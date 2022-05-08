Били в бубен? Российский "Лукойл-миллиардер Субботин умер во время сеанса с шаманами

05:00 10.05.2022

Бывший топ-менеджер "Лукойла", миллиардер Александр Субботин умер во время сеанса с четой шаманов Магуа – мужем и женой, сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что Субботин лечился у Магуа от алкоголизма, во время одной из процедур использовался яд жабы.



Во время очередного визита Субботину стало плохо – начались проблемы с сердцем. Магуа не захотел вызывать скорую помощь, дал бизнесмену препарат и уложил на постель, где тот и умер. Шаманы вскоре обнаружили его бездыханное тело и вызвали полицию, которой объяснили, что с умершим были в самых хороших отношениях.



Причину смерти предпринимателя будут выяснять правоохранительные органы.



Павел Быстров