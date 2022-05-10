Кто объявил войну: Таджикистан талибам или талибы Таджикистану? - Мазхаб Джума, Рамзия Мирзобекова

12:44 11.05.2022

Кто объявил войну: Таджикистан талибам или талибы Таджикистану?

Мазхаб Джума, Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Что означают заявления Гульбеддина Хикматияра о войне и действительно ли Таджикистан является лагерем (оплотом) Ахмада Масуда? Есть ли реальная угроза безопасности Таджикистану и другим странам Центральной Азии?



Гульбеддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, заявил, что Таджикистан, "предоставив убежище афганской оппозиции, объявил войну Афганистану". По его словам, республика тем самым помогает вооруженным противникам соседней страны. Фронт национального сопротивления Афганистана он считает вооруженной оппозицией государства.



"В их распоряжении базы, где их обучают и вооружают. К сожалению, Душанбе с определенной долей наглости заявляет, что поддерживает их (оппозицию – прим. ред.) и хочет, чтобы они получили не менее 40% мест в правительстве. Безусловно, это означает объявление войны Афганистану", - отметил Хикматияр.



Отметим, что ни один из руководителей фронта, в частности, Ахмад Масуд, бывший заместитель Ашрафа Гани Амрулло Солех или другие его представители никогда не заявляли, что находятся в Таджикистане.



"Не надо создавать проблему из каждой пули или снаряда, прилетевшего в Таджикистан"

Сайфулло Сафаров, бывший заместитель главы Центра стратегических исследований Таджикистана уверен, что высказывания Хикматияра не имеют никакого влияния на политику.



"Но поскольку он был одним из ключевых фигур в движении моджахедов в прошлом и по старшинству и сейчас пользуется уважением в Афганистане, его слова можно считать предупреждением", - считает он.



При этом Сафаров отмечает, что Таджикистан никогда не собирался и не собирается причинять вред Афганистану. Другими словами, не вмешивался в дела ни предыдущего правительства, ни нынешнего правительства талибов. Потому что это внутреннее дело афганского народа.



Гульбеддин Хикматияр

Фото Reuters

"Если афганский народ примет их, пусть будет так. А даже если и нет, то это дело народа этой страны, а не дело Таджикистана и его народа", - говорит он.



Сайфулло Сафаров также отметил, что Таджикистан не предоставлял убежища противникам правительства "Талибан", "это не более чем ложь".



"В Таджикистане есть люди, которые распространяют некоторые беспочвенные слухи и недостоверную информацию против Афганистана. Однако это не официальная позиция Таджикистана, которая не соответствует и позиции народа Таджикистана, и не находит поддержки.



Такие люди также есть и в Афганистане, которые плохо отзываются о Таджикистане", - говорит Сафаров.

Он уверен, что "не нужно беспокоиться из-за случайно прилетевших в нашу сторону пуль, снарядов или ракет".



"Потому что в случае необходимости таджикские пограничники имеют хорошие возможности на достойный ответ", - заключил он.



"Гульбеддин Хикматияр - неофициальный представитель "Талибана"

Рахматулло Абдуллоев, эксперт по вопросам Афганистана и Ирана, напротив, считает, что в связи с усилиями нынешнего режима в Афганистане по обретению международной легитимности, к заявлению Гульбеддина Хикматияра следует отнестись серьезно. По его мнению, Хикматияр, ныне признающийся как неофициальный представитель талибов, сделал это заявление не самостоятельно, а по согласованию с нынешним руководством Афганистана.



Фото AP

"Оппозиция действующему правительству Талибана от правительства Ашрафа Гани сегодня присутствует практически во всех соседних с Афганистаном странах и это ни для кого не является секретом. Сами бывшие афганские военные заявляли об этом. А то, что некоторые бывшие военнослужащие этой страны приехали в Таджикистан и укрываются здесь, нет ничего необычного. Строй изменился и, если бы они не сбежали, их жизни угрожала бы опасность", - говорит Абдуллоев.



В то же время, по его словам, Таджикистан не является их конечным пунктом назначения, и они будут продолжать искать убежища в развитых странах. То есть их пребывание в Таджикистане временное.



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- Что касается руководства Фронта национального сопротивления в Панджшере, особенно Ахмада Масуда, то он посещает не только Таджикистан, но и Иран, Саудовскую Аравию и Турцию. То есть это личность, которую знают во многих странах региона и приглашают на встречи. Но Таджикистан специально для него не предоставлял убежища, - отмечает Абдуллоев.



Он поясняет: "дело в том, что в своих международных политических провалах талибы считают виновными всех своих соседей (кроме Пакистана), а в последнее время и своего главного покровителя - Пакистан. Иными словами, только с этой точки зрения Таджикистан стал мишенью очередного заговора и интриг нынешней системы талибов", - уверен эксперт.



"Нынешняя правящая система в Афганистане только силой, оружием и подавлением любой оппозиции хочет навязать народу свой крайне националистический и экстремистский строй, - говорит Рахматулло Абдуллоев. - Все конфликты в Афганистане представляют угрозу для нашей страны".



Таджикистан, отмечает эксперт, не одинок в противостоянии угрозам Афганистана, но прошлый и настоящий опыт этого режима доказывает, что он не заинтересован в решении своих проблем.



"Они не хотят отступать от своей насильственной позиции, и поэтому мы должны иметь возможность и силы, чтобы реагировать на такие преступные заговоры и действия", - заключил он.



"В Хикматияре говорит его личная обида"

"С наступлением весны началась активизация диверсионных групп, особенно в Панджшере и талибы несут потери, а антиталибские силы заявляют, что это только начало. Не секрет, что Таджикистан является своеобразным тылом для этих групп, где они "зализывают раны", оснащаются и перебрасываются на линии фронта", - говорит политолог Амири Замон.



По его словам, в данном случае "Талибан" заговорил устами Гулбиддина Хикматияра и сделал властям страны предупреждение.



По его мнению, талибы действительно могут предоставить тыл таджикской вооруженной оппозиции и при создании им каких-то условий на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации в Таджикистане, их число может существенно возрасти.

С этим мнением не согласен эксперт-афгановед Саид Хомидов.



По его словам, Хикматияр не первый раз негативно высказывается в адрес Таджикистана, есть много его интервью афганским журналистам с антитаджикским контестом и поводом для этого является его личная обида.



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"Дело в том, что в середине 90-ых, когда талибы пришли к власти в Афганистане и Хикматияр бежал из Афганистана, он приехал тогда в Таджикистан. Но силы безопасности попросили его покинуть страну, для этого были свои причины. Из Душанбе он отправился в Тегеран, о его дальнейшей судьбе не было известно долгое время. После этого он не раз говорил, что Таджикистан не гостеприимная страна", - отмечает Саид Хомидов.



Эксперт исключает вероятность того, что Хикматияр озвучивает позицию талибов. По его словам, он не имеет такого доверия среди руководства талибов, чтобы его подпускали к обсуждению каких-то важных вопросов.



"Хикматияр не входит в состав их правительства, не имеет какой-либо должности, даже в своей партии – Исламской партии Афганистана – он не занимает уже никакой должности. Он – исключительно декоративная фигура, которая периодически где-то, что-то говорит, но ничего за его словами, кроме личного мнения, нет", - считает Саид Хомидов.