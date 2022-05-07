Россия начала продавать нефть новым покупателям

00:21 10.05.2022

9 мая 2022, Елизавета Булкина

Россия начала продавать нефть новым покупателям, объем поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер Александр Новак.



"Безусловно, они (российские нефтяные компании – прим. ВЗГЛЯД) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", – передает его слова ТАСС.



Также Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Одним из вариантов, по словам Новака, может стать расширение трубопровода в Китай ВСТО ("Восточная Сибирь – Тихий океан"), а также строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.



Между тем Новак отметил, что Россия может увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрелем. "Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше", – сказал он.



Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.