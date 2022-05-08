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Hamshahri: Иран - новое туристическое направление. Но есть нюансы
14:36 10.05.2022

Предупреждения посольства российским туристам, намеревающимся посетить Иран, о хиджабе и алкоголе, вновь вызвало скандал

Иран - одно из открытых для россиян бюджетных направлений. Там действительно много интересных достопримечательностей, есть море и горы. Однако есть и свои "подводные камни", о которых не стоит забывать российским путешественникам.

Согласно сообщению посольства России в Исламской Республике Иран, недавнее заявление посла России в этой стране, появившееся в одном из интервью, о российских туристах, намеревающихся посетить Иран, рядом местных СМИ было опубликовано в искаженном виде.

"В связи с искажением рядом местных СМИ, в частности, местной радиостанцией Farda и также персоязычной службой BBC, заявления посла России в Иране Левана Джагаряна, относительно необходимого мусульманского дресс-кода в Иране и запрета на распитие алкогольных напитков, посольство (России) вынуждено сделать дополнительное сообщение", - передает информагентство "Исна".

Замечания российского посла в первую очередь были адресованы российским туристам, намеревающимся отправиться в Иран, и касалось необходимости соблюдения ими местных иранских законов, к которым посольство относится с глубоким уважением, говорилось, в частности, в разъяснениях посольства России в Тегеране.

К тому же, говорилось в разъяснении российской дипмиссии, вызывает некоторое удивление, почему упомянутые местные персоязычные СМИ опубликовали только ту часть заявления посла, которая могла вызвать широкий резонанс, к тому же, с максимально возможным негативным оттенком, однако они систематически воздерживаются от публикации других заявлений посла Джагаряна относительно российско-иранских отношений, об их динамичном развитии в последние годы, в частности, о растущем военно-техническом сотрудничестве.

В то же время российское посольство отметило, что упомянутые радиостанция "Фарда" и персоязычная служба BBC в своих передачах и выпусках новостей очень много и подробно говорят о правах человека, чрезвычайно громко выражая свое сочувствие беженцам с Украины, которые, несомненно, нуждаются в защите, поддержке и помощи. Но при этом подобные СМИ совершенно ничего не говорят, а по сути, даже игнорируют бедственное положение выходцев из Афганистана, беженцев из Сирии и Ирака, которые точно так же нуждаются в помощи. Нужно также подчеркнуть, что просители убежища из этих стран оказались в бедственном положении из-за агрессии США и их союзников по НАТО, но не из-за действий России: в этом, вероятно, и кроется причина данной, весьма досадной непоследовательности. По сути, также говорилось в сообщении российской дипслужбы, данная непоследовательность, которую продемонстрировали персоязычная служба Би-Би-Си и радиостанция Farda, чрезвычайно напоминает обыкновенный расизм, лицемерие, которое делит беженцев на "тех" и "не тех", людей – на "хороших" и "плохих", "первого" и "второго" сорта.

По всей вероятности, проблемы беженцев из стран Ближнего Востока сейчас далеко не так интересны ни самой редакции радио "Фарда" и персоязычной службы BBC, ни аудитории, на которую рассчитаны их передачи.

Что же касается непосредственно тех слов посла России Джагаряна, которые и вызвали скандал, то они прозвучали в интервью, которое дипломат дал российской газете "Известия": по оценке самого посла, он прямо и недвусмысленно заявил о тех двух проблемах, которые в настоящее время могут препятствовать въезду в Иран любых российских граждан, не только туристов. Первая проблема заключается в необходимости строго соблюдения исламской формы одежды, обязательной к исполнению даже в жаркую погоду, вторая состоит в запрете на публичное распитие алкоголя.

Необходимо также добавить, что после публикации разъяснений Посольства России к упомянутому интервью посла Левана Джагаряна, свой комментарий, относительно возможных препятствий для поездок иностранных туристов в Иран, также дал и замминистра иностранных дел Ирана.

По словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики, Сейид-Расула Мусави, основными достопримечательностями Ирана, страны богатейшей культуры и древней цивилизации, являются памятники архитектуры, истории и культуры, произведения искусства, центры паломничества, словом, те уникальные преимущества, которые одновременно можно будет найти далеко не в любой стране. Другое преимущество, которое могло бы сделать Иран рекреационным центром всего региона – это оздоровительный туризм. Препятствия же, которые, по словам замминистра, могут мешать туристам посещать Иран, связаны не только с запретами, которые, еще в даже более строгой форме, существуют и в соседних мусульманских странах региона, но и с недостаточным пока развитием в стране туристической инфраструктуры, недостатком необходимой рекламы и с существенными пробелами в управлении этой сферой.

Спецрепортаж, подготовленный группой "Политика"/Внешняя политика/Первая полоса издания Hamshahri

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652182560


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