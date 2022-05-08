К.Токаев прибыл с визитом к Эрдогану. И сразу в мавзолей

13:45 10.05.2022

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию



В рамках двухдневного визита в Анкару Касым-Жомарта Токаева запланированы переговоры с президентом Турции и участие в казахско-турецком бизнес-форуме, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с государственным визитом в Турцию, сообщает Акорда.



В международном аэропорту турецкой столицы "Эсенбога" лидера Казахстана встретил вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.



В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с крупными предпринимателями.



Данияр Кунафин



Государственный визит президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.



Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.



В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.



Елена Беляева