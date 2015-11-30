УкрДесант на Змеиный. Они утонули..?

07:11 10.05.2022

На Змеиный бросили украинских смертников - 100 человек

Появились подробности отчаянной атаки десантников ВСУ на остров в Черном море

Александр Ситников

На Змеиный бросили украинских смертников - 100 человек



Вооруженные Силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 8 мая.



Днем ранее ВСУ предприняли попытку захватить Змеиный. Украинская сторона использовала десантные вертолеты и десантно-штурмовой катер "Станислав", но наши зенитчики сбили в воздухе над островом украинские бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8, а также два украинских беспилотника Bayraktar TB2. Об этом тоже говорится в сообщении Конашенкова.



Что касается официальных украинских источников, то в утренней сводке Генштаба бандерштата за 8 мая о боевых действиях на острове Змеиный вообще ничего не упоминается. В брифинге ВСУ нет ничего и об уничтожении российского корабля "Серна", о чем 7 мая заявляла пресс-служба жовто-блакитного флота.



Вечером 8 мая - в информационном выпуске ВСУ о ситуации на Змеином опять тишина, хотя спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о "морской Чернобаевке" - подражая Арестовичу, главному медийщику Зеленского, автору многочисленных сказок о бесконечных перемогах.



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Инсайдеры, вхожие в офис президента (ОП) Украины, сообщили, что со стороны западных "союзников" была настоятельная просьба к Генштабу ВСУ "создать большую победу в информационном поле до 9 мая". Дело в том, что на фоне падения Мариуполя, Изюмского котла, а также потери ключевого укрепрайона - Попасной, ожидается сильное снижение рейтинга Зеленского, и чтобы этого не случилось, политологи киевского режима потребовали создать противовес.



Новости о якобы харьковском наступлении ВСУ, которое сейчас раскручивают в медийном пространстве "незалежной", не дали должного эффекта. Все понимают, что украинские войска продвигаются по серой зоне. А вот захват Змеиного рассматривался как важнейшая перемога, которая открыла бы морской транзит грузов из Румынии в Одессу.



"Именно поэтому была отчаянная попытка штурма о. Змеиный, но поскольку о результатах не сообщается Генштабом (Украины), то можно сделать вывод: атака провалилась", - пишут в жовто-блакитных соцсетях.



И в самом деле, не стал бы Генштаб ВСУ играть в молчанку, если бы захватил Змеиный. Кое-какие подробности все-таки просочились вначале в укрнет, а потом в рунет. Тамошние блогеры, в частности, отметили, что Bayraktar TB2 в момент неудачной высадки на остров десанта с Ми-8 неизвестной государственной принадлежности вел наблюдение, а не атаковал, что было бы логично, если бы это была русская машина.



Дрон зафиксировал поражение вертушки, когда десантники спустились по канату, причем практически сразу после бомбометания украинских Су-27. Опять-таки налицо нестыковка, ведь согласно заявлениям ряда жовто-блакитных политиков "русские покинули остров после потопления двух бронекатеров "Раптор".



Ясное дело, украинские правдорубы сделали свои выводы, неутешительные для офиса Зеленского.



"Зеленский, где жовто-блакитный прапор (флаг на мове) над Змеиным? Факты в студию".



"Ага, в то самое время, когда наши (украинские - авт.) „сушки" отбомбились по Змеиному, русские решили высадиться, нисколько не боясь истребителей противника, летающих рядышком. Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Никто с острова не сбегал, как рассказал сказочник Арестович. Русские просто ждали „гостей", и „встретили" их как положено - огнем на поражение".



"Трем Ми-8 и катеру с десантом позволили приблизиться к острову, после чего русские нанесли удар. Арестович, это не „Чернобаевка"! Леша, это - „Мариуполь", то есть зашквар".



Итак, три транспортных вертушки Ми-8, наверняка, загруженные под завязку украинской десантурой, должны были высадить 72 бойца, исходя из пассажироемкости вертолетов. Что касается десантно-штурмового катера "Станислав" проекта 58503 "Кентавр-ЛК", согласно его тактико-технической характеристики, он имеет водоизмещение 53 тонны, управляется экипажем из 5 человек и обладает десантоемкостью до 36 человек.



Итого: более 100 бойцов приняли участие в нападении на остров. Думается, они знали, на что шли. Не ради красного словца в чатах "неньки" неудачный десант ВСУ уже назвали психической атакой смертников.



Здесь важно добавить, что по военным объектам в близлежащей Одесской области, по данным ВСУ на 8 мая, было более 30 прилетов российских ракет. Согласно той информации, которая несмотря на жесткую цензуру киевского режима проникает в укрнет, Генштаб ВСУ ожидает большого наступление русской армии с целью блокировки Николаева и уничтожения группировки войск, дислоцированной в Одессе.



По сути, здесь идет тотальная ракетная зачистка складов, а также уничтожение аэродромов, тяговых станций ж/д дорог и остатков ПВО. И, самое главное, в Одессе нет хорошо обученных фанатиков вроде бойцов "Азова" *. Да, нациков, понаехавших из Западенщины, хватает, но они не обстреляны и подготовлены на скорую руку. Все боеспособные войска сейчас гибнут в Донбассе, причем, даже из Киева вывели кадровые части для харьковской "перемоги".



По прогнозам украинских экспертов, наступление будет не быстрым, но к концу лета может завершиться полным "отрезанием черноморского побережья от незалежной". Роль Змеиного в данном обронном раскладе бандерштата просто гигантская. Если бы ВСУ захватили остров, то, можно не сомневаться, напичкали бы его западными ПВО и противокорабельными комплексами, чтобы создать морской мост Румыния-Украина.



* Изображения шевронов батальона (полка) "Азов" признано в России экстремистским решением суда от 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов (п. 3269).



9 мая 22