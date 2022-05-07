Сенкаку - наши. Два китайских корабля вторглись в территориальные воды Японии

09:22 09.05.2022

Япония сообщает о вторжении китайского флота



Два корабля патрульной службы Китая зашли в территориальные воды Японии близ островов Сенкаку. На их перехват Япония выслала собственный флот.



Как сообщает в выпуске новостей японский телеканал NHK, китайские корабли пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Японские рыбаки покинули акваторию, избежав конфликтной ситуации.



Острова Сенкаку (Дяоюйдао) Китай считает своими. Территориальный спор из-за этих островов с Японией длится уже много лет. Ситуацию усугубил выкуп у частных лиц трех из пяти островов японским правительством в 2012 году.



Ранее "Свободная пресса" писала о том, что стало известно о военных учениях ВС КНР близ берегов Тайваня.