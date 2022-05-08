Трудовая миграция из Центральной Азии выгодна России, следует из докладов Института ВЭБ

14:32 10.05.2022

Эксперты ВЭБа предложили привлекать мигрантов финансовыми надбавками



Трудовая миграция из Центральной Азии выгодна России, следует из докладов Института ВЭБа. Но политика в этой сфере нуждается в изменениях: эксперты предлагают ввести налоговые льготы и допустить приезжих к местному самоуправлению



Эксперты Института ВЭБ.РФ провели масштабное исследование трудовой миграции в Россию из традиционных стран - доноров рабочей силы - Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Авторы докладов, посвященных каждой из трех стран, пришли к общему выводу, что перетекание трудовых ресурсов из стран Центральной Азии в Россию несет для всех сторон больше преимуществ, чем негативных последствий.



Среди плюсов: мигранты покрывают дефицит дешевой рабочей силы в принимающей стране, а сами отправляют заработанные деньги на родину. В числе минусов и рисков: проблемы с ассимиляцией, ксенофобия, неустроенность проживания, оседание в неформальной занятости, радикализация и участие в преступной деятельности.



МВД зафиксировало рост нарушений среди мигрантов



Чтобы нивелировать недостатки трудовой миграции, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и прежде всего Россия, должны создавать комфортные условия для жизни и работы приезжающих работников, считают авторы докладов.



Среди их рекомендаций - четкая миграционная политика, создание системы профессиональной подготовки и адаптация прибывших в российском обществе.



Выгоды для России



Трудовые мигранты составляют более 10% всей рабочей силы в России, говорится в докладе об Узбекистане, подготовленном Институтом ВЭБа совместно с МИДом республики и Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.



Численность иностранных мигрантов в 2021 году МВД России оценивало в 7 млн человек. При этом разрешение на работу или трудовой патент по состоянию на конец 2021 года официально имели 2,1 млн человек, отчитывался Росстат.



Высокая потребность в иностранных работниках обусловлена демографическим кризисом в России, который привел к дефициту рабочей силы, указывают эксперты.



В исследовании отмечается, что работники из-за рубежа способствуют увеличению емкости внутреннего рынка России, поскольку от половины до двух третей зарплаты тратят на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в стране пребывания.



Демография и безработица лишили Россию 460 тыс. молодых работников за год



Экономика



Кроме того, трудовые мигранты "играют роль амортизатора в случае кризисов и роста уровня безработицы", отмечают авторы исследования. Это выражается в том, что при ухудшении экономической ситуации и падении спроса на рынке труда в первую очередь увольняют мигрантов. Опрос лета 2020 года показывал, что 75% трудовых мигрантов в России либо лишились работы, либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск.



Еще одно преимущество трудовых мигрантов в том, что они приобретают патенты на осуществление рабочей деятельности, что является источником доходов бюджета. По трудовым патентам в России работают граждане Узбекистана и Таджикистана, а работникам из Киргизии после вступления страны в ЕАЭС патент не требуется. По данным МВД, за 11 месяцев 2020 года мигранты приобрели патенты на сумму почти 44 млрд руб.



Структура занятости мигрантов



Для экономик Узбекистана, Таджикистана и Киргизии характерны дефицит рабочих мест и низкий уровень доходов, указывают авторы докладов. Поэтому у трудоспособного населения этих стран популярен вариант отъезда на заработки за рубеж. Для многих семей в этих государствах переводы заработков из-за рубежа являются главным или единственным источником доходов. Основным направлением для трудовой миграции является Россия (сюда едут около 70–90% мигрантов в зависимости от страны), на втором месте с большим отрывом Казахстан.



Структура занятости для приезжих из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отличается. Так, киргизы традиционно больше заняты в сфере услуг, чем в строительстве. В секторе услуг трудятся около 60% всех граждан республики, работающих за рубежом. Это обусловлено тем, что киргизские мигранты в достаточной степени владеют русским языком уже в момент первичного въезда в Россию, говорится в соответствующем исследовании.



По данным Азиатского банка развития, около 60% приехавших из Таджикистана заняты в строительстве и 17% - в сфере торговли и услуг.



Что касается граждан Узбекистана, то они работают в основном в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и логистики, розничной и оптовой торговли, общественного питания, говорится в докладе об Узбекистане. Доли занятых по сферам деятельности не приводятся.



Что предлагают эксперты



Миграция рабочей силы является "объективной необходимостью" как для стран-доноров, так и для принимающей России, убеждены эксперты Института ВЭБа. Авторы каждого доклада описали меры, которые, по их мнению, должны войти в миграционную политику России. Общий лейтмотив рекомендаций - обеспечение трудовых и социальных прав мигрантов.



Авторы доклада об Узбекистане считают необходимым создание бирж труда и единой электронной платформы государственных услуг для мигрантов. Еще одно предложение - экономически стимулировать мигрантов, прибывающих в малоосвоенные регионы страны с помощью финансовых надбавок и налоговых льгот.



В свою очередь, исследователи, готовившие доклад по Киргизии, предлагают поощрять переезд семей мигрантов в Россию (сейчас без длительной регистрации проблематично устроить детей в школу). Кроме того, эксперты призывают разработать и реализовать с привлечением организаций гражданского общества программу вовлечения мигрантов в процесс принятия решений на местном и муниципальном уровне в населенных пунктах, где они проживают в большом количестве.



Инна Деготькова