|Шествие "Поклонись героям" прошло в Алматы
13:05 09.05.2022
В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" ("Поклонись героям"), в рамках которой горожане прошли шествием от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького до Парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев по ул. Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны, передает Zakon.kz.
После возложения цветов планируется концерт с участием звезд казахстанской эстрады, также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
На месте празднования развернуты военные палатки и шатер, выставлены современная казахстанская военная техника и вооружение.
Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.
Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.
Динара Халдарова