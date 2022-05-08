Турция в судорогах демагогии. Но только ли Турция?.. - С.Кожемякин

22:28 10.05.2022 Турция в судорогах демагогии. Но только ли Турция?..



Глубокий кризис, протесты, падение популярности правящего режима - такова ситуация в Турции за год до выборов. Боясь поражения, власть пытается расколоть оппозицию и отвлекает внимание граждан внешнеполитическими авантюрами.



За порогом бедности



С момента зарождения капитализм не был свободен от внутренней борьбы, проистекающей из самой его природы. Более сильные буржуазные страны подчиняли слабых игроков, а растущие экономики выталкивали с Олимпа дряхлеющих "гегемонов".



В начале века о своих претензиях заявила турецкая буржуазия. Исполнителем ее воли стала Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с энергичным политиком Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этому способствовала идеология партии, спекулирующей на возрождении "исконных" ценностей, восстановлении "имперского величия" и защите обездоленных. Популизм обеспечил капиталу тылы, позволив нарастить прибыли внутри страны и усилить экспансию за ее пределами. В зону жизненных интересов Анкары были включены не только прилегающие территории Сирии, Ирака, Закавказья, средиземноморского шельфа, но и такие регионы, как Северная Африка и Центральная Азия.



Добиваясь привилегий в мировой капиталистической системе, турецкий правящий класс не собирался отказываться от основ неолиберализма. Наоборот, годы правления ПСР ознаменовались приватизацией и отказом государства от социальных функций. В результате глобальные сбои капитализма соединились с внутренними проблемами, породив сильнейший за десятилетия кризис. Даже по официальным данным, годовая потребительская инфляция превысила 60 процентов. Продукты питания подорожали на 70 процентов, а транспортные тарифы, цены на топливо и электричество подскочили более чем в два раза.



Власть не признает вины, списывая все на "объективные факторы". По словам Эрдогана, инфляция - это общемировая проблема, чья опасность раздувается оппозицией. Успехом названо увеличение резервов центробанка до 16 млрд долл., хотя с учетом непогашенных обязательств (более 40 млрд долл.) его активы давно ушли в минус. Увеличивается дефицит внешней торговли, отмечен спад производственной активности.



Вопреки утверждениям, ответственность за кризис лежит на правительстве. Например, урон сельскому хозяйству от подорожания импортных топлива и удобрений не был бы столь сильным, не заморозь власти госсубсидии и не откажись от налоговых льгот для крестьян. Либеральная политика привела к сокращению числа фермеров на 50 процентов с 2013 года и процветанию агрохолдингов. В Компартии Турции (КПТ) напоминают, что именно при Эрдогане в руки местного и иностранного бизнеса перешли услуги электро- и водоснабжения, транспорта и т.д. Финансово-промышленные корпорации - "Сабанджи", "Лимак", "Колин иншаат" и другие - контролируют целые отрасли, устанавливая монопольные цены и усиливая эксплуатацию. Доля зарплат в валовой добавленной стоимости снизилась за последний год с 33 до 30 процентов, а чистая операционная прибыль, полученная владельцами компаний, наоборот, выросла с 49 до 53 процентов. Вчетверо за год увеличился "навар" турецких банков.



Углубляющееся неравенство показывает, чьи интересы защищает власть. В руках богатейших 10 процентов граждан сосредоточены 55 процентов доходов и 67 процентов богатства, а на долю бедной половины населения приходится, соответственно, 12 и 4 процента. По данным профсоюза работников госслужбы, еще в 2019 году в Турции было 17 млн бедняков - 20 процентов населения, вдвое больше подвержены риску бедности.



Нынешний кризис только ухудшил их положение. "Порог голода" - минимальная сумма, необходимая для нормального питания семьи из четырех человек, - в апреле приблизился к 5 тыс. лир (26 тыс. руб.). Минимальная зарплата между тем составляет 4250 лир (22 тыс. руб.), в Турции ее получают 43 процента работников. Более половины пенсионеров довольствуются выплатами ниже прожиточного минимума. Свыше 70 процентов граждан имеют долги в банках, не считая ипотечных кредитов и задолженности по ком-услугам. Замалчивая это, официальные СМИ транслируют кадры с пустыми полками в других странах и публикуют заявления Эрдогана, что "на Западе дела еще хуже". То, что инфляция в том же Евросоюзе почти вдесятеро ниже, не уточняется.



