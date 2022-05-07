Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города

15:26 09.05.2022

Члены руководства мэрии Праги приняли в понедельник решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило Чешское ТВ.

"Советский маршал Иван Конев уже не будет почетным гражданином Праги, которым являлся с 1945 года. Решение об этом приняли в понедельник члены руководства мэрии города", - говорится в материале.



В свою очередь, в документе, который подготовил для коллег мэр Праги Зденек Гржиб в обоснование своей инициативы о лишении маршала Конева почетного статуса, решение оправдывается историческим контекстом с учетом дальнейшего развития Чехословакии. По мнению чиновника, "тогдашние власти замалчивали или односторонне интерпретировали события".

Сегодняшнее решение руководства города должны рассмотреть депутаты городского совета, однако большинство из них уже заранее заявили о своей поддержке действий мэрии.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев был удостоен статуса почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года в связи с тем, что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.

В апреле 2020 года по инициативе властей района Прага 6 был отправлен в депозитарий памятник маршалу Коневу, много лет простоявший на площади Интербригады. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева, ведущей из центра города в жилые кварталы этого района.