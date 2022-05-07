Шествие "Поклонись героям" прошло в Алматы

13:05 09.05.2022

В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" ("Поклонись героям"), в рамках которой горожане прошли шествием от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького до Парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев по ул. Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны, передает Zakon.kz.



После возложения цветов планируется концерт с участием звезд казахстанской эстрады, также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.



На месте празднования развернуты военные палатки и шатер, выставлены современная казахстанская военная техника и вооружение.



