НАТО на Тихом океане? - Максим Столетов

12:41 11.05.2022 НАТО на Тихом океане?

Япония в стратегии расширения Североатлантического альянса на Восток.

Максим Столетов

11.05.2022



Пока Россия отмечала 77-ю годовщину Великой Победы, Япония в это время готовила ей очередные санкции. Оно и понятно: для нее, как и для ее европейских и заокеанских партнеров, это отнюдь не праздник, а, по сути, день скорби по несбывшимся мечтам о мировом господстве.



И новые японские санкции, особенно с учетом того, кто попал под новые ограничения, выглядят как попытка испортить нам победные торжества, в которых впервые участвовали молодые государства и союзники России - ДНР и ЛНР.



В рестрикционные списки Токио включило, в частности, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. А также - заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, командующего Южным военным округом генерала Александра Дворникова (руководящего Спецоперацией), компании, входящие в ВПК, такие как "Алмаз-Антей", завод "Метеор", "Интелтех", структуры "Корпорации Тактическое ракетное вооружение" и др.



Всего на сей раз "черную метку" от японцев получили более 140 физических и более 70 юридических лиц. В более же ранние санкционные списки Японии вошли 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.



Под ограничения попали российские чиновники, компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий.



МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио. В ответ внешнеполитическое ведомство России объявило о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретило въезд в страну 63 гражданам страны. В Токио удивились и спросили: за что? Точно так же, как возмутились раньше, когда Япония была включена в число недружественных России стран. Дескать, она же вводит санкции против России в связи со Спецоперацией на Украине, а оснований для санкционной политики в отношении Японии у Москвы нет.



Но где Япония, а где Украина? Какие там могут быть японские интересны? Да никаких. Это США ведут на европейской территории прокси-войну против России, то есть силами, прежде всего, украинцев и сбитых в русофобскую стаю под американским же давлением европейских стран.



Как и они, Япония с 1945 г. де-факто остается оккупированной США. За минувшие годы Америка превратила Японию в "непотопляемый авианосец", который угрожал сначала безопасности СССР, теперь - России.



Сконцентрированная в Японии военная мощь США официально предназначена для защиты японцев. Практически же она нацелена на Россию.



Сейчас в Японии действуют 94 американские военные базы с общей численностью военнослужащих примерно в 47 тыс. чел. Это самый большой американский военный контингент в АТР.



Основные силы, как и 77 лет тому назад, сосредоточены на Окинаве (юг японских островов). Американцы открыто признавали, что без баз на Окинаве США не смогли бы вести военные действия во Вьетнаме.



На севере японского архипелага - на островах Хонсю и Хоккайдо - размещены три военно-воздушные базы США, с которых может быть применено ядерное оружие против противника, находящегося в любой точке на огромном удалении, прежде всего, - против объектов на территории России и Китая. В целом базы США в Японии - это плацдарм для боевых операций Вашингтона на всем пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Это форпост США на Востоке. А в условиях, когда США разрабатывают концепцию геополитического расширения НАТО на Восток, нет ни малейшего сомнения в том, что не только базы США, но и вооруженные силы Японии будут задействованы в реализации этой стратегии.



Япония уже получила приглашение в оборонный (?) альянс AUKUS - пока, правда, неофициальное, сообщила японская газета "Санкэй". В этом блоке под эгидой США уже состоят Британия и Австралия. Их цель - сдерживание Китая. Именно поэтому традиционно имеющая ряд проблем с этой страной Япония уже приветствовала создание альянса. Душой, как утверждают эксперты, японские власти уже давно с AUKUS. Руководитель Центра японских исследований, Институт Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отмечал: "Она (Япония) с Китаем имеет очень напряженные отношения. Там и проблема островная… и проблема с Тайванем… без Японии Китай сдерживать невозможно. Япония - опорный пункт США в этом деле". Однако это потенциальная угроза не только для Китая, но и для России.



Следует также учитывать, что Япония уже почти создала свое "маленькое НАТО". Она имеет развернутые системы двусторонних военных соглашений не только с США, но и с Австралией, Великобританией, Францией и даже Индией. Предпринимаются попытки выстроить нечто подобное с Вьетнамом и Филиппинами.



