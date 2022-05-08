Смена власти в Шри-Ланке плавно перетекла в гражданскую войну

11:24 10.05.2022

Смена власти на Шри-Ланке: семь человек погибли в результате беспорядков

Семь человек погибли в ходе беспорядков на Шри-Ланке



На Шри-Ланке бурно проходит смена власти. Премьер-министр страны подал в отставку, президент намерен создать коалиционное правительство.



"231 человек был ранен во вчерашних столкновениях и госпитализирован в несколько больниц, 218 из них проходят лечение в Национальной больнице Коломбо", - пишет издание News First.



По данным издания, погибло семь человек. Люди пострадали в столкновениях между сторонниками президента и оппозицией. Волнения вызваны крупнейшим в истории Шри-Ланки экономическим кризисом.



Ранее "СП" писала о том, что аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что обсуждается вопрос еще большего увеличения поставок нефти в Индию.