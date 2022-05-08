Немецкая VNG заявила об отсутствии проблем с оплатой газа из России за рубли

17:16 10.05.2022

Газовая компания из Германии VNG намерена в будущем переводить платежи Газпромбанку за российский газ в евро и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. Об этом сообщает 10 мая агентство Reuters.



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"Мы полагаем, что перевод в рубли не будет представлять сложностей. По крайней мере, открытие счета прошло без проблем", - указано в заявлении компании.



При этом немецкая VNG не прокомментировала вопрос, открыла ли она два счета в российском банке - и в рублях, и в евро. В газовом концерне лишь подчеркнули, что оплатят счет "в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику".



В компании указали, что предпринимают все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.



В этот же день Reuters сообщило, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Подчеркивается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики.



Накануне стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.



2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.



28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" (G7) отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства - члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы, и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.



23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.



Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.