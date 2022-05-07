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В Варшаве совершено нападение на российского посла
13:54 09.05.2022

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Дипломату не дали этого сделать. По словам репортера агентства, агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул кладбище в сопровождении полицейских. Позже он сообщил, что не пострадал.

На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.



Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо - и оно кровавое".

"Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное - на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - написала она.

Российская дипмиссия в День Победы собиралась также провести акцию "Бессмертный полк", однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской военной операцией на Украине.

В Варшаве заявили, что само их проведение противоречит местным законам. Москва считает такую позицию абсурдной и необоснованной.

Источник - РИА Новости
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