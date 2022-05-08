Пекин заостряет идеологические противоречия с Вашингтоном в вопросах неделимости безопасности

14:31 10.05.2022 Константин Ремчуков: Пекин заостряет идеологические противоречия с Вашингтоном в вопросах неделимости безопасности



Китай наращивает объем иностранных инвестиций до 59 миллиардов долларов в I квартале и готовится защитить столицу от пандемии "китайской стеной". Мониторинг ситуации в Китайской Народной Республике по состоянию на 25 апреля 2022 года



Константин Ремчуков



Китай продолжает настаивать на стратегии нулевой терпимости к ковиду. Руководство Пекина объявило о проведении поголовного тестирования жителей столицы. В Пекине проживает 21,5 млн человек, а среднегодовой душевой доход пекинца составляет 25,5 тыс. долл. По этому показателю Пекин превосходит и Шанхай и 29 других провинций страны. Эксперты опасаются, что новая волна пандемии может привести к закрытию предприятий, нарушению цепочек поставок и сокращению корпоративных доходов. Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Китая в 2022 году до 4,4%. На этом фоне началась распродажа акций китайских компаний на бирже. Индексы на Шанхай композит и CSI 300 закрылись в понедельник, 25 апреля, соответственно падением в 5,1 и 4,9%.



Население Пекина устремилось в супермаркеты запасаться продуктами, водой и всем необходимым для жизни в условиях жесткого локдауна, наподобие того, что случился в Шанхае. В городе запрещены спортивные мероприятия, публичные сборища, жилищное строительство и даже ремонтные работы. Если властям не удастся справиться с угрозой пандемии в столице, это может сказаться на авторитете Си Цзиньпина, которому предстоит избираться осенью на новый пятилетний срок.



На восточном побережье островной китайской провинции Хайнань завершился традиционный Боаоский азиатский форум (БАФ).



Глава КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия основной части Боаоского азиатского форума сделал ряд программных заявлений. По его словам, менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке. Руководство Китая не приемлет политику двойных стандартов при урегулировании международных политических вопросов и односторонние санкции. Китай не намерен "проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния".



Нынешняя сессия Боаоского форума продолжила традицию консолидации незападных стран, прежде всего России и Китая, а также выработку ими альтернативной модели американскому и западному глобализму.



Китай будет укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать интересы двух стран независимо от международной ситуации. Об этом 19 апреля заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн во время встречи с послом РФ в Китае Андреем Денисовым. "Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух стран", – заявил китайский дипломат. Он также заявил, что Китай готов вместе с Россией содействовать построению международных отношений нового типа и "сообщества единой судьбы человечества".



Блокировка резервов ряда стран влечет негативные последствия – это подрыв суверенитета государств и угроза мировой экономической стабильности, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совбеза ООН. Он подчеркнул, что следует как можно скорее отказаться от практики произвольного замораживания иностранных резервов. Постпред КНР также призвал все стороны конфликта вокруг Украины строго соблюдать основы международного гуманитарного права, способствовать безопасной эвакуации мирных жителей и оказывать им гуманитарную помощь.



Министр обороны Китая Вэй Фэнхе потребовал от шефа Пентагона Ллойда Остина перестать оказывать давление на Пекин в связи с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что Вашингтону следует прекратить свои провокации на море, а также использовать тему Украины для давления на Китай.



Военные поставки США усилили сопротивление киевского режима и подорвали ход переговоров с Россией, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь. Киев продолжает находиться во власти иллюзий относительно Запада, потому что западные страны во главе с США продолжают накачивать киевский режим оружием и бронетехникой. Лю Цзюнь уверен, что рост напряженности и распространение американского оружия по миру могут привести к новой гонке вооружений, а это неизбежно приведет к подрыву безопасности во всем мире.



Китай хоть и не напрямую, а все же помогает России вести специальную военную операцию на Украине, заявил 21 апреля заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. Заявив, что Китай напрямую не игнорирует антироссийские санкции Запада, представитель Белого дома сказал, что у Вашингтона есть данные в пользу якобы оказываемой Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС России "через ряд прямых и непрямых каналов". По мнению Сингха, Пекин таким образом стремится всячески навредить Вашингтону, добиться прекращения американского доминирования на планете и продлить противостояние между США и Россией, которой уже отвел роль "младшего партнера", сам же Китай хочет быть как можно более значимым "на мировой арене".



МИД КНР в ответ на критику США в адрес Пекина за его позицию по вопросу Украины заявил: "Позиция Китая по украинскому вопросу честная, справедливая, объективная, и она не заслуживает никакого порицания, США же, напротив, известны своими дурными поступками по соответствующим вопросам. Мы советуем США посмотреть в зеркало и заняться своими делами перед тем, как критиковать других".