"Обнуленный" лидер



Закономерным стало падение популярности власти. Получившая в 2018 году 43 процента голосов, теперь ПСР может рассчитывать лишь на 30 процентов. В аналогичное "пике" ушли оценки деятельности президента. За Эрдогана готовы проголосовать менее трети избирателей, во втором туре он уступил бы большинству лидеров оппозиции. Среди молодежи поддержку властям выражают всего 16 процентов.



Несмотря на юридическую сомнительность такого шага, в окружении Эрдогана открыто говорят об участии его в выборах 2023 года. Турецкая Конституция дает возможность президенту занимать пост не более двух сроков подряд, в то время как действующий глава государства избирался в 2014 и 2018 годах. Лазейкой стала конституционная реформа, которая, как утверждается, "обнулила" первый срок.



Теперь власти необходимо любой ценой ослабить противников. Задача непростая, тем более что оппозиция намерена объединить силы. Народно-республиканская партия (НРП), "Хорошая партия", Партия будущего и ряд других провели серию встреч. Отметив, что страна переживает глубочайший кризис, они обещают "принести справедливость, мир и процветание народу". Обеспечить это должно возрождение парламентской системы, независимости судебной системы и свободы слова.



Стремясь расколоть враждебный альянс, власти протолкнули поправки в избирательное законодательство. 10-процентный порог снижен до 7 процентов, усложняется формирование предвыборных блоков. Если раньше преодолевшие барьер партии могли отдать часть мандатов младшим партнерам по коалиции, то теперь получить места могут организации, непосредственно прошедшие через избирательное "сито".



Ужесточается внутренняя политика. Законопроект о "дезинформации в соцсетях" предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Пока же власть оперирует существующими нормами вроде статьи Уголовного кодекса об оскорблении президента. За восемь лет ее существования возбуждено 160 тыс. дел и вынесено 20 тыс. приговоров. Среди недавних примеров - арест члена олимпийской сборной по плаванию Дерьи Бюйюкунджю и журналистки телеканала Tele 1 Седеф Кабаш. Первый осмелился пошутить в соцсетях по поводу заражения Эрдогана штаммом "омикрон", а вторая во время ток-шоу процитировала турецкую поговорку: "Когда животное входит во дворец, оно не становится царем, дворец превращается в хлев". Заодно к ответственности привлечены участвовавшие в передаче члены НРП, не возмутившиеся высказыванием журналистки. Призывы отменить скандальный закон президент назвал "полным позором", заявив, что оскорбление его персоны равнозначно оскорблению всего народа.



Всего же число заключенных за последние семь лет выросло со 177 до 315 тыс. Недавно правительство распорядилось выделить 2 млрд лир (11 млрд руб.) на строительство 36 новых тюрем.



Тупик капитализма



Еще один способ повышения рейтинга - демагогия. Людей обольщают картинами будущего процветания. Как объявил пресс-секретарь президента Фахреттин Алтун, следующий год "станет поворотным моментом в восхождении Турции как мировой державы". "Начнется новый турецкий век", - добавил он. Такой же приманкой стала стратегия "Видение-2053". По словам Эрдогана, страна станет "центром Евразии" и "логистической сверхдержавой", соединив транспортные и инфраструктурные маршруты "от Лондона до Пекина, от Сибири до Южной Африки". Этому послужат такие проекты, как канал "Стамбул" и открытый недавно мост "Чанаккале-1915" через пролив Дарданеллы. Его название отсылает к победе османских войск над экспедиционным корпусом Антанты во время Первой мировой войны.



