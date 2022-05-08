 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто ж его так? Найден труп укрбандер-депутата и олигарха Жвания
11:02 10.05.2022

Царев: Жвания убит СБУ и "вывезен в серую зону"

Бывший депутат Верховной рады Давид Жвания был обнаружен мертвым вблизи села Новопокровка Запорожской области.

Об этом в своем блоге сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Бывший депутат Верховной рады Давид Жвания был обнаружен мертвым вблизи села Новопокровка Запорожской области....

Геращенко отмечает, что Жвания погиб якобы во время обстрела "серой зоны".

"Экс-нардеп погиб от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома". В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", – написал Геращенко.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в комментарии "ПолитНавигатору" опроверг информацию о том, что погибший был связан с российскими структурами.

"Давид в последнее время разоблачал Майдан. Долгая и непубличная история, почему он это делал, но факт остается фактом. По этой причине Давид попал в списки нелояльных и был приговорен СБУ на устранение в случае войны с Россией. Давида убили и труп вывезли в серую зону, чтобы легализовать смерть. Якобы не в СБУ его убили, а на фронте случайно погиб. При этом то, что делал Давид на фронте, пояснять никто не будет.

Я уже про это писал до начала спецоперации. Про списки нелояльных, в соответствии с которыми нацисты должны были устранять в случае вооруженного противостояния с Россией. Трупы политнеблагонадежных из Киева после убийств вывезли на линию фронта под Ирпень в лес. Потом их всех перевезли в Бучу. Давида вывезли в Запорожскую область. Давид Жвания – один из очень большого списка людей, кого заранее приговорили на смерть. Один из тех, кого я предупреждал, и кто меня не услышал", – заявил Царев.

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ЖВАНИЯ Давид Важаевич
Род. 20.07.1967 в Тбилиси. Грузин. Отец - физик и философ, экс-завотделом агитации и пропаганды ЦК Компартии Грузии, ректор вузов. Мать - врач.
Окончил экономфак Тбилисского гос. университета (1991).

Друг детства будущего рос-олигарха свиты Березовского - Бадри Патаркацишвили.

В 1991 эмигрировал из Грузии в Украину (получил гражданство в 1998). Возглавлял торгово-закупочные фирмы "Торговый Дом" и ЗАО "Бринкфорд". С 2002 один из со-спонсоров блока "Наша Украина" (Ю.Тимошенко). Сразу избран от "НУ" по списку в Раду (Парламент) Украины. Заседал там депутатом IV-VII созывов, был главой Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012-2014). С февраля по сентябрь 2005 - министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины (в правительстве Юлии Тимошенко). В 2006 судился с Борисом Березовским, был обвинен последним в хищении выделенных БАБом средств на поддержку украинских либералов-оранжистов. В 2005 году он был одним из основателей политической партии "Наша Украина", но в декабре 2006 года оставил ее рассорившись с Тимошенко. С 2007 - один из лидеров Общественной организации "Народная самооборона". В 2010-2012 - член и секретарь партии Христианско-Демократический Союз.
Затем член фракции "Партии Регионов". В 2008 рассорившись с командой президента Ющенко обвинял его жену Клэр Чумаченко в лоббировании американских бизнес-интересов и взяточничестве, а самого Ющенко в фальсификации отравления. Кавалер укрордена Орден "За заслуги" III степени (24 августа 2013)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652169720


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