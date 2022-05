Коллективный Запад делит шкуру русского медведя, - В.Катасонов

11:24 11.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.05.2022 |



В случае с российскими валютными резервами Вашингтон предлагает украсть все



То, что коллективный Запад называет санкциями против России, больше напоминает мародерство. Самое интересное и увлекательное занятие Запада в кампании санкций против России – заморозка государственных и частных активов российского происхождения. Мы привыкли думать, что основная часть замороженных активов приходится на валютные резервы Российской Федерации – около 300 млрд. долл. (по данным Банка России). Однако заморозке подвергаются также активы российских компаний, а также физических лиц, имеющих российское гражданство. Точных оценок общей суммы замороженных коллективным Западом российских активов нет. Имеются лишь очень примерные оценки.



Так, Европейский союз подготовил справку об арестованных российских активах по состоянию на 5 апреля на основе данных, которые представили страны-члены ЕС, но не все. Общей методологии оценки нет, каждая страна считала по-своему. Всего получилось 36,3 млрд. евро (или без малого 40 млрд. долл.). Лидером оказалась Франция – 23,6 млрд. евро (65% общей суммы). Далее следуют (млрд. евро): Бельгия – 10,0; Италия – 1,16; Ирландия – 0,84; Нидерланды – 0,52. А вот страны, в которых величина арестованных активов измерялась десятками или единицами миллионов евро: Кипр, Польша, Швеция, Латвия, Чехия. А где же главная страна Европейского союза – Германия? Она стоит почти в самом конце списка с суммой, равной… 341,6 тыс. евро. Замыкает список Дания с показателем, равным… 4,2 тыс. евро. Тринадцати стран-членов ЕС в списке вообще нет. Некоторые из них (например, Венгрия) заявили, что никаких арестов не проводили. Другие по каким-то причинам не хотели "светиться". Оценки по отдельным странам неполные (учитывали лишь яхты и недвижимость физических лиц), по всему Евросоюзу картина тем более неполная. Вот, например, против российского Сбербанка ввели полные санкции, которые, помимо всего, предусматривают заморозку зарубежных активов этой кредитной организации. А в Европе у этого банка были активы на многие миллиарды евро. Еще в прошлом году Сбербанк заявил, что планирует продать своих европейских "дочек" на сумму свыше 7 млрд. евро. Но сделать это не успел.



Эксперты говорят, что пока европейские страны осторожничают, поскольку заморозки и аресты не вполне соотносятся с действующими законами, защищающими святость частной собственности. Но аппетит приходит во время еды. Масштабы заморозок могут увеличиться в ближайшие месяцы.



Судя по всему, активно процесс ареста российских активов протекает на островах Туманного Альбиона. Правда, никаких конкретных цифр Лондон предпочитает не называть. Единственным исключением стало заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Elizabeth Truss). 24 марта она похвасталась, что с начала военной операции России на Украине Лондон заморозил российских активов на сумму 500 млрд. британских фунтов стерлингов, в том числе 150 млрд. фунтов – имущество российских олигархов. Больше никаких заявлений, содержащих оценки арестованных активов, со стороны официального Лондона не было.



Ранее, в середине марта эксперты RTVI (международного медиа агентства, охватывающего аудиторию более чем в 65 странах по всему миру) попытались дать глобальную оценку замороженных активов России. Они назвали общую сумму 700 млрд. долл. То есть, помимо 300 млрд. долл. замороженных валютных резервов Российской Федерации, было заморожено еще различных активов на сумму около 400 млрд. долл. Кстати, эта оценка близка к оценке профессора экономики Нью-Йоркского университета Бранко Милановича (Branko Milanovic), сделанной тогда же. Он предположил, что стоимость замороженных на Западе российских частных и государственных активов может составлять 600-700 млрд. долл. Потери в относительном выражении Миланович оценил в 1/3 годового ВВП России (это годовой оборонный бюджет США). Вот его любопытное замечание на этот счет: "Впервые в истории одна сторона решила покрыть оборонный бюджет другой стороны, с которой, скорее всего, пойдет на конфликт, а может быть, и на войну. Обычно это происходит после войны, когда одна сторона потерпела поражение и должна выплатить репарации". Но Россия "решила поступить по-другому и заплатить вперед", заключил экономист.



Миланович как в воду смотрел. В третьей декаде апреля в Конгрессе США началось активное обсуждение вопроса о переходе от заморозки российских активов к их конфискации. 27 апреля палата представителей 417 голосами против 8 приняла закон, инициатором которого выступил демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновский (Tom Malinowski). Этот акт, получивший название "Закон Малиновского", уполномочивает президента арестовывать и конфисковывать активы на сумму более 5 миллионов долларов, принадлежащие иностранцам, уже находящимся под санкциями Соединенных Штатов, чье состояние частично получено при содействии российского президента Владимира Путина. Выручка от продажи активов будет направлена на покупку оружия для украинской армии, на оказание гуманитарной помощи и помощи беженцам украинскому народу, а также на поствоенное восстановление Украины.



На следующий день после голосования по закону Малиновского американский президент Джо Байден заявил: "Будут созданы новые механизмы для проведения арестов и конфискаций этого имущества. Мы делаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные средства направлялись непосредственно на устранение ущерба, причиненного Украине".



На слушаниях в комитете по иностранным делам 28 апреля Том Малиновский спросил госсекретаря Энтони Блинкена, будет ли его закон "применяться к государственным активам, например, к гораздо большей сумме денег, которая была заморожена по всему миру и принадлежит Центральному банку России?". Блинкен ответил: "Мы попросили наших собственных юристов посмотреть… какие органы потенциально потребуются для конфискации этих активов [российского правительства], но не только для их конфискации, но и для их использования", т. е. для военной помощи Украине и ее послевоенного восстановления. В конце апреля президент Джо Байден обратился к Конгрессу США с запросом выделить в бюджете сумму в размере 33 млрд. долл. на помощь Украине (20 млрд. долл. – военная помощь; остальное на гуманитарную помощь и восстановление экономики Украины). Малиновский, который ранее был высокопоставленным чиновником по правам человека в Государственном департаменте, сказал, что он был бы рад видеть, как администрация в своем новом запросе на финансирование Украины "принимает этот основной принцип, что мы должны использовать богатство, которое создало путинский режим, чтобы восстановить страну, которую Путин разрушает". У Малиновского есть немало единомышленников как в нижней, так и верхней палате Конгресса США, которые будут добиваться, чтобы замороженные валютные резервы России были направлены на помощь Украине.



Справедливости ради следует отметить, что у подобной инициативы есть немало противников в США. Ведь она противоречит целому ряду американских законов. Так, высказал свои сомнения на этот счет профессор юридического факультета Университета Вирджинии Пол Стефан (Paul Stephan). Чтобы на законных основаниях разрешить передачу замороженных российских активов для поддержки Украины, конгрессу, по мнению профессора, придется изменить как минимум два закона: Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (the 1977 International Emergency Economic Powers Act) и Закон об иммунитетах иностранных суверенов 1976 года (the 1976 Foreign Sovereign Immunities Act). В настоящее время оба этих закона дают суверенным институтам других стран (в первую очередь центробанкам и казначействам) иммунитет от замораживаний и конфискаций официальных валютных резервов. То, что уже сделал Вашингтон в отношении российских валютных активов, является, по мнению Пола Стефана, нарушением американских законов. По мнению профессора, рано или поздно конфликт на Украине закончится. Россия будет требовать возврата замороженных активов, а их уже не будет, они окажутся потрачены на помощь Украине или на что-то еще. Америка окажется в очень неприглядном виде. "В случае незаконного захвата государственного имущества в благих целях всегда существует вероятность нежелательной расплаты. Россия не всегда будет изгоем. Когда она вернется в лоно, она захочет вернуть свои деньги, – отметил Стефан. – Почти наверняка Соединенные Штаты выполнят требование о погашении, а это означает, что американским налогоплательщикам придется расплачиваться за деньги, которые пошли Украине".



В общем объеме замороженных валютных резервов России лишь одна треть (примерно 100 млрд. долл.) приходится на ту часть, которая была заблокирована Соединенными Штатами (доллары на счетах банков и долговые бумаги Казначейства США). Остальные 200 млрд. долл. были заблокированы союзниками Вашингтона – Европейским союзом (резервы, номинированные в евро), Великобританией (фунты стерлингов), Японией (иены) и др. Теперь Вашингтон проводит активную работу среди своих союзников, чтобы они синхронно с Вашингтоном перевели замороженные валютные резервы в разряд конфискованных и направили их в виде помощи Украине.



Видимо, американцы неплохо поработали с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем (Charles Michel). 5 мая этот высокопоставленный европейский чиновник заявил агентству "Интерфакс-Украина", что он "абсолютно убежден в том, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать их конфискацию возможной, сделать доступными для восстановления страны [Украины]".



Всего через несколько дней, 9 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Josep Borrell) заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания военных действий. "Европейская комиссия заявила, что стоимость восстановления может исчисляться сотнями миллиардов евро, и столицам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить стоимость восстановления Украины после войны", – цитирует Борреля FT.



В качестве примера, достойного подражания, Боррель назвал действия Вашингтона в отношении валютных активов Центробанка Афганистана. В прошлом году эти активы были заморожены американцами в ответ на то, что их выставили за дверь из Афганистана. Из 7 млрд. долларов афганских резервов разморожена была лишь половина. А 3,5 млрд. долл. Вашингтон решил направить на выплаты родственникам погибших или пострадавших в результате событий 11 сентября 2001 года. Мол, Афганистан должен нести ответственность за террористический акт, который произошел в Нью-Йорке более двадцати лет назад. Вашингтон просто-напросто украл у Кабула половину валютных резервов. Именно по такой схеме главный европейский дипломат призывает действовать и Европейский союз в случае с российскими резервами. Только украсть не половину, а все.



В тот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что идея Борреля заключалась в "полном беззаконии [и] разрушении самих основ международных отношений". "Более того, изъятие и передача российских активов Украине навредит самим европейцам. Они ударят по современной финансовой системе, подорвут доверие к Западу и Европе", – добавил российский дипломат.



P.S. Кусок, вырванный из шкуры русского медведя, Запад нам вряд ли когда-нибудь вернет. Главное сейчас – не подставляться. Чтобы не допустить новых подобных покушений на эту шкуру. А мы, увы, подставляемся. Выручка от экспорта природного газа, нефти, других ресурсов, широкой рекой течет в Россию. И почти вся она представлена "токсичной" валютой (долларами, евро, фунтами стерлингов, иенами и др.). Следовательно, существует риск новых арестов и конфискаций. Источник - фонд стратегической культуры

