Историю переписывают у нас на глазах, - Игорь Мальцев

07:31 10.05.2022

ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСЫВАЮТ У НАС НА ГЛАЗАХ

Никто уже не смеется над шутками про "глобус Украины" хотя бы потому, что теперь мы знаем: это не мегаломания, это просто конструкция глобуса, где нет места России. И когда посол Мельник в Берлине отвечает на вопрос, кто освободил немецкую столицу: "Украина", он продолжает этот процесс - создания истории без России.



Историю переписывают у нас на глазах

Ведь мы, глядя, как последние лет 30 американское кино, которое показывается по всему миру в качестве идеологической вакцины, все чаще и громче объясняло всем, что Гитлера победила Америка, как-то даже смеялись. Потому что думали, что не могут люди всерьез такое говорить и снимать - это просто, наверное, такой коммерческий прикол, маркетинг и, может быть, даже шутка типа "Бесславных ублюдков" Тарантино.



Оказалось - нет.



Это гигантская, продуманная, многолетняя и хорошо оплаченная кампания. И многомиллионный Спилберг не зря старался.



В результате несколько поколений уже не понимают, что Берлинская операция, проведенная силами 1-го Украинского (и 1-го Белорусского) фронта, совсем не означает, что Украина освободила Берлин. И действительно считают, что высадка в Нормандии - это и есть самая главная битва в той войне.



Им так объяснили. И это не только про взятие Берлина.



Как пишет мне в личку читатель Сергей: "Я за все свои скитания по Штатам один-единственный раз ветерана Второй мировой видел, в Далласе. Так мы с ним курили между заседаниями-переговорами, и он внезапно передо мной извиняться стал. Я ему: "Вы чего, дядя?"



А он мне говорит: "Я ж там был и доподлинно знаю, что у нас-то проблема единственная была: что делать со всеми немцами, которые от вас к нам бежали сдаваться. И сижу тут наблюдаю все это говно с "солдатами Райанами" и прочей (непечатно) и ни одного русского не видел вот до этой встречи, чтоб извиниться и сказать, что есть еще тут люди, которые помнят, как все в реальности было".



Теперь наступила новая, логичная фаза - в вычеркнутое вписать Украину. Так как она есть проект "анти-Россия", то должна на всех тех площадках, где после вычеркивания России зияет черная дыра, занять ее место.



Украина разбила Паулюса под Сталинградом. Украина запустила украинского летчика Гагарина. Украина приняла капитуляцию нацистской Германии в Мюнхене под руководством генерала Степана Бандеры. Украина создала ООН. Менделеева помните? Это он создал таблицу украинских элементов.



Украинского посла Мельника знаете? Так вот он рано или поздно до****ится (как говорил один американский дедушка, ветеран Второй мировой).



Историю переписывают у нас на глазах



Игорь Мальцев, российский писатель, 10 мая 22