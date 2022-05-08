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Пекин утвердил Джона Ли на пост главы администрации Гонконга
00:35 11.05.2022

Главой администрации стал силовик с холодной головой и чистыми руками
Владимир Скосырев

Передача власти в Гонконге от предыдущего лидера к новому прошла на фоне пандемии.
В Гонконге, специальном административном районе КНР, произошла смена караула. Вместо Кэрри Лам, прежнего руководителя, коллегия выборщиков, состоящая из 1,5 тыс. человек, избрала Джона Ли, выходца из силовых структур. Альтернативных кандидатов не было. Процедура голосования навлекла на Пекин резкую критику со стороны ЕС и G7. Они утверждают, что Пекин демонтирует автономный статус Гонконга и нарушает основные права и свободы его жителей.
Война слов лучше, чем настоящая война. По определению гонконгской газеты South China Morning Post, две крупные международные структуры, приверженные либеральным ценностям, – G7 и Европейский союз, развернули "войну слов" против КНР в связи с выборами в Гонконге.

G7, объединяющая "самые богатые демократические страны", опубликовала заявление, где выражается серьезная тревога по поводу процесса отбора кандидатуры нового лидера Гонконга. Это означает продолжение атаки на политический плюрализм и фундаментальные свободы. "Мы призываем Китай, – говорится в заявлении, – действовать в соответствии с китайско-британской декларацией и Основным законом (имеются в виду документы, принятые Пекином и Лондоном в 1977 году при передаче колонии Британии Китаю. – "НГ")".

В таком же ключе была выражена оценка выборов, данная от имени 27 членов Евросоюза Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Он указал, что Китай совершил еще один шаг в наступлении на демократию и демонтаже договоренностей на основе принципа "одна страна – две системы".

Ответ Пекина на эти обвинения не заставил себя ждать. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что у ЕС нет правовых оснований для того, чтобы комментировать происходящее в Гонконге. ЕС вмешивается во внутренние дела Китая под лозунгами демократии и свободы. ЕС "аплодировал фальшивой демократии, актам насилия, но не приемлет подлинную демократию, которая отвечает реальной ситуации Гонконга и помогает патриотам управлять городом", – заявил Чжао. Китайская миссия в ЕС тоже не промолчала. Она указала, что блок беспардонно оклеветал выборы, прошедшие в Гонконге.

Что же представляет собой новый лидер территории? Джону Ли 64 года. В отличие от предшественников, которые были тесно связаны с бизнес-сообществом, он сделал карьеру в силовых структурах. Он поступил на службу в полицию в 1977 году, когда ему было 20 лет. Поначалу его главной задачей была борьба с уголовниками. У Ли тогда было два гражданства – резидента Гонконга и Британии. Но перед тем как получить назначение на пост заместителя начальника полиции города, он отказался от британского гражданства. Этот поступок, вероятно, был по достоинству оценен в Поднебесной. В Пекине убедились, что человек заслуживает доверия. И действительно, когда в бывшей колонии в 2019 году вспыхнули массовые демонстрации в защиту гражданских свобод, Ли в качестве ответственного за безопасность в городе поддерживал жесткое подавление бунтов.

В 2020 году в Китае был принят закон о национальной безопасности для Гонконга. Он облегчил властям задачу наказывать протестующих. Было арестовано более 100 диссидентов. Ли сказал, что закон помог обеспечить восстановление стабильности и избавить город от хаоса, а также обещал искоренить насилие и экстремизм. Как комментирует политолог Вилли Во-Ла Плам, избрание Ли – это шаг, который направлен на то, чтобы укрепить контроль Пекина над городом и помешать США использовать Гонконг для подрывной деятельности против Китая. Аналитик знает, о чем говорит. Недаром Вашингтон включил Джона Ли в число тех китайских чиновников, которые подверглись американским санкциям.

Предшественница Ли Кэрри Лам сослалась на семейные обстоятельства как на оправдание того, что она не выставила свою кандидатуру на выборах. Но комментаторы утверждают, что ее руководство нельзя назвать успешным. Мировой финансовый хаб переживает тяжкое время. Во-первых, ему долгое время не удается справиться с последствиями пандемии. Во-вторых, предыдущие администраторы мирились с резкой поляризацией в доходах между верхами и низами. Наверное, каждый, кто бывал в городе, встречал людей, которые смотрят на туриста как на богача и предлагают ему разные услуги. Для многих жителей обзавестись собственной квартирой не по карману.

У Ли, выходца из полиции, нет опыта в экономических делах. Но он уже создал группу советников из бизнесменов, в число которых входят богатейший предприниматель Гонконга Ли Ка-шин и кинозвезда Джеки Чан.

Впрочем, сам новоиспеченный лидер, не ведая того, повторил знаменитую формулировку, которую приписывают Феликсу Дзержинскому: руководить таким городом нужно с холодной головой и чистыми руками.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652218500


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