Соглашения создают юридическую базу для проведения совместных военных учений, ввоза вооружений и боеприпасов иностранных армий и в некоторых случаях допускают взаимную поддержку в условиях боевых действий. На этом фоне, кстати, в Токио могут оставить контакты с AUKUS на активном неформальном уровне, чтобы не связывать себе руки и не создавать открытый кризис в отношениях с Китаем. Сторонники осторожного подхода ссылаются и на то, что в законодательстве Японии еще сохраняются туманные ограничения на участие в многосторонних военных союзах. Впрочем, это вряд ли помешает сотрудничеству в совместных разработках вооружений со странами AUKUS. И в целом очевидно, что Япония как главный тихоокеанский союзник США - естественный партнер этой структуры, даже если Токио в нее не будет входить в официальном качестве.



Члены AUKUS в этом году уже объявили о намерении сотрудничать в создании гиперзвуковых боевых систем. У этой англосаксонской "тройки" имеется в регионе дополнение - диалог по проблемам безопасности Quad ("Четверка"). В него входят Австралия, Индия, США и Япония, которые регулярно проводят довольно масштабные совместные военно-морские учения, иногда с привлечением еще и Франции. Однако сферу деятельности "Четверка" пытается расширять, распространяя ее на сотрудничество в новых технологиях и другие гражданские проекты. В эту структуру активно приглашают, например, Южную Корею; видимо, есть некоторые планы и в отношении других стран региона. Россия и Китай неоднократно, в том числе на уровне президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выражали тревогу и неудовольствие в связи с созданием таких структур. Пекин, например, заявляет, что появление AUKUS основано на ментальности холодной войны и усугубит гонку вооружений. КНР называла эту группировку "попыткой создания тихоокеанского НАТО".



В статье, опубликованной американским изданием Multipolarista, журналист Бенджамин Нортон также заявляет, что НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью военных контрактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Москва и Пекин стали новыми целями альянса после Югославии, Ливии и Афганистана.



Автор издания отметил, что Североатлантический альянс "наводнил" Украину оружием, обучил ее боевиков и в то же время начал экспансию в азиатский регион. США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами, уверен автор публикации. Нортон указывает на то, что НАТО, нарушив свои обещания, расширялся до границ России, теперь вознамерился окружить и Пекин.



Сближение Японии и НАТО с удовлетворением воспринимается в Вашингтоне. На слушаниях в Сенате в конце апреля госсекретарь Э. Блинкен заявил, что США продвинулись в активизации работы НАТО с партнерами, которые не являются ее членами, включая тех, кого он называл "Азиатско-Тихоокеанской четверкой" (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония). При этом выразил уверенность, что эти четыре страны примут участие в предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде, на котором будет принята новая стратегия блока. На следующий день в Лондоне эту линию продолжила министр иностранных дел Англии Лиз Трасс, которая заявила, что Запад нуждается в "глобальном НАТО", чтобы противостоять глобальным угрозам. Для этого надо упреждать их в Индо-Тихоокеанском регионе и работать с такими союзниками, как Япония и Австралия, обеспечивая гарантированную защиту Тихого океана.



Эти заявления со стороны основателей и сторонников расширения созданного по их инициативе блока AUKUS совпали с мнением главнокомандующего вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе Джона Акилино, который вслед за ними заявил, что НАТО может быть хорошей моделью для таких стран, как Австралия, Индия и Япония. Активизацию контактов и взаимодействия Японии с НАТО следует рассматривать, с одной стороны, как один из важных факторов усиления блока и его глобальной роли в Индо-Тихоокеанском регионе. На это указывает, например, участие Японии в состоявшейся в конце апреля в Германии на американской базе ВВС США в Рамштайне консультативной встрече министров обороны более чем 40 стран. И не в последнюю очередь - визит в Японию в последних числах апреля канцлера Германии О. Шольца, в ходе которого лидеры двух стран выступили против "односторонних попыток Китая силой изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях", а также выразили обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзяне.



С другой стороны, действия Японии являются отражением постепенного и все более глубокого втягивания этой страны в реализацию в регионе американской стратегии сдерживания, направленной против России и Китая. В этой связи можно полагать, что ближайшими тактическими целями США являются не только активное вовлечение в нее НАТО, но и формирование в перспективе на базе AUKUS нового более широкого блока c присоединением к нему через использование рычагов технологического сотрудничества "Азиатско-Тихоокеанской четверки".



