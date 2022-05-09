День Победы и Олаф Шольц. Капут подкрался незаметно, - Д.Седов

09:57 10.05.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 09.05.2022 |



На пути к экономическому самоуничтожению Европы



Выступая по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House), президент Украины Зеленский сообщил о том, что пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. "Он [Шольц] был приглашен, приглашение в силе. Он может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему", – заявил Зеленский.



Достаточно ли образованны сотрудники Chatham House и другие заинтересованные лица, чтобы они смогли понять глубинный замысел Зеленского, сказать сложно. Во всяком случае, "мощный политический шаг" в данном контексте выглядел бы, мягко выражаясь, очень странно.



В Германии отмечают дату поражения во Второй мировой войне. Это делается 8 мая в форме скорбных митингов и мероприятий. На следующее утро немцы просыпаются как ни в чем не бывало, а Великую Победу празднуют Россия, дружественные ей страны СНГ, некоторые республики бывшей СФРЮ. Какое отношение может иметь канцлер Шольц к этой дате? Будет ли канцлер Германии ликовать, если в освобожденных районах Украины поднимутся красные флаги Победы? А эти флаги уже поднимаются. Вдруг эти флаги напомнят германскому канцлеру об открытом письме немцев, требующих прекращения поставок оружия киевскому режиму? Это письмо, набравшее 250 тыс. подписей, пока не рассматривалось в бундестаге. Можно, конечно, предположить, что "измученный нарзаном" разум Зеленского придумал моральную казнь немецкому руководителю, упорно отказывающемуся ехать в Киев. Мол, вот тебе вариант, фриц проклятый, угощайся. Поймешь, как нам тут плохо. Хотя, сказать по правде, Зеленский малость припоздал с подобными фокусами. Было бы более символично пригласить Шольца на 30 апреля – день самоубийства Гитлера в его фюрербункере. Хоть и считается, что история никого ничему не учит, но такие яркие эпизоды порой действуют на сознание, в том числе сознание больших руководителей.



Тем более что союзник Олафа Шольца по блоку НАТО болгарский президент Румен Радев предрек Европейскому союзу в целом примерно такой же конец. Он заявил 7 мая, что продолжение кризиса вокруг Украины приведет к экономическому краху всей Европы. "Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении", – констатировал болгарский президент в эфире телеканала NTV.



Накануне Румен Радев высказался также против оказания военной помощи Украине, отметив, что депутаты Народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, "игнорируют здравый смысл".



Депутаты игнорируют здравый смысл, а "отравленный нарзаном" Зеленский спешит им на помощь и одобряет их позицию. Уж не предложит ли он им отметить 8 сентября 1944 года, когда Болгария обнародовала решение об объявлении войны Германии, а на следующий день коммунисты и их сторонники совершили государственный переворот и сформировали правительство Отечественного фронта? Поймет ли Зеленский, что это был разворот Болгарии против нацизма?



Сегодня эти традиции в Болгарии не умерли. Несмотря на решения властей, в стране проходит серия акций протеста, в которых выдвигаются требования отставки правительства и нейтралитета в отношении конфликта на территории Украины. Это действительно мощные политические шаги, приуроченные ко Дню Великой Победы.



А Олаф Шольц в Киев 9 мая не приехал. У него дела. Он, как Остап Бендер, ринулся "на заседание малого совнаркома" – переговоры с президентом Франции Макроном. Теперь пану Зеленскому надо крепко думать, изобретая новые мощные политические шаги.