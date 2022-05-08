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    Казахстан   | 
"Расширенное стратегическое партнерство". Какие документы подписали главы Казахстана и Турции
22:15 10.05.2022

По итогам переговоров президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, передает Zakon.kz.
Кроме того, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при президенте Турецкой Республики;

Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате президента Турецкой Республики;

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов;

Техническое задание к Соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой;

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля;

Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики;

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики;

Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки;

Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций;

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652210100


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