Сегодня логично предположить, что "деланные" страхи Японии о внешнем нападении сконцентрированы, прежде всего, на России. И страхи эти надо рассматривать в контексте претензий официального Токио на "северные территории", то есть на российские острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.



Претензии Японии на эти четыре южно-курильских острова - удобный инструмент и повод для того, кто захочет в какой-то момент обострить военное противостояние на западе АТР.



В изданной МИД Японии в конце апреля "Синей книге по дипломатии" четыре оспариваемых у России южных острова Курильской гряды впервые после 2003 г. названы "незаконно оккупируемыми". Это указывает на смену вектора внешней политики Японии в отношении нашей страны в сторону ужесточения и перехода от примирительной позиции к более агрессивной и наступательной. В частности, это также нашло отражение в усилении риторики и конкретных действиях по активизации взаимодействия с НАТО в рамках реализации стратегии сдерживания США в Индо-Тихоокеанском регионе. В условиях ужесточения военной конфронтации США и НАТО с Россией, никто не может поручиться, что проблема "северных территорий" однажды не станет для Вашингтона причиной для создания очага нестабильности на восточных рубежах России. По образцу и подобию очага нестабильности, каким является сегодня Украина.



Япония, заметим, именно в связи с последними событиями на Украине взяла резкий антироссийский крен, притом что наши отношения и до того были не особенно дружескими. В ответ на давление Токио в отношении РФ Москва приняла историческое решение: окончательно отказалась ввести переговоры по заключению мира с Токио. Россия также прекратила всякий диалог с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.



Именно в свете украинских событий, как сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси, решено разработать новую стратегию национальной безопасности. А экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ, призвав начать дискуссию о размещении американского ядерного оружия на территории Японии, дал понять о возможных изменениях в этом концептуальном документе. "Мы не должны табуировать обсуждения, касающиеся реальности, с которой мы столкнулись", - сказал Абэ, несмотря на участие его страны в договоре о нераспространении ядерного оружия. Справедливости ради отметим, что слова отставного главы кабинета министров были быстро дезавуированы на официальном уровне.



Стоит заметить, что события на Украине немало всколыхнули и японское общество, которое стало чаще напоминать о своих притязаниях на Курильские острова. По данным газеты Yomiuri Shimbun, более 80% японцев поддерживают антироссийскую риторику. Население страны уверено: Украина должна вернуть себе Донбасс, а Япония - южные Курилы.



В японских соцсетях распространяются сообщения о том, что "сейчас идеальный момент для того, чтобы подготовить операцию по возврату Курил", поскольку "Россия занята Украиной" и "не может действовать на двух фронтах". "Единственный способ вернуть территории - это сила".



Чтобы избежать дальнейшего "недопонимания" по поводу принадлежности Курил, Министерство обороны России направило военные корабли в сторону Хоккайдо, второго по величине острова Японии. Десять кораблей ВМФ России, среди которых эсминцы, фрегаты и подводные лодки, прошли в западном направлении через пролив Цугару в Японское море. После такого маневра ВМС РФ японские власти и блогеры заметно присмирели. Один из японских пользователей" даже выразил опасения, что "следующей целью может стать Япония. Что ж, если Токио в сговоре с НАТО продолжит не только отрицать российский суверенитет над Курилами, но и предпримет агрессивные действия, то, думаю, такое развитие событий вполне возможно.



Новый пакет японских санкций в отношении России для нашей экономики далеко не критичен. А вот начавшаяся в Стране восходящего солнца дискуссия о пересмотре оборонной стратегии и перспективах размещения ядерного оружия США - это вещь куда более чем серьезная.



Но в очередной раз пойдя на поводу у своих американских хозяев, Япония не только "выстрелила себе в ногу", но и сделала это в своей части света в "самурайском" одиночестве. Ведь другие крупные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию, Вьетнам, самострелом заниматься отказались. Они займут, и уже занимают освободившиеся ниши на российском рынке. Но каждый делает собственный выбор... Источник - столетие.Ру

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