G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ на заявление стран G7 против участия России в мероприятиях G20.



19 апреля МИД Китая сообщил, что "недавно на днях" были официально подписаны документы между Китаем и Соломоновыми островами о заключении пакта о безопасности, позволяющего Пекину создать свою военную базу в 2000 км от берегов Австралии. Согласно документу, Китай получил право направить силы полиции и военный персонал на Соломоновы острова "для оказания помощи в поддержании общественного порядка". Пекин также может отправить корабли, которые могут останавливаться в порту для "материально-технического пополнения". Правительство Австралии ранее просило Соломоновы острова не заключать пакт о безопасности с Китаем. Вашингтон и Канберра давно опасались, что Пекин построит военно-морскую базу в южной части Тихого океана. Это первое подобное соглашение, заключенное Китаем в регионе.



Франция сочла соглашение о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами "вызывающим беспокойство", выразив, в частности, сожаление по поводу отсутствия прозрачности пакта, а также "китайских амбиций" в Индо-Тихоокеанском регионе.



Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство китайской военной базы на Соломоновых островах Канберра и Вашингтон будут считать красной линией.



Министр обороны Австралии Питер Даттон дал интервью телеканалу Nine News, в котором открыто заявил, что военное столкновение становится все более неизбежным. "Единственный способ сохранить мир – это готовиться к войне и стать сильной страной… Такова реальность. Не надо бежать от этого, становиться на колени или быть слабым", – заявил министр.



Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: сообщения о том, что Китай якобы желает создать на Соломоновых островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности, – это дезинформация.



Пекин призвал японские власти прекратить почитать военных преступников, искренне уважать свои обязательства, честно взглянуть на собственную историю, осмыслить свою историю агрессии и полностью порвать с милитаризмом. Заявление МИД КНР сделано после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида осуществил 21 апреля ритуальное подношение в храм Ясукуни, где почитаются военные преступники Второй мировой войны.



Экономика



По данным Национального бюро статистики КНР, объем промышленного производства в Китае за I квартал текущего года вырос на 6,5% в годовом сопоставлении.



Справочно



Объем добычи полезных ископаемых вырос за три месяца на 10,7% в годовом сопоставлении, объем производства в обрабатывающем секторе – на 6,2%, производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды выросли на 6,1%.



В высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и производстве оборудования наблюдался заметный рост: на 14,2 и 8,1% соответственно.



По данным Министерства коммерции КНР, объем прямых иностранных инвестиций в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании, вырос в I квартале т.г. на 25,6% в годовом сопоставлении до 379,87 млрд юаней (в долларовом выражении – до 59,09 млрд долл., рост на 31,7%). Устойчивый рост инвестиций произошел на фоне растущей внутренней и внешней неопределенности, вызванной сочетанием факторов, включая возобновление случаев заболевания COVID-19.



По заявлению представителя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, Китай будет стремиться увеличить производство сои в попытке сохранить производство зерна стабильным на фоне опасений глобального продовольственного кризиса. Страна также сохранит стабильное производство кукурузы и других зерновых, "принимая точные меры по продаже зерна, поддерживаемого политикой, для обеспечения предложения на рынке". Запасы зерна в КНР достаточны и могут застраховать от рисков на рынке.



"Дальневосточная корпорация Синьсин" (дочернее предприятие китайской Корпорации энергетической промышленности Zhong Xinxing) готовится к строительству в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это будет первый подобный проект в Приморье. Он предусматривает строительство предприятия мощностью 7 млн т в год, а также морского порта ("Газовый терминал Валентина") по перевалке СПГ и 1 млн т СУГ в год. Проект оценивается в 490 млрд руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.



Справочно



На данный момент получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение к электросетям и водоснабжению на период строительства. Ведется разработка ТЭО и проектной документации. Создание морского терминала предполагает также устройство зоны таможенного контроля. Для доставки в порт и дальнейшей перевалки СУГ будет проложена железнодорожная ветка. В настоящее время ДВК "Синьсин" выбирает генерального подрядчика.



Тайваньские компании в I квартале т.г. получили заказы на сумму 43,76 млрд долл. с материковой части Китая, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В г. Сиань (адм. центр пров. Шэньси на северо-западе Китая) запущен новый грузовой маршрут в Европу, который пересекает Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. Маршрут протяженностью 11 300 км проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию – до г. Мангейма в Германии.



По имеющейся информации, французская автомобилестроительная корпорация Renault может продать свою долю в российской компании АвтоВАЗ одному из китайских автоконцернов.



Дополнительная информация



Малому и среднему бизнесу следует активнее подключаться к совместным с Китаем проектам в текущих условиях. Об этом заявил Владимир Путин 20 апреля на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он подчеркнул, что Китай – самый крупный торгово-экономический партнер для России: товарооборот с ним превышает 100 млрд долл., запущены крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением и атомной энергетикой.



