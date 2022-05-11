В Узбекистане создан Международный сельскохозяйственный Университет

12:48 11.05.2022

11/05/2022



Принято Постановление Президента от 07.05.2022 г. №ПП-237 "О мерах по созданию Международного сельскохозяйственного университета".



Университет является полностью академически и финансово независимым высшим образовательным учреждением с участием государства, учрежденным Министерством сельского хозяйства и Королевским сельскохозяйственным университетом Великобритании. Обучение в нем осуществляется на основе гранта и на платно-контрактной основе. Ректор Университета назначается на должность и освобождается от нее министром сельского хозяйства по согласованию с Наблюдательным советом. При этом ректор Университета представляется со стороны Узбекистана. Выпускникам Университета выдается диплом университета – партнера (Королевский сельскохозяйственный университет Великобритании).



Основные направления деятельности Университета:



подготовка высококвалифицированных, самостоятельно мыслящих, профессиональных кадров на основе принципа "научно обоснованного, практико-ориентированного образования", который адаптирован к отражению развития аграрной сферы, мировых тенденций и опыта в сочетании с национальными традициями;



проведение научных исследований, внедрение научных достижений и инноваций в производство, развитие агротехнологий и практики экологической стабильности;



разработка и внедрение новых образовательных программ, направленных на переподготовку и повышение квалификации сельскохозяйственных работников, а также модернизацию учебной системы;



сотрудничество с зарубежными высшими образовательными учреждениями и организациями, реализация совместных образовательных программ и проектов.



При Университете создается Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере сельского хозяйства в форме государственного учреждения, финансируемого на хозрасчетной основе. Кроме того, Министерству сельского хозяйства до конца 2022 года поручено создать в Университете Центр "Agro Innovation Incubator" в форме государственного учреждения, занимающийся созданием и внедрением в практику стартап-проектов на основе научных разработок студентов, магистрантов и научных исследователей, а также профессоров-преподавателей, финансируемых за счет средств международных финансовых институтов.



Документом также утверждены:



состав Наблюдательного совета Международного сельскохозяйственного университета;



"Дорожная карта" по организации деятельности университета;



направления образования бакалавриата, организуемые с 2022/2023 учебного года в Международном сельскохозяйственном университете.