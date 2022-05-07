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Что не так с американской экономикой, - New York Times
12:58 09.05.2022

Уровень безработицы низкий, но это не значит, что с экономикой все в порядке

Если Европа перестанет покупать российскую нефть, мировые цены на нефть подскочат, а в Европе разразится рецессия, которая затем перекинется и на Соединенные Штаты, пишет The New York Times. Настроения потребителей ухудшаются.

Питер Кой (Peter Coy)

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) был прав, когда во время пресс-конференции в среду, 4 мая, он сказал, что безработица снизилась до рекордного за последние 50 лет уровня.

Однако, продолжил Пауэлл, это вовсе не значит, что "американская экономика чрезвычайно сильна и хорошо подготовлена к ужесточению кредитно-денежной политики".

Хотя низкий уровень безработицы – это отличная новость для рабочих, он все же не защищает экономику Соединенных Штатов от риска рецессии, которую могут вызвать, скажем, конфликт на Украине или локдауны, которые вводятся в Китае из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пауэлл и другие чиновники Федерального резерва должны помнить об этих рисках, принимая решения о повышении процентных ставок в попытке сдержать инфляцию.

В апреле в экономике Соединенных Штатов появилось 428 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы остался на уровне 3,6%, о чем в пятницу сообщило Бюро статистики труда. "Рост числа рабочих мест был повсеместным, главным образом в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, в сфере производства, а также в сферах перевозок и хранения грузов", –сообщило бюро.

Проблема в том, что это взгляд на экономику в зеркало заднего вида. Если вы ждете, пока уровень безработицы станет расти, чтобы начать предпринимать попытки спасти экономический рост, вы уже опоздали. Обычно число работающих людей в Соединенных Штатах падает именно в тот момент, когда рушится экономика в целом, а не раньше. Организация Conference Board классифицирует показатель числа работающих граждан как "сопутствующее обстоятельство", а вовсе не как "ключевой" индикатор состояния экономики.

Более того, текущий низкий уровень безработицы дает повод для преувеличения устойчивости рынка труда. Одна из причин, по которой вакансий так много – на каждого безработного в марте приходилось в среднем 1,9 вакансии, - заключается в том, что многие люди, которые ушли с рынка труда, когда ударила пандемия, до сих пор не вернулись. "Текущий уровень занятости примерно на 4,5 миллиона рабочих мест ниже тех прогнозов, которые были основаны на показателях допандемийной динамики", – написал в апреле старший экономист Федерального резервного банка Сан-Франциско Маурисио Улате (Mauricio Ulate).

Эми Крюс Каттс (Amy Crews Cutts), владеющая консалтинговой фирмой в Рестоне, штат Вирджиния, сказала мне, что, по ее мнению, вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев составляет 70%. По ее словам, она понимает, что Федеральный резерв должен относиться к инфляции серьезно. Но она добавила: "Я не понимаю, как повышение ключевой ставки может решить фундаментальную проблему, а именно проблему дефицита поставок ключевых материалов и сырья, таких как нефть и компьютерные микросхемы".

"Идея о том, что Федеральный резерв способен вручную контролировать инфляцию, весьма сомнительна, – сказала Каттс, которая также занимает должность старшего экономиста в Национальной ассоциации кредитного менеджмента (National Association of Credit Management). – Как вы можете положить конец проблемам глобальных поставок?"

По словам Раджива Дхавана (Rajeev Dhawan), директора Центра экономического прогнозирования (Economic Forecasting Center) в университете Джорджии, он обеспокоен тем, что, если Европа перестанет покупать российскую нефть, чтобы прекратить финансирование спецоперации России на Украине, мировые цены на нефть подскочат, а в Европе разразится рецессия, которая затем перекинется и на Соединенные Штаты. Согласно его оценке, вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение следующих шести месяцев составляет 30%, а в следующие 12 месяцев – более 60%. "То, как идут дела, не сулит нам ничего хорошего", – сказал он.

Экономист Дэвид Розенберг (David Rosenberg) настроен еще более пессимистично, и он утверждает, что рецессия уже началась. В качестве аргумента он приводит заявление правительства о том, что за первые три месяца 2022 года ВВП США снизился на 1,4% в годовом исчислении.

Многие экономисты, наряду с президентом Байденом, отмахнулись от данных о ВВП за первый квартал, назвав их всего лишь кратковременной аномалией. Но Розенберг, президент Rosenberg Research в Торонто, утверждает, что те факторы, которые другие сбрасывают со счетов, называя их разовыми событиями, – в частности ослабление экспорта и замедление накопления товарных запасов –никуда не исчезают. "Хочу сказать тем экономистам, которые утверждают, что мы должны игнорировать торговый сектор: попробуйте убедить в этом какую-нибудь компанию с высокой экспортной ориентацией, а потом расскажите мне, каково это – просыпаться утром с огромным фингалом под глазом", – написал Розенберг в понедельник.

Розенберг приводит множество других причин для тревоги по поводу роста: фондовый рынок падает; сильная позиция доллара навредит экспорту; инфляция съедает доходы работающего населения, заставляя людей тратить меньше; производство и сектор жилищных услуг оказались под давлением; настроения потребителей ухудшаются.

Стоит отметить, что Каттс, Дхаван и Розенберг придерживаются более пессимистичной точки зрения, нежели большинство экономистов. Иэн Шефердсон (Ian Shepherdson), главный экономист Pantheon Macroeconomics, утверждает, что причиной рецессий становятся либо проблемы с балансом (слишком большие долги), либо проблемы с потоками денег (люди тратят больше, чем зарабатывают). По его словам, сейчас ни того, ни другого не наблюдается. Шефердсон считает, что текущий эпизод с решением Федерального резерва поднять процентную ставку будет больше похож на эпизод середины 1990-х годов, когда это было сделано, чтобы затормозить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию.

По словам Шефердсона, повышение ключевой процентной ставки ляжет бременем на сектор жилищных услуг и производство, однако эти секторы не настолько велики, чтобы обвалить всю экономику. Он уверен, что предпосылок для рецессии сейчас нет. "Все летит в чертям, когда происходит нечто масштабное, – объяснил он. – Подобное не случается на пустом месте".

Возможно, Шефердсон прав, но существует масса вариантов того, как кампания Федерального резерва по борьбе с инфляцией может пойти под откос. Во время пресс-конференции в среду Пауэлл признал это, сказав, что это лишь "путь к успеху", а вовсе не гарантия такового. Он также добавил: "Я считаю, что у нас хорошие шансы добиться мягкой или нежесткой посадки – или исхода, если угодно".

"Нежесткая посадка" – это неплохой вариант. На самом деле это, вероятно, лучшее, на что мы можем надеяться.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652090280


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