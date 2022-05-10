 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден 9 мая подписал указ о ленд-лизе оружия Украине. Война теперь затянется
08:03 10.05.2022

Байден нанес оскорбление России. Активизировались удары по объектам ВСУ в Одессе
10.05.2022 Михаил Рябов.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он упрощает процедуры доставки на Украину оружия в рамках утвержденного Конгрессом бюджета – Байден уже запросил рекордную сумму в 33 миллиарда долларов. Оружие может быть передано в аренду или с отсроченной оплатой.

Владимир Зеленский уже опубликовал благодарность: "Исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад".

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он упрощает процедуры доставки на Украину...

"Предыдущий ленд-лиз был подписан президентом США Франклином Рузвельтом в марте 1941 года. Тогда США укрепили союзников в борьбе с нацизмом. Сейчас делают то же самое в борьбе с рашизмом", – объясняет восторг Киева украинский политолог Тарас Березовец.

Российский политолог Сергей Марков считает, что Байден нанес оскорбление России и лично Владимиру Путину.

"Байден дал пощечину России и лично Путину. Он подписал закон о ленд-лизе Украине именно 9 мая. То есть закон об огромных поставках оружия проамериканскому киевскому режиму для войны против России.

1.То, что Байден подписал этот закон именно в День Победы, значит, что Вашингтон отвергает роль России в победе над нацизмом.

2.Это значит, что Вашингтон имеет планы стереть Россию с карты мира.

3.Это значит, что Вашингтон имеет планы стереть и роль России и русского народа в мировой истории. В их планах переписать все учебники истории и фальсифицировать их. Победу над Гитлером и нацизмом они планируют украсть у России и записать себе.

4.Это значит, что Байден лично ненавидит Путина и хочет и испортить Путину праздник Победы, замарать речь Путина на День Победы", – перечисляет Марков.

Так или иначе, но подписание закона совпало с новыми ракетными ударами России по объектам ВСУ. Можно предположить, что, не дожидаясь поступления нового американского оружия, будет предпринята реализация озвученного ранее представителями Минобороны плана по лишению Украины выхода к морю.

"После подписания ленд-лиза рашисты в бешенстве. Ракетные атаки по Одессе и Днепропетровской области", – возмущается в своем блоге сексот СБУ Андрей Цаплиенко, работающий под прикрытием военкора телеканала "1+1".

Вечером 9 мая сообщалось о попадании и пожаре в одесском ТЦ "Ривьера", который мог использоваться как склад в нуждах ВСУ.

В поселке Затока под Одессой была разбита гостиница, где, предположительно, базировались украинские военные и наемники.

Украинская сторона традиционно будет заявлять о том, что Россия бьет по "гражданским объектам". Но накануне командование сектора ВСУ "Юг" обнародовало саморазоблачение, опубликовав снимок последствий удара по аэродрому под Одессой, где на фото отчетливо видны МиГ 29 ВВС Украины. Это противоречит недавним утверждениям властей о том, будто бы россияне уничтожили только недавно отстроенную "мирную" взлетную полосу аэропорта.

Источник - politnavigator.net
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