Формирование образа врага, который столетиями хочет ослабить Турцию, играет важную роль в пропаганде. Если верить власти, экономические трудности, не говоря уже о деятельности оппозиции, инспирированы извне. Само правительство, однако, ведет с Западом привычный торг. После телефонного разговора, в котором Эрдоган просил Байдена отменить "несправедливые санкции в сфере обороны", госдепартамент США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16. В Вашингтоне объяснили это поддержкой Анкарой Киева. Благодарность за помощь Украине выразил турецким властям генсек НАТО Йенс Столтенберг. Очередной кульбит совершила риторика в отношении Евросоюза. По словам Эрдогана, Турция ждет от Брюсселя конкретных шагов по принятию в союз. "Членство в ЕС остается нашей стратегической целью", - сообщил он.



Для реанимации просевшей популярности используются "маленькие победоносные войны". В апреле Турция нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана в северном Ираке. Атаки оправдываются наступлением, которое "террористы" якобы готовили против Анкары. Активизировались действия турецких войск в Сирии и поддержка исламистов в Идлибе. 23 апреля Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.



Велика роль Анкары в сохранении напряженности в Закавказье. Посетившая Азербайджан делегация турецкого генштаба обсудила с коллегами приведение армий двух стран к единым стандартам. Не прекращаются совместные учения. На этом фоне азербайджанские войска нарушили линию соприкосновения в Карабахе и заняли несколько сел. От Греции Анкара потребовала прекратить милитаризацию островов в Эгейском море, пригрозив поставить под вопрос их государственную принадлежность.



Никакого отношения к интересам народа эти шаги, разумеется, не имеют. Их задача - скрыть провалы власти и сохранить возможность дальнейшей эксплуатации. Политику правящего класса разоблачают коммунисты. В КПТ отмечают, что "глубокий антагонизм между трудом и капиталом все сложнее скрыть популизмом". "Народ Турции не обречен на капиталистический порядок, который завел страну в тупик", - говорится в заявлении партии. Указав, что истинная борьба с кризисом, защита суверенитета, республиканских и светских ценностей невозможны при капитализме, там предостерегают от иллюзий в отношении буржуазной оппозиции. Последняя пытается уверить граждан в возможности улучшения общественного строя без классовой борьбы и мобилизации трудящихся, что лишь укрепляет позиции капитала. "Выбор "меньшего из зол" легитимирует само зло", - заявляют в КПТ.



Во внешней политике компартия также руководствуется классовым подходом. Требуя выхода из НАТО и вывода американских баз, коммунисты вместе с тем считают ошибочным разделять капиталистические режимы на "реакционные" и "прогрессивные", обелять "родную буржуазию". "Для рабочих всего мира было бы историческим поражением плестись в хвосте межимпериалистических противоречий. И те, кто ждет от "цивилизованного Запада" спасения от "русского варварства", и те, кто надеется, что современная Россия положит конец экспансии США и НАТО, руководствуются одинаково негодными рецептами, не имеющими ничего общего с интересами трудящихся", - заявил генеральный секретарь КПТ Кемаль Окуян. По убеждению коммунистов, не национализм и великодержавный шовинизм, а организованная борьба за социализм нанесет империализму смертельный удар.



В этой борьбе компартия играет ведущую роль. Размах протестов является мощнейшим с 1970-х годов. Только за январь - февраль в Турции прошло 108 забастовок. Разрешенной из них оказалась… одна. Участники остальных подвергались разгонам, арестам и увольнениям. Это лишь подчеркивает решимость трудящихся защищать свои права. Среди бастовавших предприятий оказались металлургические заводы "Кирач Металл", "Бирлешик Металл" и "Чимсаташ", электромеханический завод "Батель", фабрика автозапчастей "Фарплас", швейные фабрики в Стамбуле, корабельные доки в Измире и Хопе и т.д.



Владельцы сети супермаркетов "Мигрос" после призыва увеличить оплату труда на 4 лиры в час уволили 260 человек, однако забастовка вынудила их не только восстановить сотрудников, но и пойти на выполнение требований. Двухдневную забастовку против низких зарплат и плохих условий труда провели медработники. Возмущение подстегнуло заявление Эрдогана. После сообщений о том, что за последние 10 лет из страны эмигрировали 4 тыс. врачей, он отрезал: "Пусть уезжают!"



Эти слова являются символом пропасти, которая разделяет трудящихся и буржуазию. В ней могут сгинуть Турция и весь мир, если народы не возьмут свою судьбу в собственные руки.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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