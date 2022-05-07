Готов ли Таджикистан к возвращению мигрантов?

13:01 09.05.2022 Ситуация в России может привести к массовому возвращению трудовых мигрантов на родину. Готова ли страна их принять?



Пока официальные данные говорят об обратном процессе, то есть в миграцию едут больше, но число вернувшихся уже тоже растет.



Так, за первый квартал этого года число таджикистанцев, уехавших в РФ в трудовую миграцию, составило 106 тыс. 132 человека, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число вернувшихся составило 60 тыс. 337 человек – это в 2,8 раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.



Кроме того, за это время на родину были возвращены 2 тыс. 611 таджикских мигрантов, которым был запрещен въезд в Россию. В целом число этих мигрантов составляет 156 тыс. 392 человека.



Эксперты сохранение тенденции миграции объясняют тем, что влияние санкций пока не сильно сказалось, на дешевом трудовом рынке, но со временем, ситуация может измениться.



"Люди едут на заработки по инерции, как обычно на фоне отсутствия негативных новостей с российского рынка. Доллар визуально стабилизирован, особых разговоров про сокращение рабочих мест не поступает, поэтому люди продолжают ехать. Но, по оценкам разных экономистов, влияние санкций на жизнь в РФ может начать проявляться к середине лета или даже осенью. Ударение на слове "может"". Поэтому логика потока очевидно такова – когда начнет проявляться, тогда и посмотрим", – считает эксперт-экономист Кахрамон Бакозода.



По его мнению, свою роль, возможно, играет и опыт периода коронавирусных ограничений, когда оставшиеся в России мигранты, из-за ограничения въезда для других, заработали в 1,5-2 раза больше денег, чем обычно.



"Дефицит рабочих рук в РФ привел к росту спроса и, соответственно, взвинтил оплату труда. Вероятно, кто-то руководствуется логикой, что сейчас лучше быть там и не упускать вероятных возможностей. Но, в основном, повторюсь, люди едут по инерции. На фоне недостатка рабочих мест с достойной заработной платой на родине, это видится единственно правильным решением. Время покажет, правильное ли это решение или нет", – отмечает Бакозода.



Власти готовы?



Власти уверяют, что готовы. Так, заместитель министра труда, миграции и занятости республики Нурулло Махмадуллозода в разговоре со "Sputnik Таджикистан" заявил, что власти готовы к возвращению мигрантов. По его словам, в стране существует госпрограмма для поддержки недавно возвратившихся граждан, в рамках которой их обеспечивают соцзащитой, помогают получить профессиональное образование или переобучиться, а затем устроиться на работу внутри республики.



Также он отметил, что трудовым мигрантам предоставляются льготные кредиты.



Однако приведенные цифры в качестве примера говорят о том, что масштабы этой поддержки сильно ограничены.



Так, замминистра труда отметил, что за прошлый год к ним обратилось 2 тысячи 850 возвратившихся мигрантов, из которых 2 тыс. 652 – мужчины и 198 – женщины. При содействии служб занятости работу получили 575 человек, а это лишь пятая часть обратившихся.



543 человека прошли курсы профподготовки, 155 привлекли к выполнению оплачиваемых общественных работ, а 126 человек получили льготное кредитование и 1 тысяча 451 вернувшийся таджикистанец прошел курсы профориентации.



Программы и реальность



"Азия-Плюс" попыталась узнать в Минтруда, что указанная Госпрограмма предусматривает для трудовых мигрантов.



Как оказалось, она была принята в связи с пандемией, когда также предполагались риски сокращения трудовой миграции. И рассчитана она на период 2020-2022 годы.



В Минтруда сообщили, что сейчас разрабатывается другая программа, с учетом сегодняшней ситуации. Для ознакомления же со старой Программой от нас традиционно затребовали официальный запрос и, несмотря на обещания дать ответ в кратчайшие сроки, этого не произошло.



По мнению некоторых экспертов, Программы в сфере миграции не сильно отличаются друг от друга, и в целом направлены на институциональное формирование сектора.



Также они предусматривают ряд мероприятий, которые предполагают решение проблем безработицы и миграции, но в действительности эти меры имеют сопутствующие проблемы.



Например, службы занятости организовывают периодически ярмарки вакансий, но средняя зарплата вакансий составляет 500-600 сомони. Такую работу многие не считают привлекательной.



О льготных кредитах, которые выдаются Минтруда вернувшимся мигрантам, на последней пресс-конференции министерства рассказала глава ведомства Ширин Амонзода.



По ее словам, размер этого кредита составляет 3 тыс. сомони. В социальных сетях это тогда бурно обсудили – эта сумма никак не может стать стартовой для бизнеса, даже самого малого, разве что для торговли семечками.



Помимо этого, Минтруда и сектор соцзащиты проводят обучение более 20 профессиям, но эта мера, скорее, направлена на развитие трудовой миграции, чтобы у людей была возможность достойно трудиться, опять же за пределами страны. Сегодня же на повестке дня совсем другая задача – как быть мигрантам (даже обученным и квалифицированным), если рынок труда в РФ будет сокращен, ведь в первую очередь это ударит именно по ним?