Схватка автократий и демократий происходит сейчас в мире, заявил президент США Джозеф Байден на мероприятии Демократической партии США в Сиэтле. По его словам, у лидера КНР Си Цзиньпина во всем теле "нет ни одной демократической кости". Что касается России, то в Москве надеялись "легко развалить НАТО" после победы демократа Байдена на американских выборах в 2020 году. Однако вместо этого сейчас в альянс стремятся Финляндия и Швеция.



Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подчеркнул важность усилий по поддержанию стабильности поставок и производственных цепочек. Член Политбюро ЦК КПК Лю Хэ выступил с речью на национальной телеконференции по этому вопросу. Участники встречи подчеркнули ориентированный на людей подход в соответствующей работе и пообещали улучшить условия труда и жизни сотрудников отдела логистики и предложить им финансовую поддержку.



Авиакомпания China Eastern Airlines возобновила коммерческие полеты на пассажирских самолетах Boeing 737–800. При этом лайнеры с регистрационными номерами, близкими к тому, который потерпел крушение 21 марта, все еще проходят проверку и оценку технического обслуживания.



Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) со ссылкой на Минобороны сообщило об сокращении времени строительства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян": тайваньская компания Lungteh Shipbuilding смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. "Пять кораблей класса "Тоцзян" будут поставлены в следующем году", – пишет агентство.



ВМС Китая впервые продемонстрировали новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. О событии, приуроченном к 73-й годовщине образования ВМС НОАК, сообщила газета South China Morning Post. Издание приводит появившуюся в китайском сегменте интернета видеозапись с кадрами запуска ракеты, предназначенной для поражения авианосных ударных групп противника на дальности до 1,5 тыс. км, с борта ракетного эсминца ВМС НОАК проекта 055. По оценке аналитиков, такая демонстрация комбинации новейшей ракеты с самым современным эсминцем сигнализирует о готовности Китая к стратегическому сдерживанию флота США в зоне Тайваньского пролива.



В ближайшее время Тайвань начнет массовое производство модернизированных крылатых ракет наземного базирования с увеличенной в два раза дальностью полета. Об этом со ссылкой на источники 22 апреля сообщает японская газета Sankei Shimbun. Основное назначение модернизированного варианта – уничтожение командных пунктов, аэродромов и другой инфраструктуры в глубине китайской территории. Благодаря дальности полета, достигающей 1200 км, новая ракета позволяет нанести удар даже по Шанхаю. Уже развернутые ракеты предыдущей модификации в случае потенциального военного конфликта позволяют нанести удар по скоплениям китайских войск на побережье.



Глава Минфина Германии Кристиан Линднер призвал представителей бизнеса искать торговых партнеров за пределами Китая. Он рассказал о сильной ориентированности на внешнюю торговлю с КНР, что, по его оценке, "нездоровое явление". Министр призвал, не сокращая деятельности германских фирм в Китае, искать партнеров в других странах, диверсифицировав торговлю.



Власти Японии наблюдают за ситуацией вокруг нефтегазового проекта "Сахалин-2", а также за возможной покупкой китайскими государственными компаниями доли британско-нидерландской корпорации Royal Dutch Shell в проекте. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. По его словам, правительство понимает неэффективность выхода Токио из проекта в рамках санкций против России. Он пояснил, что такой шаг не только не защитит интересы Японии в вопросе обеспечения страны энергоресурсами, но спровоцирует переход ее доли в руки третьих государств.



В Китае арестован бывший глава Верховного народного суда автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Ху Ифэн попал под следствие по подозрению "в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов".



Приложение



Форум в Боао (БАФ)



Нынешний форум – особенный тем, что БАФ сделал настоящую заявку на альтернативу Давосу. Форум в Боао, по сути, выдвинул альтернативную программу, зафиксированную уже в его повестке: "Пандемия и мир: взаимодействие ради глобального развития и общего будущего".



Вопросы восстановления мировой экономики не только рассматривались в контексте преодоления разногласий между всеми странами, и прежде всего последствий холодной войны, но и расширения и углубления особой стабилизирующей роли в мире Азии и азиатских стран.



Организатором форума выступает Китай, трибуна Боао нередко используется для программных заявлений лидеров КНР. Исходя из этого, на нынешней сессии форума можно выделить ряд аспектов.



1. Антипандемическая тематика повестки предвосхищает анонсированный на 12 мая второй онлайн-саммит по коронавирусу, инициированный США. Поскольку в топы американского саммита вынесена тема вакцинации, Си Цзиньпин в докладе продемонстрировал китайский вклад в решение данного круга вопросов. Так, 120 странам и международным организациям уже доставлено более 2,1 млрд доз китайских вакцин. Предвосхищая предстоящие американские реляции, Китай пообещал бесплатные поставки еще 600 млн доз в Африку и 150 млн – в страны АСЕАН.



