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Игорь Стрелков: Мобилизация
22:31 10.05.2022

Игорь Стрелков. Мобилизация
10 май 2022

видео тут -

https://istrelkov.ru/1564-faktor-vremeni-igor-strelkov-mobilizacija.html

Первая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ (СВО). О необходимости мобилизации Игорь Стрелков говорил задолго до спецоперации. Для понимания, почему так важна частичная мобилизация, представляем вашему вниманию сериал из ретроспективы высказываний Игоря Стрелкова.

Вторая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена военному аспекту необходимости мобилизации и первой фазе специальной военной операции.

Третья часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскроет причины необходимости частичной мобилизации, исходя из фактора территории Украины и относится, частично к первой и ко второй фазе СВО – денацификации и подпольной деятельности бандеровцев на освобожденных территориях Украины.

Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, форме мобилизации и другим организационным мероприятиям, включая законодательную базу для проведения мобилизации.

Источник - istrelkov.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652211060


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