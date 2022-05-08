 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.05.2022
11:24  Смена власти в Шри-Ланке плавно перетекла в гражданскую войну
11:02  Кто ж его так? Найден труп укрбандер-депутата и олигарха Жвания
10:58  Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель вступил в должность
09:57  День Победы и Олаф Шольц. Капут подкрался незаметно, - Д.Седов
09:56  Как дальше строить Нур-Султан? Будет решать народ
09:49  Ситуация на тадж-афганской границе весьма тревожная. Халифат наступает
08:03  Байден 9 мая подписал указ о ленд-лизе оружия Украине. Война теперь затянется

07:31  Историю переписывают у нас на глазах, - Игорь Мальцев
07:11  УкрДесант на Змеиный. Они утонули..?
05:00  Били в бубен? Российский "Лукойл-миллиардер Субботин умер во время сеанса с шаманами
00:21  Россия начала продавать нефть новым покупателям
Понедельник, 09.05.2022
23:45  Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"
21:31  С подачи Запада нацизм, как в 1930-е годы, превращается в политическую норму, - С.Князев
15:26  Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города
13:54  В Варшаве совершено нападение на российского посла
13:07  Садыр Жапаров на митинге-реквиеме поздравил ветеранов с Днем Победы
13:05  Шествие "Поклонись героям" прошло в Алматы
13:01  Готов ли Таджикистан к возвращению мигрантов?
12:58  Что не так с американской экономикой, - New York Times
09:22  Сенкаку - наши. Два китайских корабля вторглись в территориальные воды Японии
09:18  Часть придворной росэлитки (Песков, Мединский) предала РосАрмию, - К.Фролов
07:10  Президентом Южной Осетии избран Алан Гаглоев (59%). Бибилов проиграл
01:21  Ждет ли Европу новый Brexit?
01:17  Твердый хребет Байконура
01:14  Россияне массово скупают брендовые вещи в ТРЦ Нур-Султана и Алматы
01:11  В Самарканде появился хоккейный клуб Sherdor ("Шердор")
01:09  Кому теперь Эрдоган вгонит нож в спину: Турция между Западом и Востоком
01:07  Байден отправил на Украину свою жену с секретным визитом
00:59  Памирский герой Великой Отечественной Гульмамад Гулямшаев
00:57  "Ласковый май" Ташкентской художницы Маргариты Шуваловой
Воскресенье, 08.05.2022
22:45  Федоровку в Теректи. В Западном Казахстане продолжается истребление русской топонимики
21:27  ТаджПогранвойска привели в состояние полной боеготовности. Афганские джихадисты рвутся в Ходжа-гор
18:13  Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти. Но не указали - когда
14:13  Казахстан ждет новый День Победы
14:11  Украина обнажила кризис на Западе. Он на краю гибели, - "Хуанцю шибао"
14:10  Они уплыли: У России отбирают танкеры, а чиновники молчат
14:08  Протесты в Армении. Дело идет к "сносу" Пашиняна
14:05  В Казахстане чествуют ветеранов и чтят День Победы, - Алма Бектенова
14:01  РосБоксер Бивол отлупил хваленого Сауля Альвареса (видео)
12:24  Казпиарщики страдальчески выдумывают НЭП для Токаева
10:44  Херои Азова - комбриг 36-й Баранюк и его начштаба воскресли и дают показания в рос-плену
10:36  Казпевица Молдир Ауелбекова запретила сыну говорить по русски. Чем и гордится
10:30  О войне, которая не война, - Данияр Ашимбаев
09:17  В Кыргызстане планируют разрабатывать законсервированные угольные месторождения
07:51  Армия "О" взяла ключевой укрепрайон укров - Попасную
01:36  Сто дней Алматы-акима Досаева: тише едешь – дальше будешь? - А.Омирбек
01:00  Такер Карлсон: Байден втянул США в бессмысленную войну с Россией (видео)
00:49  Талибы ввели обязательное ношение хиджабов в Афганистане
00:43  Ну кто так читает... Кырпрез Жапаров поссорился с манасчи-рекордсменом Доолотом Сыдыковым
00:35  Рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту, - Боян Димитриевич
00:33  Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламентKZ и какими будут их результаты?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как дальше строить Нур-Султан? Будет решать народ
09:56 10.05.2022

Правила формирования архитектурного облика Нур-Султана вынесли на обсуждение

Обсуждение положений проекта правил продлится до 18 мая. Документ призван сформировать комплексный подход к развитию качественной городской среды с учетом мнения горожан, сообщает Zakon.kz.
Маслихат Нур-Султана решил утвердить Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

В документе сообщается, что при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана необходимо проводить общественные обсуждения открыто и публично, учитывать мнение общественных слушателей.

Кроме этого, говорится о необходимости соблюдения нормативно-технических требований, генерального плана города, о создании комфортной среды в соответствии с социально-экономической стратегией "Нур-Султан – комфортный город", осуществлении проектирования общественных пространств, реконструкции улиц и дворов с учетом мнения горожан.

Кроме того, необходимо компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности.

В документе указаны требования по: комплексной безопасности территории и ее защите от воздействия ЧС природного и техногенного характера; осуществлению развития Нур-Султана по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки; обеспечению градостроительными и архитектурными методами нормативной и естественной проветриваемости территории города, инсоляции и защищенности от шума окружающей среды.

Обсуждение положений документа продлится до 18 мая.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652165760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  