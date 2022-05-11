Известный ТВ-"знаток" Ровшан Аскеров ("Что? Где? Когда?") объявлен в розыск Россией за пропаганду фашизма

12:18 11.05.2022

МВД объявило в розыск участника "Что? Где? Когда?" Аскерова



11 мая 2022, 10:25

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.



"Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК", – передает ТАСС сообщение в базе. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.



Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова.