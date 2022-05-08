Al-Quds Al-Arabi: Россия, США, Китай и глобальная полярность

14:26 10.05.2022 Россия, США, Китай и глобальная полярность



Мы стоим на пороге нового мироустройства, если России и Китаю удастся создать полицентрическую систему. Однако борьба двух лагерей бесполезна для народов мира: они должны следовать своему пути для освобождения и развития, пишет автор Al Quds.



Напряженность на российско-украинских границах приковала внимание всего мира, пока не достигла своего кульминации с началом спецоперации, и эксперты пытаются понять природу конфликта, его последствия и итоги, а также оценить перспективы начала очередной мировой войны, за которую люди будут расплачиваться своей жизнью. Мы наблюдаем рост глобальной нестабильности, в результате подъема одних стран и ослабления других, что отражается на остальном мире, пытающемся устранить последствия глобальных беспорядков и конфликтов. Чтобы раскрыть эту идею, необходимо обозначить некоторые понятия, объясняющие нынешние события и их развитие.



Глобальная полярность



На протяжении истории человечество множество раз становилось свидетелем подъема имперских держав, контролирующих обширные географические пространства, а также сотрудничества и конфликтов между ними. Однако ни в одном учебнике истории не найдется упоминания об империи, какой бы влиятельной она ни была, господствующей в качестве единственного полюса. Понятие полярности возникло в эпоху холодной войны после окончания Второй мировой войны, как обозначение социалистического (Советский Союз) и либерального (Соединенные Штаты Америки) лагерей, и выходит за рамки традиционного понимания империи, выражая глубину и разнообразие противоречий между двумя господствующими силами.



Если термин "полярность" используется для обозначения двух или более доминирующих сил, диаметрально противоположных другу другу по идеологическому, экономическому и культурному признакам, то период после "холодной войны" следует описывать как однополярность, ведь победу одержал либеральный полюс. Полюс не означает внутренней гомогенности господствующего центра силы, так как история человечества всегда была свидетелем борьбы за гегемонию между ведущими державами. Этап, последовавший за холодной войной, был господством одного полюса и одного центра, представленного Америкой. Разумеется, не обошлось без попыток оспорить американскую гегемонию. Некоторые считали Евросоюз восходящей силой, способной конкурировать с Соединенными Штатами, но этого не произошло ввиду многих факторов, важную роль среди которых сыграла неспособность Европы принять единую военно-политическую и даже экономическую стратегию. Затем ряд экспертов сделал ставку на глобальную роль одной из экономически развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия, Россия, а также Китай, ставший главной стратегической угрозой для гегемонии Вашингтона, согласно большинству американских и других экспертов.



Усиление России и Китая свидетельствует о появлении нового полюса, противостоящего Америке. Перед нами демократический полюс в лице США и Евросоюза и авторитарный полюс, представленный Россией и Китаем. Как следствие, мы наблюдаем борьбу демократической и авторитарной осей на мировом уровне, и одним из самых ярких примеров является конфликт вокруг Украины, способный перерасти в новую мировую войну. Угрозу такого сценария нельзя игнорировать. Так же нельзя отрицать, что речь идет скорее о конфликте экономических интересов: мы наблюдаем конкурентную борьбу между силами одинакового идеологического, культурного, политического и экономического характера, о чем свидетельствует следующее.



1. Конфликт между либеральным и социалистическим лагерями не перерос в третью мировую войну, несмотря на многочисленные противоречия между ними. Вместо этого мы часто были свидетелями региональных конфликтов между периферийными странами обоих лагерей, в то время как сверхдержавы старались избегать прямого столкновения друг с другом.



2. Многие политологи и экономисты связывают распад Советского Союза с характером его "неграбительской" гегемонии, в отличие от американского имперского господства. Последнее было нацелено на разграбление подконтрольных стран и изменение их национальной экономики, чтобы она служила американскому капиталу. Советский Союз, напротив, тратил все ресурсы на развитие и защиту лояльных ему сил.



3. Опыт Первой и Второй мировых войн указывает на наличие схожих элементов: стороны конфликта не представляли диаметрально противоположные полюса. Это была конкурентная борьба двух колониальных центров силы, конкурирующих за возможность контролировать народы и присваивать чужие богатства, как и сегодня.



4. Очевидно, китайско-американский и европейско-российский конфликты - это борьба за господство и контроль с целью подчинения государств для обслуживания интересов и экономики доминирующей стороны. Другими словами, накалившийся сегодня конфликт протекает между двумя колониальными державами, близкими друг другу по своей сущности и несколько отличающимися по форме.



5. Пусть характер режимов в Америке и Европейском союзе отличается от режимов в России и Китае, их внешняя политика авторитарна и предполагает насильственное навязывание своих взглядов внутри и вне международных организаций во время всех кризисов. Они также схожи с точки зрения поддержки тиранических и преступных сил по всему миру, особенно в развивающихся странах. Если американцы поддерживают власти в Египте, Колумбии, Эфиопии и сионистское образование, то Россия и Китай оказывают поддержку властям Сирии, Ливии, Венесуэлы и Кубы. Ни одна из двух осей не привержена истинной демократической культуре, основанной на диалоге и уважении к позиции другого и его потребностям.



6. В последние годы мы наблюдали признаки структурных противоречий демократической системы в Америке и Европейском союзе, препятствующих реализации главного принципа демократии - власти народа. Вместо этого власть сосредоточена в руках корпораций и крупных экономических институтов. Имеются также процессуальные бреши, противоречащие демократической концепции, которые проявляются в дискриминации граждан по этническому, конфессиональному, культурному и половому признаку.



Российский режим начал военную операцию на Украине, защищая безопасность и жизненно важные интересы государства от украинской, европейской и американской угроз, подобно действиям США в 1962 году, когда они пытались помешать Советскому Союзу развернуть ракеты на Кубе. Точно так же американцы оправдывали свои интервенции в Латинской Америке и защиту сионистского образования. Подобным же образом Франция оправдывала свое военное вмешательство в Африке. Однако все ли страны мира имеют право на защиту своих жизненно важных, стратегических интересов?



На самом деле тезис о защите безопасности и стратегических интересов - ярчайший пример тирании и агрессии великих держав, включая Соединенные Штаты, Россию, Китай и Европу, а использовать данный предлог становится возможным ввиду централизации глобальной мощи и слабости остального мира. Другими словами, Украина (как и Куба и другие страны Латинской Америки перед лицом США) не имеет права защищать свое стратегическое пространство от русского медведя и его военного потенциала, включая ядерное оружие. Украина, согласно этой ненавистной нам логике, считается слабым государством, которое должно оставаться в подчинении у России или Европы, подстраиваться под них, а они, в свою очередь, не будут считаться с ее интересами ни в области безопасности, ни экономики, ни политики.



Глобальная борьба за власть



Нынешний конфликт на Украине - это "борьба между пальцами одной руки". Борьба за границы и статус. Конфликт может достичь уровня соперничества за статус центра мировой системы, поскольку Китай стремится сменить теряющие авторитет Соединенные Штаты благодаря расширению собственного политического влияния и увеличению экономической мощи.



Что касается России, то она платит за свои действия высокую цену в результате расширения санкций, и ситуация ухудшится, если Европа сможет полностью отказаться от российских нефтепродуктов после прекращения работ по проекту "Северный поток - 2". Разумеется, экономические последствия затронули не только Москву, но и страны Евросоюза, но похоже, последние смогут заменить российский газ африканскими и азиатскими источниками, или за счет развития альтернативной энергетики.



Последствия международного конфликта для народов и стран мира



Мы быстро стали свидетелями экономических последствий конфликта между восточным и западным лагерями - от роста цен на товары и их дефицита до кризиса цепочек поставок. Также можно заметить некоторые политические и другие последствия, отражающие стремление двух конкурирующих сил привлечь на свою сторону периферийные страны, а это означает политические возможности для последних. Мы словно находимся на стадии международного торга, а большинство стран умеют торговаться с США, Китаем и Россией. Это можно заметить на примере маневров Ирана и государств Персидского залива.



Есть также далеко идущие последствия, которые мы могли не заметить год назад, представленные в снижении интереса двух лагерей и их способности вмешиваться во внутренние дела стран Это предоставит народам и режимам, стремящимся к политической и экономической независимости, благоприятную возможность встать на самостоятельный, прогрессивный национальный путь, зависящий исключительно от поддержки своего общества, изменить геополитический баланс и добиться радикальных изменений. Для этого им необходимо определить свои цели и программы и организовать борьбу.



Наконец, мы стоим на пороге нового мироустройства, если России и Китаю удастся создать полицентрическую систему. Тем не менее конфликт двух враждующих лагерей угрожает общечеловеческим, демократическим ценностям на глобальном уровне, что проявляется в усилении расистского дискурса и упадке индивидуальных и коллективных свобод. Борьба двух лагерей бесполезна для народов мира: они должны следовать своему пути для освобождения и развития. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652181960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888

- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"

- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"

- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Кадровые перестановки

- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации

