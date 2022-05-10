Скончался хоким узбекского Ангрена Нуритдин Абдурахимов

10:21 11.05.2022

Скончался хоким Ангрена Нуритдин Абдурахимов

Хоким города Ангрена Ташкентской области Нуритдин Абдурахимов скончался после болезни. Он занял этот пост в январе.



Хоким города Ангрена Ташкентской области Нуритдин Абдурахимов скончался после болезни, сообщила пресс-служба хокимията области.



Нуритдин Абдурахимов был назначен хокимом Ангрена в январе. Он родился в 1978 году в Пскентском районе этой же области.



Согласно данным сайта хокимията Ангрена, Нуритдин Абдурахимов окончил Ташкентский финансовый институт (бакалавриат - 1999, магистратура - 2001).



В разные годы работал в Государственном комитете по управлению государственным имуществом, компании "Узкимесаноат", Министерстве экономики.



До назначения хокимом с 2018 года был ведущим консультантом в Администрации президента Узбекистана.