Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель вступил в должность

10:58 10.05.2022

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от "Гражданской силы" Юн Сок Ель одержал победу, набрав 48,56% .

Юн Сок Ель принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея, сообщает ТАСС.



Церемония инаугурации избранного президента началась, как и планировалось, в 11:00 по местному времени (08:00 по времени Нур-Султана).



Он прибыл на площадь перед зданием Национального собрания Республики Корея и принял присягу. На церемонию было приглашено около 40 тыс. человек.



Юн Сок Ель начал исполнять полномочия президента в полночь, проведя встречу с представителями Комитета начальников штабов.



Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от "Гражданской силы" Юн Сок Ель одержал победу, набрав 48,56% голосов. За его главного конкурента – Ли Чжэ Мена от правящей Демократической партии "Тобуро" проголосовало 47,83% граждан.