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Садыр Жапаров на митинге-реквиеме поздравил ветеранов с Днем Победы
13:07 09.05.2022

Аида ДЖУМАШОВА

Президент Садыр Жапаров принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Обращаясь к ветеранам ВОВ и труженикам тыла, глава государства отметил, что День Победы - это всенародный праздник, ставший символом воинской доблести, мужества и славы.



"В этот день мы с особым чувством уважения вспоминаем беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя Великой Победы, мирной жизни и свободы будущих поколений. Имена воинов-кыргызстанцев золотыми буквами вписаны в историю. Вечная память о великом их подвиге навсегда сохранится в наших сердцах и будет вдохновлять нас на новые свершения во имя дальнейшего развития любимой Родины", - сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что мы не имеем права забывать тех, кому обязаны своей жизнью и своей свободой.

"Бессмертные подвиги отцов и дедов будут вечно сиять на небосклоне воинской славы как образец и эталон воинской доблести и чести, патриотизма, мужества и героизма. Более 360 тысяч кыргызстанцев приняли участие в этой войне, из них свыше 150 тысяч получили высокие государственные награды за проявленные мужество и героизм, в том числе 22 земляка стали полными кавалерами ордена Славы, а 77 - Героями Советского Союза", - сказал он.

Президент напомнил, что, к сожалению, более 100 тысяч кыргызстанцев погибли и пропали без вести во время Великой Отечественной войны.

"Пройдут годы, но никогда не будут преданы забвению имена наших земляков, героических солдат, всех тех, кто отдал жизнь во имя спасения человечества от фашизма, во имя счастья родной страны и всех народов на Земле. К сожалению, с каждым годом редеют ряды наших дорогих ветеранов, тех, кто знает цену настоящей Победы. Окружить их вниманием и заботой не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни, - наши долг и обязанность. Низкий поклон всем вам за ваш героизм на фронте, за ваши трудовые свершения в тылу. Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, Кыргызстану - мира и процветания!" - сказал он.

Источник - 24.kg
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