подключения к эмбарго примерно на 24 месяца- до 2024 года. Словаки и чехи, судя по публичным заявлениям их правительств, на это, в целом, согласны. И если бы могли себе позволить, отключились бы от российских нефтепроводов прямо завтра.



Другое дело Венгрия, где недавно снова победил на выборах Виктор Орбан, который много лет тесно сотрудничает с Кремлем, регулярно встречается с Владимиром Путиным и постоянно повторяет, что санкции против России не нужны или избыточны. Отдельные украинские политики даже уверяют, что российские коллеги заранее предупредили Орбана о том, что планируют операцию на Украине, и он якобы даже обсуждал с ними возможность оккупации Прикарпатья, которое самые радикальнее венгерские националисты называют территорией "Великой Венгрии" (кстати, ее карта висела на заднем стекле машины Орбана в его бытность молодым депутатом венгерского парламента).



Так вот, Орбан требует для своей страны как минимум пятилетнюю отсрочку. При этом полное эмбарго на покупку энергоресурсов из России он называет равносильным "ядерной бомбе, сброшенной на Европу".



Однако не стоит обманываться. Готовность взаимовыгодно сотрудничать с Россией вовсе не значит, что Виктор Орбан поспешит вывести свою страну из ЕС. Санкции против России его правительство еще ни разу всерьез не заблокировало. Он знает, что по всем соцопросам заметно больше половины венгров хотят оставаться в Евросоюзе и пользоваться всеми бонусами, которое дает это положение, как экономическими, так и политическими, социальными и культурными. Например, возможностью спокойно, без визы, передвигаться не только по ЕС, но и по большинству стран мира.



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Разумеется, таким лидерам, как Виктор Орбан, не нравится резолюция Европарламента, который (не в первый, заметим, уже раз) предложил глубокое реформирование Евросоюза и отмену принципа солидарного принятия важнейших решений. Фактически, и тут совершенно прав спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, это может лишить национальные правительства права вето. И тогда отдельные государства смогут принуждать принимать решения, которые им не нравятся, но устраивают Еврокомиссию или большинство из почти 30 стран-членов ЕС.



Однако пока складывается ощущение, что призыв Володина к "выходу из ЕС" ради сохранения суверенитета, вряд ли будет принят всерьез государствами, входящими в этот международный союз. Гигантская единая экономика, общие рынки сбыта и политика безопасности, дотации слабейшим (в том числе, кстати, Венгрии), наконец, гуманитарный аспект, все это, как для политиков, так и для граждан, традиционно перевешивало желание освободиться от "диктата Брюсселя". Кроме Великобритании, на такой поступок в ЕС больше никто не готов, в том числе, благодаря тем проблемам, которые возникли у англичан после Brexit.



При этом нынешние события в мире только убеждают европейские страны, что лучше держаться вместе и, в крайнем случае, для укрепления общей силы, чуть-чуть, по отдельным вопросам, жертвовать на договорной основе элементами суверенитета, чтобы его потом внезапно не отобрали целиком.



Георгий Ярцев