В Варшаве совершено нападение на российского посла

13:54 09.05.2022

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов



МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.



Дипломату не дали этого сделать. По словам репортера агентства, агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул кладбище в сопровождении полицейских. Позже он сообщил, что не пострадал.



На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.







Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо - и оно кровавое".



"Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное - на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - написала она.



Российская дипмиссия в День Победы собиралась также провести акцию "Бессмертный полк", однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской военной операцией на Украине.



В Варшаве заявили, что само их проведение противоречит местным законам. Москва считает такую позицию абсурдной и необоснованной.