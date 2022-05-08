США сами уничтожают свой доллар, - Toyo Keizai

14:34 10.05.2022

Конец господства доллара?



Антироссийские санкции заставили многие страны задуматься о финансовой уязвимости перед США. Это побуждает их искать альтернативы американскому доллару. На примере китайского юаня автор статьи рассказывает о возможных изменениях в мировой финансовой системе.



Все более реальным становится распространение цифрового юаня. Санкции против России оказывают слишком серьезные побочные эффекты



Небывалая милитаризация финансовой системы



Западные правительства, опасаясь российской спецоперации на Украине, а также из-за ограниченности собственных военных возможностей усилили экономические и финансовые санкции против Кремля. Подобные меры вводились и до этого, однако на этот раз они действуют значительно шире.



В частности, США и их союзники заморозили большую часть валютных резервов российского Центрального банка и перекрыли некоторым российским банкам доступ к SWIFT, системе обмена финансовыми сообщениями для международных транзакций. Мир узнал новое слово – "десвифтинг", а финансовая система получила невиданное ранее оружие.



Пока еще слишком рано оценивать воздействие и эффективность санкций против России. Еще нет признаков их решающего влияния на режим или политику президента Владимира Путина. Тем не менее российской экономике, вероятно, будет нанесен серьезный ущерб в долгосрочной перспективе.



Между тем воздействие западных санкций распространяется не только на Россию и Белоруссию, которые являются непосредственными мишенями. Другие страны также задаются вопросом о том, будут ли и они отрезаны то финансовой системы, основанной на долларе, если их правительства пересекут "красные линии" США. Саудовские и китайские политики уже давно обеспокоены уязвимостью перед американскими финансовыми санкциями.



Возможное распространение китайской версии SWIFT



Я не знаю, есть ли китайский эквивалент слова "десвифтинг". Однако бывший управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань говорил о рисках, которые представляют для Китая санкции США, и выступал за оборонительные меры по расширению использования юаня на мировых рынках. Некоторые эксперты также указывают на то, что, если Китай предпримет какие-либо действия против Тайваня, западные страны введут аналогичные санкции.



В последние годы КНР предприняла шаги по снижению этого риска. Например, она создала собственную систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), которая имеет тот же формат сообщений, что и SWIFT, и теперь предлагает трансграничные платежи в юанях своим участникам. CIPS быстро растет, в ней активно участвуют крупные западные банки. Но объем обработки данных до украинской спецоперации составлял менее 1% от количества обработки SWIFT. Если отрезанные от SWIFT российские банки перейдут на CIPS, число операций увеличится, но объем транзакций слишком мал, поэтому, по всей видимости, больших изменений не произойдет.



В настоящее время CIPS не представляет существенной угрозы для мировой гегемонии западных платежных систем, но развитие китайского цифрового юаня может оказать более серьезное влияние.



Многие центральные банки изучают возможность введения цифровых валют (Швеция, которая стремительно теряет наличность, продвинулась дальше других), но Китай лидирует среди стран с крупной экономикой.



Багамский песочный доллар может претендовать на звание первой в мире полностью цифровой валюты, но вряд ли он сможет составить серьезную конкуренцию американскому доллару.



Возможный конец гегемонии доллара



Центробанки Европы и США заняли осторожную позицию по отношению к цифровым валютам. Помимо технических вопросов, существуют серьезные проблемы с конфиденциальностью. Гражданам может не понравится идея о том, что центральные банки будут контролировать все деньги, которые они тратят. Эти опасения менее актуальны для Народного банка Китая. В недавнем отчете Гуверовского института о перспективах цифрового юаня это описывается как "огромное усиление авторитарного правления". Тем не менее с точки зрения Запада, международные последствия более серьезны, чем вопросы внутреннего контроля.



Лидерство Китая в области цифровых валют способно значительно расширить использование юаня за пределами страны, а государства, участвующие в китайской инициативе "Один пояс, один путь", теперь поощряют за использование китайских денег.



В докладе Гуверовского института, написанном незадолго до украинского кризиса, утверждается, что если Китаю удастся облегчить юанизацию (еще один новый для меня термин) мировых торговых потоков с помощью цифровых валют, то способность США эффективно использовать финансовые санкции снизится.



Соединенные Штаты внесли значительный вклад в развитие и распространение частных криптовалют. Это спекулятивный инструмент с высокими транзакционными издержками и потенциалом доходности для опытных спекулянтов. При этом Китай лидирует благодаря недорогим платежным системам, которые снижают затраты на трансграничные операции между физическими и юридическими лицами в реальном секторе экономики. Возможно, из этого можно извлечь урок.



Смерть доллара предсказывалась уже много раз. Верно и то, что его доля в мировых валютных резервах снизилась с 71% в 2000 году до чуть менее 60% сегодня. Признаков окончания господства доллара было немного, но эта тенденция изменилась. Усиление финансовых санкций как оружия создало новые стимулы для Китая и других стран искать пути минимизации воздействия аналогичных мер, принятых против них. Вполне возможны серьезные и долгосрочные последствия для мировой финансовой системы.



Автор: Говард Дэвис (Howard Davies)