Президентом Южной Осетии избран Алан Гаглоев (59%). Бибилов проиграл

07:10 09.05.2022

Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии и пожелал удачи Гаглоеву

В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента



Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что признает поражение на выборах.



"Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи", - сказал он журналистам.



Также Бибилов добавил: "Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями Республики Южная Осетия. Для меня выбор народа не подлежит сомнению. Я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда".



В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост претендовали нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Явка избирателей к закрытию участков в 20:00 мск составила 68,2%. Согласно данным ЦИК, после обработки 18% протоколов Гаглоев лидирует с 59,21%, у Бибилова 37% голосов.