Мигранты будут вынуждены либо искать новые рынки, либо возвращаться на родину. С первым всегда были проблемы и на сегодняшний день о новых трудовых рынках тоже не слышно.



На прошлой неделе министр труда Ширин Амонзода побывала с рабочим визитом в Южной Корее. На фоне сложившейся ситуации это обнадеживает тем, что власти ищут возможности "пристроить" мигрантов. Правда, стороны пока подписали лишь намерение о сотрудничестве.



Сейчас парламент Южной Кореи должен подписать Меморандум о сотрудничестве, и только после этого стороны смогут говорить о привлечении работников из Таджикистана, и то, если будет на них спрос.



Когда парламент Кореи будет принимать этот меморандум – неизвестно.



Позитивным можно считать создание Координационного совета доноров и партнеров по развитию в сфере труда, миграции и занятости населения, первое заседание которого прошло 13 апреля.



Говоря о реформах в этом направлении, министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода сообщила о планах до 2026 года и предоставила донорам дорожную карту.



Основными целями реформы являются усиления институционального потенциала министерства и других соответствующих структур; развития рынка труда и производительной занятости в стране; содействие и постепенное сокращение трудовой миграции; усиление системы мониторинга трудовых отношений и уровня жизни.



В дорожной карте отмечается, что для улучшения и развития рынка труда и производительной занятости, будет налажена система рынка труда, проводиться регулярный мониторинг труда, подбор навыков, а также информационно-просветительские мероприятия.



Для сокращения трудовой миграции, планируется стимулирование высококвалифицированной рабочей силы. Как? Пока не известно.



Также в рамках этой задачи говорится о миграции в более высокопроизводительные отрасли за рубежом.



Визит в Южную Корею можно считать первым шагом в этом направлении.



Также реформы обещают цифровой учет трудовых потоков, тенденций миграции и т. д.



Выжидательный план



Справедливости ради нужно отметить, что Министерство труда со своей стороны выполняет свои функции по организации деятельности сферы миграции и выполняет те задачи, которые перед ним поставлены, но эффективность этих работ не всегда зависит от самого ведомства. Здесь уже причина в более глобальных проблемах, решение которых, возможно, и вовсе способствовало бы сокращению трудовой миграции и по силам только правительству.



В связи с украинскими событиями и последовавшими за ними санкциями, правительство республики разработало ряд мер по противодействию возможных рисков на национальную экономику. Некоторые меры, в частности, направлены на поддержку трудовых мигрантов.



С учетом возможного сокращения трудовой миграции, перед отдельными ведомствами и структурами, правительство страны поставило задачи по обеспечению рабочих мест.



В частности, должны быть организованы курсы обучения для приобретения профессий гражданами старше 18 лет в отдельных городах и районах, населенных пунктах.



Также план предусматривает создание и введение в действие цехов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в стране; создание и развитие центров народного промысла; создание центров регистрации и профессионального развития мигрантов; увеличение новых рабочих мест за счет цифрового аутсорсинга; поддержка трудовых мигрантов, возвращающихся на родину, путем предоставления субсидий и пособий их семьям.



По мнению некоторых экспертов, эти меры не являются достаточными.



Так, по словам экономиста Кахрамона Бакозода, план в отношении трудовых мигрантов является скорее выжидательными с надеждой, что "все устаканится" или "пронесет". "Возможно, в зависимости от дальнейшего развития ситуации, он будет скорректирован и расширен, но пока складывается впечатление, что авторы рассчитывают, что ситуация в России наладится, и все вернется на круги своя", – считает эксперт.



По его словам, к такому выводу можно прийти, исходя из точечных мер, которые предлагаются этим планом, но которые не имеют очевидного основания.



Например, непонятно почему говорится именно о планах по созданию цехов и предприятий по переработке сельхозпродукции, развитии народных промыслов, а также развитии цифрового аутсорсинга.



"Почему именно эти сектора выбраны, никак не объясняется. Важнейшие вопросы: кто клиент? Кто будет покупать, платить, заказывать? Это рыночные вопросы, которые должны решаться с рынком…Также надо иметь в виду, что переработка сельхозпродукции связана с серьезным регулярным контролем, особенно если речь идет о продукции, готовой для употребления в пищу. Степень готовности трудовых мигрантов к цифровому аутсорсингу вызывает сильные сомнения. Эти меры являются полярными и точечными, они вырваны из спектра сотен возможных мер", – говорит Бакозода.



Также, по его словам, непонятные моменты существуют и с вопросом организации курсов и центров развития.



По его мнению, в первую очередь это долговременная мера с отсроченным результатом, а во-вторых, требует серьезного изучения и синхронизации со стратегическими планами страны.



"Чему обучать, для каких рынков, почему именно этому, кто будет обучать – серьезные вопросы, которые требуют решения. Как прокормить семью в период обучения – важный вопрос для тех, кто зарабатывал более-менее приемлемые деньги в РФ ежедневно. Но вопрос их последующего трудоустройства с достойной заработной платой после завершения обучения – краеугольный. Без этого любое обучение будет терять смысл", – считает Кахрамон Бакозода. Источник - migrantnews.info

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