2. Си Цзиньпин ни словом не обмолвился об "особой" роли ВОЗ. Как было заявлено на форуме, "страны должны поддерживать друг друга, усиливать координацию противоэпидемических работ, совершенствовать глобальное управление здравоохранением, чтобы объединить силу всего международного сообщества в этой борьбе". Эти предложения более ориентированы именно на двустороннее и многостороннее взаимодействие, обходящее "штатную" роль ВОЗ.



Одна из возможных причин – связь ВОЗ с глобалистами, которые обеспечивают ее финансирование (речь идет о фондах Рокфеллера, братьев Рокфеллеров, Билла и Мелинды Гейтс, Форда и т.д.).



Если брать еще шире, то сама модель глобального управления, как ее видят в Китае через призму концепции "сообщества единой судьбы", резко отличается от идей глобализации Pax Americana. Это подтверждает следующая выдержка из доклада Си Цзиньпина: "Необходимо придерживаться подлинной многосторонности, решительно стоять на страже международной системы под эгидой ООН и миропорядка, основанного на международном праве".



Содержание миропорядка – центральный смысл полемики между США и коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой: будет ли это мир "на международном праве", по Си Цзиньпину, или "на правилах" (американских).



3. Подтверждая вывод Байдена о том, что Россия и Китай отошли от западной модели уже и "концептуально", Си Цзиньпин выдвинул инициативу в сфере глобальной безопасности, кардинально отличающуюся от упомянутого "мира на правилах". Но очень близкую и созвучную российским предложениям Западу, которые были выдвинуты в декабре прошлого года Владимиром Путиным, которые, если бы были приняты противной стороной, позволили бы избежать многого из того, что происходит сегодня.



Си Цзиньпин заявил:



– "Придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, сообща обеспечить мир и безопасность";



– "Руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя, сделанный народами разных стран мира";



– "Строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, отказаться от менталитета холодной войны и односторонних действий, избавиться от блокового либо конфронтационного мышления";



– "Уделять должное внимание рациональным озабоченностям каждой страны по гарантиям безопасности, придерживаться принципа неделимости безопасности в интересах формирования сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности, не допустить попыток обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других";



– "Урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог и переговоры, приветствовать все усилия для мирного урегулирования кризиса без применения двойных стандартов, односторонних санкций и "длиннорукого закона" (имеется в виду навязываемый США глобальный масштаб американской юрисдикции);



– "Комплексно подходить к вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности, объединять усилия в противодействии региональным конфликтам и проблемам глобального масштаба, таким как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биологическая безопасность".



Центральное звено инициативы китайского лидера – неделимость безопасности и невозможность ее обеспечения одними за счет других, а именно это и было ядром российских предложений Западу.



Отклонение их Вашингтоном и спровоцировало украинский кризис. Чтобы не допустить распространения подобных тенденций в Азии, Си Цзиньпин и призвал к укреплению азиатского мира, сотрудничества и сплоченности перед внешними и внутренними вызовами. Со своей стороны Си пообещал, что Китай как "мощный драйвер восстановления мировой экономики откроет более широкий доступ на свой рынок другим странам".



4. Именно АТР китайская сторона видит центром будущей мировой системы. Если у отклонения Западом инициатив Москвы и существует позитивная сторона, то это избавление и нашей страны, и Китая, как показал своим докладом председатель Си, от иллюзий, что западную систему будто бы можно "перенастроить" на работу в интересах человечества. Между миром на международном праве или правилах войны Запад выбрал последнее, бросив вызов человечеству. И теперь, в логике КНР, нам следует объединиться, чтобы избежать участи, которая уготована западными планами. Как "ветер с Востока одолевает ветер с Запада", по Мао Цзэдуну, так принципы Боао преодолевают амбиции Давоса.



"Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития и поддерживать мир во всем мире, внося свою лепту в дело глобального развития и миропорядка" – в этих словах китайского лидера зашифрована не столько даже модель новой глобализации в интересах всех, а не "избранных", сколько демонтаж прежней модели. Который и выступает непременным условием перехода к подлинному объединению человечества на "праве" вместо самозваных "правил". И трудно не увидеть, что, хотя о России в выступлении Си Цзиньпина формально ничего не прозвучало, по сути же нам и нашему противостоянию с коллективным Западом было посвящено очень многое, ибо украинский кризис – это своеобразный момент истины. Калька с того будущего, что ожидает мир в условиях сохранения западной гегемонии и диктата. Источник - НГ

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