В Бишкеке посажен под домашний арест известный бизнесмен Ширшов (экс-глава ТНК "Дастан")

00:02 11.05.2022

Осужденный заочно и разыскиваемый Интерполом Алексей Ширшов отпущен под домашний арест



Первомайский районный суд избрал меру пресечения бывшему председателю правления ОАО "ТНК "Дастан" Алексею Ширшову.



Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 10 мая 2022 года, ходатайство ГСУ ГКНБ КР удовлетворено.



Судья Нурдин Ибраимов избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 мая 2022 года.



"Ширшовские" схемы и розыск Интерполом: Чем известен задержанный ГКНБ Алексей Ширшов?

В ночь на 10 мая 2022 года Алексей Ширшов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.336 ч.1 УК КР (Коррупция) и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



В ГКНБ сообщили, что он является одним из основных организаторов вывода из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс".



В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, в том числе в ЦО "Аврора Плюс", о чем следствием были добыты соответствующие доказательства.



В результате создания указанной коррупционной схемы, интересам государства был причинен особо крупный ущерб в виде вывода из собственности государства дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области.



Справка:



Ширшов Алексей Юрьевич входит в список лиц, разыскиваемых Интерполом.



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Экс-председатель совета директоров "ТНК"Дастан",также занимал должность финансового директора ОАО "Электрические станции", а до этого являлся финансовым директором АО "Северэлектро".



Кроме того, в 2015 году Бишкекский городской суд Бишкекский горсуд в деле о завышении тарифов "Кыргызгазом" в отношении ОсОО "Ресурс Энерго Универсал" признал А.Ширшова виновным и приговорил его к заключению под стражу на 3 года в колонии усиленного режима и назначил штраф в размере 100 расчетных показателей.



Суд пришел к выводу, что обвиняемые заключили разного вида договоры по заниженным и невыгодным ценам. Из-за истечения срока давности суд прекратил уголовное дело в отношении Р.Юнусбаева, С.Айтикеева.