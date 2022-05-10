У Россоотечественников отбивают охоту к репатриации, - Е.Трифонова

00:33 11.05.2022 Госаппарат ставит перед переселенцами высокие бюрократические барьеры

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

10.05.2022



К госпрограмме переселения в РФ соотечественников из-за рубежа в очередной раз выдвинут обширный набор претензий. Например, речь идет о том, что этот инструмент репатриации уже превратился в некий оргнабор трудовых мигрантов. С каждым годом привлекательность госпрограммы в глазах именно русскоязычных падает, зато ее участниками все чаще становятся иностранцы, вообще не владеющие госязыком. А теперь правозащитники особо указывают на факты массового недопуска к программе тех, кто желает переехать в Россию, еще на стадии подачи ими заявлений в миграционные органы с помощью всевозможных бюрократических барьеров.

Правозащитники из "Форума переселенческих организаций" совместно с Институтом стран СНГ подготовили для властей РФ предложения по гуманизации действующей госпрограммы, которая ныне оказалась переполненной различными препонами и ловушками для соотечественников. Например, эта программа настолько забюрократизирована, что попасть в нее удается лишь единицам. Поэтому неудивительно, что за 15 лет существования ею воспользовались порядка 1 млн человек. Хотя в одном только Казахстане, откуда сейчас идет наибольший поток желающих переселиться в Россию, около 3 млн русских.



Одна из причин невысокой популярности госпрограммы в том, что на местах соотечественников рассматривают как обычных мигрантов, а само переселение – как некий оргнабор гастарбайтеров. Поэтому-то нет достаточно внятных преференций для участников госпрограммы, а есть повсеместные процедурные сложности с оформлением этого статуса. И, конечно, присутствует в целом чрезмерный уровень коммерциализации данной сферы. При этом трудности с оформлением статуса начинаются у людей еще за рубежом. Российские консульства и представительства Главного управления МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) сильно перегружены, соотечественники вынуждены ждать по два-три месяца возможности подать документы. И зачастую их им возвращают якобы из-за ненадлежащего оформления, а значит, вставать в очередь приходится заново.



Есть и конкретные по-настоящему вопиющие примеры. Скажем, в городах Казахстана Алматы и Нурсултан запись на прием проводится только через лист ожидания. Причем от людей требуют подтверждать ее на сайте временной рабочей группы ГУВМ каждый день в течение не менее чем одного месяца строго в одно и то же время. И обязательно с одного и того же электронного устройства, ip-адрес которого отслеживается. Если эти условия не соблюдать, то понижается некий рейтинг заявителя, что в итоге может вообще привести к удалению из листа ожидания. Однако в Узбекистане и Таджикистане подать документы на участие в госпрограмме еще сложнее, утверждают правозащитники.



"Растущая коммерциализация госуслуг по оформлению статуса, включая отсутствие большинства из перечисленных проблем при оформлении через коммерческие миграционные центры, требует наличия значительных финансовых средств, которые у многих соотечественников отсутствуют", – указано в подборке материалов Форума переселенческих организаций. Но не меньшие сложности и затраты возникают и при вступлении в программу уже на территории страны. Например, в некоторых субъектах РФ теперь стали настаивать, чтобы соотечественники сперва проработали у них несколько месяцев, а уже затем подавали документы. Это, видимо, для того, чтобы оценить трудовой потенциал переселенцев.



В очередной раз правозащитники пожаловались и на сложности с регистрацией участников госпрограммы. За установленный законом срок соотечественники реально могут либо найти "резиновую квартиру", либо купить поддельную прописку. "Правоприменительная практика, в том числе судебная, свидетельствует о многочисленных фактах привлечения соотечественников к ответственности за проживание без регистрации независимо от невозможности ее оформления, то есть при отсутствии вины", – подчеркивают правозащитники. По их мнению, "очевидна нелогичность привлечения законопослушных граждан к ответственности за отсутствие административного акта, который они получить не в состоянии". Отмечена также рассогласованность госпрограммы с программами социально-экономического развития российских регионов. Негативные последствия для госпрограммы имеет и тот факт, что отсутствует какой-то единый госорган, который организует и контролирует деятельность по ее исполнению. Показательно, что в ее официальном тексте до сих пор указана ликвидированная еще в 2016 году Федеральная миграционная служба.



"НГ" спросила экспертов, по какой причине российская бюрократия не то чтобы не занимается помощью соотечественникам, а как будто специально отбивает у них охоту к переселению? Как считает эксперт Центра защиты трудовых прав "Рабочий компас" Александр Зимбовский, одна из причин – это сила традиции: "При первом президенте РФ было принято политическое решение, чтобы наших зарубежных соотечественников в России было поменьше. А те, кто все-таки сумел бы просочиться, были как можно бесправнее". Это потому, что такие люди, явно недовольные развалом СССР, были бы в оппозиции власти. Но и нынешний режим, вроде бы декларирующий другой политический курс, во многом продолжает прежнюю политику – "то ли в силу бюрократических традиций, то ли в силу иных соображений". Кроме того, Зимбовский не исключил, что раз вокруг проблем с переселением выросло приличное количество разных неофициальных и полуофициальных консультантов, то, мол, ликвидация условий, дающих этим посредникам возможность безбедно существовать, ударит и по определенному кругу представителей госбюрократии, что, естественно, вызывает недовольство. "А в суровое кризисное время силовые и бюрократические структуры, наверное, не должны иметь поводов для недовольства верховной властью", – предположил эксперт.



По словам лидера движения "Гражданская солидарность" Георгия Федорова, госпрограмма переселения соотечественников так и не будет эффективна и максимально доступна для желающих, пока государство не изменит экономическую, а вслед за ней – и миграционную политику. Поскольку помимо внутреннего стремления к воссоединению с родиной соотечественники, живущие за рубежом, думают и о том, как они будут жить после возвращения, где работать, какие социальные гарантии будут у них и их детей? Эти вопросы государство обязано учитывать, а главное, стремиться дать на них максимально конкретные ответы и гарантии. В теории так вроде бы и есть, но не на практике, заметил Федоров. Например, к большому сожалению, рынок труда в России не создает реального спроса на квалифицированных специалистов: ни крупный бизнес, ни госпредприятия не проявляют интереса к привлечению соотечественников на хорошо оплачиваемые позиции, а конкурировать с нелегальными или полулегальными гастарбайтерами в традиционных для тех сферах практически невозможно. "К тому же чрезмерная забюрократизированность системы и высокий уровень коррупции только ухудшают ситуацию", – пояснил он.



Гражданский активист Алексей Егоркин обратил внимание на бессистемность, формализм, некомпетентность, чинопочитание, коррупцию, отсутствие человеческого сочувствия и соучастия в проблемах людей. Короче говоря, тут, как и везде, видны одни и те же управленческие ошибки: "Проблема переселения соотечественников и то, как она фактически саботируется даже не по причине злого умысла, а по причине реализации госпрограммы случайными людьми, которых устроили и встроили в систему, например, по знакомству". Отсутствие ответственности за халатность в работе лишь способствует той практике, чтобы ничего не делать и просто получать за это деньги. "И с каждым годом эта система "ничегонеделания" лишь укрепляется, что наводит на тягостные мысли. К примеру, что это не только удобно, но кому-то и выгодно", – заявил "НГ" Егоркин. Источник - независимая газета

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