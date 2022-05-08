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Ситуация на тадж-афганской границе весьма тревожная. Халифат наступает
09:49 10.05.2022

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана заявили, что в результате боестолкновения между силами Талибан и вооруженной группой членов международной террористической организации "Исламское государство", произошедшего на участке Ходжагор афганской провинции Тахор 7 мая, "пули случайно попали на территорию Таджикистана".

НИАТ "Ховар" со ссылкой на Погранвойска ГКНБ РТ сообщило 8 мая, что столкновения продолжались полтора часа в районе Ходжагор - напротив пограничной заставы №12 в Пянджском районе Таджикистана.

"Эти участки расположены вблизи государственной границы Республики Таджикистан, и вышеуказанные пули случайно попали на территорию нашей страны. Человеческих жертв и материального ущерба не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

При этом не уточняется, сколько было произведено выстрелов, и непонятно, что означает выражение "вышеуказанные пули", в то время как афганские СМИ сообщают о ракетном обстреле территории Таджикистана с афганской стороны, передает Сentralasian.org.

16:00 7 мая
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Ранее, 7 мая, боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный удар по территории Таджикистана. Группа SITE, которая занимается отслеживанием и сбором информации и заявлений экстремистских и террористических группировок, 7 мая опубликовала краткое заявление хорасанского отделения ИГИЛ, в котором утверждается, что ракетный удар был нанесен этой группировкой.

Некоторые афганские СМИ со ссылкой на местные источники сообщили, что из района Ходжагор афганской провинции Тахор на территорию Таджикистана было выпущено от двух до семи ракет.

ГКНБ сообщил в своем заявлении, что "в настоящее время соответствующими структурами Талибан принимаются конкретные меры по выявлению и обезвреживанию террористических группировок в районе Ходжагор провинции Тахор".

"Ситуация на таджикско-афганской государственной границе оценивается стабильной и находится под контролем таджикских пограничников", - подчеркивается в сообщении.

Хуросонское отделение террористической группировки ИГИЛ несколько лет враждует с Талибан, боевики этой ветви разместились в некоторых районах вдоль афганской границы. Группировка взяла на себя ответственность за несколько недавних взрывов в Афганистане. В апреле боевики этой группировки взорвали мечеть в Мазари-Шарифе, в результате чего было убито 12 верующих шиитов и ранено 58 человек.

Источник - asiaplustj.info
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