С подачи Запада нацизм, как в 1930-е годы, превращается в политическую норму, - С.Князев

21:31 09.05.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.05.2022 |



Нельзя никому позволить украсть самый важный день в истории ХХ века!



77 лет назад, 9 мая 1945 года, правящие круги западных стран оказались в трудной моральной ситуации. Советский Союз, к которому на Западе всеми способами разжигали ненависть, оказался спасителем мира от нацизма. И оспорить это было невозможно. По результатам опроса, проведенного в мае 1945 года, решающей роль СССР в разгроме нацизма назвали 57% жителей Франции. Для сравнения: в 2004 году 58% французов назвали главным победителем нацизма США. Машина американской пропаганды поработала в Европе хорошо.



Моральные затруднения для Запада после капитуляции Германии были связаны и с тем, что с 1930-х годов западные правящие круги вкладывали огромные суммы в финансирование гитлеровского режима. В 1932 году управляющий Банком Англии Монтегю Норман и братья Даллесы провели тайную встречу с Адольфом Гитлером, по результатам которой было принято решение о финансировании НСДАП и кредитовании немецкого Рейхсбанка. Даже после начала Второй мировой войны американский бизнес продолжал работать в Германии и поставлять рейху через Испанию горюче-смазочные материалы.



В 1938 году в ходе Мюнхенского сговора Англия и Франция при моральной поддержке США разрешили Германии, Польше и Венгрии поделить Чехословакию. Западные лидеры не скрывали надежды на то, что следующей жертвой территориального раздела станет Советский Союз. Однако они просчитались. Советский народ победил нацизм и разгромил вторгшиеся в СССР гитлеровские войска. Огромный международный авторитет Советского Союза позволил нашей стране стать одной из пяти держав-учредительниц Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности.



На месте снесенного памятника советском воину в городе Стрый (Львовская область Украины)



На месте снесенного памятника советском воину в городе Стрый (Львовская область Украины)



Сегодня завоеванное нашими предками не дают покоя потомкам тех, кто финансировал Гитлера, натравливал Третий рейх на СССР, кто служил оккупантам в карательных частях. Самым ярким свидетельством современного вандализма становится повсеместный снос памятников, связанных с Великой Отечественной войной, на Украине и в бывших восточноевропейских странах социалистического содружества. В последние недели уничтожение памятников приняло характер повальной эпидемии.



В Польше под аплодисменты толпы был разрушен памятник солдатам Красной армии на месте гибели 620 бойцов 1-го Украинского фронта.



В Германии руководство ХДС потребовало снести памятник замученному нацистами коммунисту Эрнсту Тельману.



В закарпатском Мукачево снесли монумент с танком Т-34, поставленным в память об освободителях Украины от нацизма, а также обелиск славы в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне.



В городе Стрый Львовской области разрушили стелу-памятник советскому воину.



В Тернополе уничтожили стелу-памятник советским летчикам.



В Здолбунове Ровенской области снесли памятник Герою Советского Союза разведчику Николаю Кузнецову.



В Ровно посбивали имена героев Великой Отечественной войны со стелы, установленной в их память.



В Харькове представители запрещенного в России нацистского полка "Азов"* снесли монумент Маршала Советского Союза Георгия Жукова.



В Запорожье уничтожили памятник советским летчикам – самолет Ла-5, участвовавший в боях Великой Отечественной войны.



В селе Довге (Закарпатская область) варварски демонтировали памятник разведчику-партизану Вале Котику.



В Чернигове, набросив петлю на шею скульптуры, снесли памятник Зое Космодемьянской.



Снос памятника Зое Космодемьянской в Чернигове



Снос памятника Зое Космодемьянской в Чернигове



При этом, по данным украинских социологических опросов, на подконтрольных Киеву территориях открыто поддерживают снос монументов только 19% опрошенных. 36% относятся к происходящему "нейтрально". Протестуют (в душе) против варварства 40% людей.



За последние несколько лет резко выросло количество жителей Украины, положительно оценивающих фигуру Бандеры и роль ОУН-УПА*. А мифы о "древней Украине", согласно утвержденной Минобразования программе, внушают с детского сада.



"Уничтожение на Украине памятников, связанных с победой в Великой Отечественной войне и с ее жертвами, это не собственная идея украинских властей. Она спущена им западными кураторами", – пишет телеграм-канал WarDonbass.



С подачи Запада нацизм, как в 1930-е годы, превращается в политическую норму.